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Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов "МТС Банка" - РИА Новости, 19.10.2023
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10:48 19.10.2023 (обновлено: 15:35 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/dannye-1903771403.html
Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов "МТС Банка"
Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов "МТС Банка" - РИА Новости, 19.10.2023
Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов "МТС Банка"
Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов "МТС Банка", регулятор уже составил административный протокол, который передаст в суд, сообщили РИА... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:48
2023-10-19T15:35
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
мтс
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов "МТС Банка", регулятор уже составил административный протокол, который передаст в суд, сообщили РИА Новости в ведомстве. В начале сентября Telegram-канал "Утечки информации" написал, что в Сети появилась база якобы с данными клиентов "МТС Банка" на несколько миллионов строк. В самом "МТС Банке" РИА Новости сообщали, что базы с данными его клиентов не содержат банковской тайны, счета вне опасности, при этом сам банк атаке хакеров не подвергся: наличие в базе данных и других кредитных организаций говорит об утечке у "ретейл-компании" или "поставщика цифровых сервисов". "В результате проверки Роскомнадзор выявил факт утечки персональных данных клиентов "МТС Банка", составил административный протокол за нарушение законодательства о защите персональных данных. Протокол будет передан в суд", — сообщили в ведомстве.
https://rsport.ria.ru/20230912/futbol-1895769720.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мтс, мтс-банк
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), МТС, МТС-Банк
Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов "МТС Банка"

Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов "МТС Банка"

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов "МТС Банка", регулятор уже составил административный протокол, который передаст в суд, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В начале сентября Telegram-канал "Утечки информации" написал, что в Сети появилась база якобы с данными клиентов "МТС Банка" на несколько миллионов строк. В самом "МТС Банке" РИА Новости сообщали, что базы с данными его клиентов не содержат банковской тайны, счета вне опасности, при этом сам банк атаке хакеров не подвергся: наличие в базе данных и других кредитных организаций говорит об утечке у "ретейл-компании" или "поставщика цифровых сервисов".
Португальский хакер Руи Пинту, основатель сайта Football Leaks - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Хакера наказали за крупнейшую утечку документов в истории футбола
12 сентября, 10:50
"В результате проверки Роскомнадзор выявил факт утечки персональных данных клиентов "МТС Банка", составил административный протокол за нарушение законодательства о защите персональных данных. Протокол будет передан в суд", — сообщили в ведомстве.
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МТСМТС-Банк
 
 
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