Попавшую в плен к ХАМАС двенадцатилетнюю девочку нашли мертвой
Девочку, о похищении которой силами ХАМАС писала Джоан Роулинг, нашли мертвой
Последствия обстрелов сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку, о похищении которой силами ХАМАС рассказывала британская писательница Джоан Роулинг, нашли мертвой, сообщается в официальном аккаунте государства Израиль в соцсети X.
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"Мы с прискорбием сообщаем, что вчера были обнаружены тела Нои и ее бабушки Кармелы. Спасибо всем, кто поделился ее историей, чтобы помочь нам вернуть ее домой. Наши сердца разбиты", — говорится в публикации.
Как передает телеканал CNN со ссылкой на родственника погибших, 80-летняя Кармела Дан была гражданкой Израиля, США и Франции. Ее внучка, Ноя Дан, имела израильский паспорт. По информации издания Times of Israel, у ребенка был аутизм. Ноя стала одной из самых узнаваемых израильтян, попавших в руки ХАМАС, после того как британская писательница Роулинг опубликовала пост о ней. Отмечалось, что девочка была поклонницей "Гарри Поттера". Писательница поделилась в соцсети фотографией ребенка в образе этого героя и написала, что снимок поразил ее.
В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.
Как заявил в понедельник представитель военного крыла ХАМАС бригады "Аль-Кассам" Абу Обейда, в секторе Газа находятся около 250 пленных. При этом 22 заложника погибли при израильских ударах, уточнил он.