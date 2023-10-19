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Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов "МТС Банка"
Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов "МТС Банка" - РИА Новости, 19.10.2023
Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов "МТС Банка"
Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов "МТС Банка", регулятор уже составил административный протокол, который передаст в суд, сообщили РИА... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:48
2023-10-19T10:48
2023-10-19T15:35
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов "МТС Банка", регулятор уже составил административный протокол, который передаст в суд, сообщили РИА Новости в ведомстве. В начале сентября Telegram-канал "Утечки информации" написал, что в Сети появилась база якобы с данными клиентов "МТС Банка" на несколько миллионов строк. В самом "МТС Банке" РИА Новости сообщали, что базы с данными его клиентов не содержат банковской тайны, счета вне опасности, при этом сам банк атаке хакеров не подвергся: наличие в базе данных и других кредитных организаций говорит об утечке у "ретейл-компании" или "поставщика цифровых сервисов". "В результате проверки Роскомнадзор выявил факт утечки персональных данных клиентов "МТС Банка", составил административный протокол за нарушение законодательства о защите персональных данных. Протокол будет передан в суд", — сообщили в ведомстве.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мтс, мтс-банк
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), МТС, МТС-Банк
Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов "МТС Банка"
Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов "МТС Банка"
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов "МТС Банка", регулятор уже составил административный протокол, который передаст в суд, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В начале сентября Telegram-канал "Утечки информации" написал, что в Сети появилась база якобы с данными клиентов "МТС Банка" на несколько миллионов строк. В самом "МТС Банке" РИА Новости сообщали, что базы с данными его клиентов не содержат банковской тайны, счета вне опасности, при этом сам банк атаке хакеров не подвергся: наличие в базе данных и других кредитных организаций говорит об утечке у "ретейл-компании" или "поставщика цифровых сервисов".
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"В результате проверки Роскомнадзор выявил факт утечки персональных данных клиентов "МТС Банка", составил административный протокол за нарушение законодательства о защите персональных данных. Протокол будет передан в суд", — сообщили в ведомстве.