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В Дальнореченске возбудили дело из-за задержки подачи отопления в детсады - РИА Новости, 19.10.2023
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04:28 19.10.2023 (обновлено: 04:30 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/delo-1903734366.html
В Дальнореченске возбудили дело из-за задержки подачи отопления в детсады
В Дальнореченске возбудили дело из-за задержки подачи отопления в детсады - РИА Новости, 19.10.2023
В Дальнореченске возбудили дело из-за задержки подачи отопления в детсады
Прокуратура возбудила административное дело из-за задержки "Примтеплоэнерго" подачи отопления в школы и детские сады Дальнереченска Приморского края, сообщает... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T04:28
2023-10-19T04:30
дальнереченск
примтеплоэнерго
происшествия
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт - РИА Новости. Прокуратура возбудила административное дело из-за задержки "Примтеплоэнерго" подачи отопления в школы и детские сады Дальнереченска Приморского края, сообщает региональное надзорное ведомство. "Согласно постановлению администрации Дальнереченского городского округа, теплоснабжение образовательных учреждений городского округа должно было начаться 16 октября 2023 года. Вместе с тем, по состоянию на 18 октября предоставление коммунального ресурса не обеспечено. Директор Лесозаводского филиала КГУП "Примтеплоэнерго" вызван в Дальнереченскую прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами)", - говорится в сообщении. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что сейчас директор получает постановление о возбуждении административного дела. Межрайонный прокурор внес генеральному директору КГУП "Примтеплоэнерго" представление об устранении нарушений. После вмешательства прокурора котельные начали запускать, отопление в детсадах и школах поэтапно подключают, отмечает ведомство. Сейчас днем в Дальнереченске около шести-десяти градусов тепла, ночью - от нуля до плюс четырех. С пятницы в городе по ночам ожидаются морозы.
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дальнереченск, примтеплоэнерго, происшествия, приморский край, россия
Дальнереченск, Примтеплоэнерго, Происшествия, Приморский край, Россия
В Дальнореченске возбудили дело из-за задержки подачи отопления в детсады

В приморском Дальнореченске возбудили дело из-за задержки подачи тепла в детсады

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт - РИА Новости. Прокуратура возбудила административное дело из-за задержки "Примтеплоэнерго" подачи отопления в школы и детские сады Дальнереченска Приморского края, сообщает региональное надзорное ведомство.
«
"Согласно постановлению администрации Дальнереченского городского округа, теплоснабжение образовательных учреждений городского округа должно было начаться 16 октября 2023 года. Вместе с тем, по состоянию на 18 октября предоставление коммунального ресурса не обеспечено. Директор Лесозаводского филиала КГУП "Примтеплоэнерго" вызван в Дальнереченскую прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами)", - говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что сейчас директор получает постановление о возбуждении административного дела.
Межрайонный прокурор внес генеральному директору КГУП "Примтеплоэнерго" представление об устранении нарушений. После вмешательства прокурора котельные начали запускать, отопление в детсадах и школах поэтапно подключают, отмечает ведомство.
Сейчас днем в Дальнереченске около шести-десяти градусов тепла, ночью - от нуля до плюс четырех. С пятницы в городе по ночам ожидаются морозы.
Владимир - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Под Владимиром 34 многоквартирных дома остались без отопления
11 октября, 23:16
 
ДальнереченскПримтеплоэнергоПроисшествияПриморский крайРоссия
 
 
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