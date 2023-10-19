https://ria.ru/20231019/diversiya-1903835853.html
УФСБ Смоленской области возбудило дело о диверсии
УФСБ Смоленской области возбудило дело о диверсии - РИА Новости, 19.10.2023
УФСБ Смоленской области возбудило дело о диверсии
Уголовное дело о диверсии возбуждено в отношении двух жителей Смоленской области после поджога релейного шкафа, сообщила пресс-служба УФСБ по региону. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:03
2023-10-19T14:03
2023-10-19T14:03
происшествия
смоленская область
московская железная дорога
россия
сафоново
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РЯЗАНЬ, 19 окт – РИА Новости. Уголовное дело о диверсии возбуждено в отношении двух жителей Смоленской области после поджога релейного шкафа, сообщила пресс-служба УФСБ по региону. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги, ночью 17 октября на перегоне Сафоново - Милохово в Смоленской области было зафиксировано возгорание релейного шкафа. В результате шесть пассажирских поездов проследовали по маршруту с отставанием от графика до 10 минут. В среду региональное УФСБ проинформировало о задержании двоих 22-летних уроженцев Духовщинского района, проживающих в областном центре. По данным ведомства, молодые люди подожгли релейный шкаф по заданию неустановленного лица из мессенджера. За выполнение работы им было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 267 УК России (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). "Следственным отделом УФСБ России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия – ред.) в отношении двух уроженцев Духовщинского района… Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231009/saratov-1901565470.html
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происшествия, смоленская область, московская железная дорога, россия, сафоново
Происшествия, Смоленская область, Московская железная дорога, Россия, Сафоново
УФСБ Смоленской области возбудило дело о диверсии
УФСБ возбудило дело о диверсии после поджога релейного шкафа под Смоленском