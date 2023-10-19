https://ria.ru/20231019/dron-1903963971.html

ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 19.10.2023

ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Средства ПВО России сбили вечером в четверг очередной украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T23:33

2023-10-19T23:33

2023-10-19T23:33

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Средства ПВО России сбили вечером в четверг очередной украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Девятнадцатого октября около 22.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20231018/pvo-1903630279.html

россия

белгородская область

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россия, белгородская область