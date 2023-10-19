https://ria.ru/20231019/devochka-1903941101.html

Попавшую в плен к ХАМАС двенадцатилетнюю девочку нашли мертвой

Попавшую в плен к ХАМАС двенадцатилетнюю девочку нашли мертвой - РИА Новости, 19.10.2023

Попавшую в плен к ХАМАС двенадцатилетнюю девочку нашли мертвой

Двенадцатилетнюю девочку, о похищении которой силами ХАМАС рассказывала британская писательница Джоан Роулинг, нашли мертвой, сообщается в официальном аккаунте... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T19:59

2023-10-19T19:59

2023-10-19T21:00

в мире

израиль

россия

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джоан роулинг (джоан мюррэй)

гарри поттер

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хамас

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку, о похищении которой силами ХАМАС рассказывала британская писательница Джоан Роулинг, нашли мертвой, сообщается в официальном аккаунте государства Израиль в соцсети X."Мы с прискорбием сообщаем, что вчера были обнаружены тела Нои и ее бабушки Кармелы. Спасибо всем, кто поделился ее историей, чтобы помочь нам вернуть ее домой. Наши сердца разбиты", — говорится в публикации.Как передает телеканал CNN со ссылкой на родственника погибших, 80-летняя Кармела Дан была гражданкой Израиля, США и Франции. Ее внучка, Ноя Дан, имела израильский паспорт. По информации издания Times of Israel, у ребенка был аутизм. Ноя стала одной из самых узнаваемых израильтян, попавших в руки ХАМАС, после того как британская писательница Роулинг опубликовала пост о ней. Отмечалось, что девочка была поклонницей "Гарри Поттера". Писательница поделилась в соцсети фотографией ребенка в образе этого героя и написала, что снимок поразил ее. Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.Как заявил в понедельник представитель военного крыла ХАМАС бригады "Аль-Кассам" Абу Обейда, в секторе Газа находятся около 250 пленных. При этом 22 заложника погибли при израильских ударах, уточнил он.

https://ria.ru/20231009/khamas-1901610632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, сша, джоан роулинг (джоан мюррэй), гарри поттер, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году