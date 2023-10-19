https://ria.ru/20231019/demonstratsii-1903963120.html

ХАМАС призвало арабов и мусульман выйти на демонстрации

ХАМАС призвало арабов и мусульман выйти на демонстрации - РИА Новости, 19.10.2023

ХАМАС призвало арабов и мусульман выйти на демонстрации

Палестинское движение ХАМАС призвало арабов и мусульман выходить 20 и 22 октября на демонстрации против израильских ударов по сектору Газа. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T23:26

2023-10-19T23:26

2023-10-19T23:29

в мире

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восточный иерусалим

владимир путин

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 19 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призвало арабов и мусульман выходить 20 и 22 октября на демонстрации против израильских ударов по сектору Газа. "Гордый палестинский народ, арабские и мусульманские народы, свободные люди ... и сторонники нашего справедливого дела, пусть пятница, 20 октября, будет днем выступления для прекращения агрессии и отвержения перемещения. Пусть воскресенье, 22 октября, будет днем всемирной солидарности ради детей Газы", - говорится в заявлении ХАМАС. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200–250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231019/khamas-1903959357.html

россия

израиль

восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, израиль, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году