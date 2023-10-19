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Пентагон заявил, что может поделиться данными об атаке на больницу в Газе - РИА Новости, 19.10.2023
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23:31 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/dannye-1903963491.html
Пентагон заявил, что может поделиться данными об атаке на больницу в Газе
Пентагон заявил, что может поделиться данными об атаке на больницу в Газе - РИА Новости, 19.10.2023
Пентагон заявил, что может поделиться данными об атаке на больницу в Газе
Министерство обороны США не намерено полагаться на публикации в СМИ при проведении "оценки" причин попадания ракеты в больницу в секторе Газе, но готово... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T23:31
2023-10-19T23:31
в мире
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владимир путин
патрик райдер
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Министерство обороны США не намерено полагаться на публикации в СМИ при проведении "оценки" причин попадания ракеты в больницу в секторе Газе, но готово поделиться своими данными в будущем, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Если нам будет, что еще предоставить, то мы определенно сделаем это", - сообщил он журналистам на вопрос, планирует ли оборонное ведомство США в будущем представить собственные данные по причинам трагедии. Райдер также добавил, что у Пентагона нет необходимости полагаться на сообщения в СМИ в рамках проводимой "оценки" произошедшего. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, израиль, сша, палестина, владимир путин, патрик райдер, министерство обороны сша, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Палестина, Владимир Путин, Патрик Райдер, Министерство обороны США, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пентагон заявил, что может поделиться данными об атаке на больницу в Газе

Райдер: Пентагон готов поделиться своими данными об атаке на больницу в Газе

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Министерство обороны США не намерено полагаться на публикации в СМИ при проведении "оценки" причин попадания ракеты в больницу в секторе Газе, но готово поделиться своими данными в будущем, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Если нам будет, что еще предоставить, то мы определенно сделаем это", - сообщил он журналистам на вопрос, планирует ли оборонное ведомство США в будущем представить собственные данные по причинам трагедии.
Мухаммед Бен Сальман - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Вчера, 23:20
Райдер также добавил, что у Пентагона нет необходимости полагаться на сообщения в СМИ в рамках проводимой "оценки" произошедшего.
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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Вчера, 23:11
 
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