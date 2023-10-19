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ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 19.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:33 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/dron-1903963971.html
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 19.10.2023
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
Средства ПВО России сбили вечером в четверг очередной украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T23:33
2023-10-19T23:33
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Средства ПВО России сбили вечером в четверг очередной украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Девятнадцатого октября около 22.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20231018/pvo-1903630279.html
россия
белгородская область
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россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Минобороны: ПВО сбила очередной украинский дрон над Белгородской областью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Средства ПВО России сбили вечером в четверг очередной украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
«
"Девятнадцатого октября около 22.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - заявили в Минобороны.
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Российская ПВО за сутки сбила 51 украинский дрон
18 октября, 15:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская область
 
 
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