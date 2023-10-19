В Дальнореченске возбудили дело из-за задержки подачи отопления в детсады
В приморском Дальнореченске возбудили дело из-за задержки подачи тепла в детсады
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 окт - РИА Новости. Прокуратура возбудила административное дело из-за задержки "Примтеплоэнерго" подачи отопления в школы и детские сады Дальнереченска Приморского края, сообщает региональное надзорное ведомство.
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"Согласно постановлению администрации Дальнереченского городского округа, теплоснабжение образовательных учреждений городского округа должно было начаться 16 октября 2023 года. Вместе с тем, по состоянию на 18 октября предоставление коммунального ресурса не обеспечено. Директор Лесозаводского филиала КГУП "Примтеплоэнерго" вызван в Дальнереченскую прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами)", - говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что сейчас директор получает постановление о возбуждении административного дела.
Межрайонный прокурор внес генеральному директору КГУП "Примтеплоэнерго" представление об устранении нарушений. После вмешательства прокурора котельные начали запускать, отопление в детсадах и школах поэтапно подключают, отмечает ведомство.
Сейчас днем в Дальнереченске около шести-десяти градусов тепла, ночью - от нуля до плюс четырех. С пятницы в городе по ночам ожидаются морозы.