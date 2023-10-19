Рейтинг@Mail.ru
Попавшую в плен к ХАМАС двенадцатилетнюю девочку нашли мертвой - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 19.10.2023 (обновлено: 21:00 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/devochka-1903941101.html
Попавшую в плен к ХАМАС двенадцатилетнюю девочку нашли мертвой
Попавшую в плен к ХАМАС двенадцатилетнюю девочку нашли мертвой - РИА Новости, 19.10.2023
Попавшую в плен к ХАМАС двенадцатилетнюю девочку нашли мертвой
Двенадцатилетнюю девочку, о похищении которой силами ХАМАС рассказывала британская писательница Джоан Роулинг, нашли мертвой, сообщается в официальном аккаунте... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T19:59
2023-10-19T21:00
в мире
израиль
россия
сша
джоан роулинг (джоан мюррэй)
гарри поттер
владимир путин
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732450029_0:44:2804:1621_1920x0_80_0_0_540b15861766392577ea39655a5db38b.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку, о похищении которой силами ХАМАС рассказывала британская писательница Джоан Роулинг, нашли мертвой, сообщается в официальном аккаунте государства Израиль в соцсети X.&quot;Мы с прискорбием сообщаем, что вчера были обнаружены тела Нои и ее бабушки Кармелы. Спасибо всем, кто поделился ее историей, чтобы помочь нам вернуть ее домой. Наши сердца разбиты&quot;, — говорится в публикации.Как передает телеканал CNN со ссылкой на родственника погибших, 80-летняя Кармела Дан была гражданкой Израиля, США и Франции. Ее внучка, Ноя Дан, имела израильский паспорт. По информации издания Times of Israel, у ребенка был аутизм. Ноя стала одной из самых узнаваемых израильтян, попавших в руки ХАМАС, после того как британская писательница Роулинг опубликовала пост о ней. Отмечалось, что девочка была поклонницей "Гарри Поттера". Писательница поделилась в соцсети фотографией ребенка в образе этого героя и написала, что снимок поразил ее. Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.Как заявил в понедельник представитель военного крыла ХАМАС бригады "Аль-Кассам" Абу Обейда, в секторе Газа находятся около 250 пленных. При этом 22 заложника погибли при израильских ударах, уточнил он.
https://ria.ru/20231009/khamas-1901610632.html
израиль
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732450029_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c689e9996ad06f25cd90055727a84a05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, сша, джоан роулинг (джоан мюррэй), гарри поттер, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), Гарри Поттер, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Попавшую в плен к ХАМАС двенадцатилетнюю девочку нашли мертвой

Девочку, о похищении которой силами ХАМАС писала Джоан Роулинг, нашли мертвой

© РИА Новости / Ахмед Закот | Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов сектора Газа
Последствия обстрелов сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Ахмед Закот
Перейти в медиабанк
Последствия обстрелов сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку, о похищении которой силами ХАМАС рассказывала британская писательница Джоан Роулинг, нашли мертвой, сообщается в официальном аккаунте государства Израиль в соцсети X.
«

"Мы с прискорбием сообщаем, что вчера были обнаружены тела Нои и ее бабушки Кармелы. Спасибо всем, кто поделился ее историей, чтобы помочь нам вернуть ее домой. Наши сердца разбиты", — говорится в публикации.

Как передает телеканал CNN со ссылкой на родственника погибших, 80-летняя Кармела Дан была гражданкой Израиля, США и Франции. Ее внучка, Ноя Дан, имела израильский паспорт. По информации издания Times of Israel, у ребенка был аутизм. Ноя стала одной из самых узнаваемых израильтян, попавших в руки ХАМАС, после того как британская писательница Роулинг опубликовала пост о ней. Отмечалось, что девочка была поклонницей "Гарри Поттера". Писательница поделилась в соцсети фотографией ребенка в образе этого героя и написала, что снимок поразил ее.
Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Последствия израильских ударов в Газе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
ХАМАС пригрозило казнить заложников в ответ на атаки Израиля на жилые дома
9 октября, 20:14
В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.
Как заявил в понедельник представитель военного крыла ХАМАС бригады "Аль-Кассам" Абу Обейда, в секторе Газа находятся около 250 пленных. При этом 22 заложника погибли при израильских ударах, уточнил он.
 
В миреИзраильРоссияСШАДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Гарри ПоттерВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала