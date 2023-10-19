https://ria.ru/20231019/delo-1903734366.html

В Дальнореченске возбудили дело из-за задержки подачи отопления в детсады

В Дальнореченске возбудили дело из-за задержки подачи отопления в детсады - РИА Новости, 19.10.2023

В Дальнореченске возбудили дело из-за задержки подачи отопления в детсады

Прокуратура возбудила административное дело из-за задержки "Примтеплоэнерго" подачи отопления в школы и детские сады Дальнереченска Приморского края, сообщает... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T04:28

2023-10-19T04:28

2023-10-19T04:30

дальнереченск

примтеплоэнерго

происшествия

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт - РИА Новости. Прокуратура возбудила административное дело из-за задержки "Примтеплоэнерго" подачи отопления в школы и детские сады Дальнереченска Приморского края, сообщает региональное надзорное ведомство. "Согласно постановлению администрации Дальнереченского городского округа, теплоснабжение образовательных учреждений городского округа должно было начаться 16 октября 2023 года. Вместе с тем, по состоянию на 18 октября предоставление коммунального ресурса не обеспечено. Директор Лесозаводского филиала КГУП "Примтеплоэнерго" вызван в Дальнереченскую прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами)", - говорится в сообщении. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что сейчас директор получает постановление о возбуждении административного дела. Межрайонный прокурор внес генеральному директору КГУП "Примтеплоэнерго" представление об устранении нарушений. После вмешательства прокурора котельные начали запускать, отопление в детсадах и школах поэтапно подключают, отмечает ведомство. Сейчас днем в Дальнереченске около шести-десяти градусов тепла, ночью - от нуля до плюс четырех. С пятницы в городе по ночам ожидаются морозы.

https://ria.ru/20231011/otoplenie-1902143483.html

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дальнереченск, примтеплоэнерго, происшествия, приморский край, россия