https://ria.ru/20231019/dron-1903963971.html
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 19.10.2023
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
Средства ПВО России сбили вечером в четверг очередной украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T23:33
2023-10-19T23:33
2023-10-19T23:33
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белгородская область
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Средства ПВО России сбили вечером в четверг очередной украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Девятнадцатого октября около 22.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20231018/pvo-1903630279.html
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россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
Минобороны: ПВО сбила очередной украинский дрон над Белгородской областью