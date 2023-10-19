https://ria.ru/20231019/chelyabinsk-1903923486.html

Более 90 новых трамваев появится на дорогах Челябинска до конца 2024 года

Более 90 новых трамваев появится на дорогах Челябинска до конца 2024 года - РИА Новости, 19.10.2023

Более 90 новых трамваев появится на дорогах Челябинска до конца 2024 года

Более 100 новых низкопольных трамваев уже вышли на дороги Челябинска в 2023 года, еще до конца года в городе появится 44 трамвая, а в 2024 году – более 50, в... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T18:13

2023-10-19T18:13

2023-10-19T18:14

челябинская область

челябинск

жкх

алексей текслер

сергей иванов (политик)

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости. Более 100 новых низкопольных трамваев уже вышли на дороги Челябинска в 2023 года, еще до конца года в городе появится 44 трамвая, а в 2024 году – более 50, в связи с этим проводится модернизация рельсов, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер. В Челябинске 19 октября открылся первый Всероссийский детский экологический форум, где выступил Текслер. "За последние 5 лет в регионе на 23% увеличилось количество автотранспорта, это серьезная экологическая нагрузка, поэтому одна из задач, которые мы себе поставили, – это обновление общественного транспорта в целом, во всем регионе. Около 300 новых экологически чистых газомоторных автобусов, более 100 трамваев в Челябинске уже здесь, мы видим их на дорогах, еще 44 до конца года, еще 50 с небольшим в следующем году. Модернизация инфраструктуры трамвайной… низкопольные трамваи по старым рельсам у нас не очень ходят. Поэтому вы видите, сколько в этом году и следующем будет сделано в этой части", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера. Также, по словам Текслера, в Челябинске организовано производство новых троллейбусов, которые могут работать в двух режимах (от контактной сети и аккумуляторной батареи). "Со следующего года будем и электробусы производить, и в Магнитогорск они поедут, и в другие наши города. И порядка 200 троллейбусов мы обновим в ближайшее время – это все экологически чистый транспорт, который я перечислил", - сказал он. Большая часть средств на реализацию этих проектов, пояснил глава региона, была направлена из федерального бюджета, в том числе инвестиционные бюджетные кредиты, которые были даны. "Но потребность, востребованность налицо, поэтому нам пошли навстречу, поэтому мы смогли такими серьезными темпами реализовывать проекты", - сказал Текслер. Спецпредставитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на форуме сообщил, что в последние годы очень много сделано руководством Челябинской области для того, чтобы воздух в городе стал чище. Также Иванов отметил работу в регионе, направленную на развитие электротранспорта. "То, что появляется электротранспорт в Челябинске – электробусы новые – это совершенно конкретный шаг к чистому воздуху. Челябинск у нас числится в неблагополучных городах, но, действительно, за последнее время здесь сделано очень много. Это очевидно, это вам любой житель Челябинска объективно подтвердит. Это надо развивать. В Челябинской области еще и производятся современные трамваи, трамвай – это тоже экологически чистый транспорт, потому что он работает на электротяге", - цитирует пресс-служба слова Иванова. По данным минэкологии региона, в Челябинске 19 октября стартовал первый Всероссийский детский экологический форум. Форум соберет 2,5 тысячи школьников из 18 регионов России (Челябинская, Свердловская, Курганская, Тюменская области, ЛНР и ДНР, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, Оренбургская, Омская область, Пермский край, Республики Башкортостан и Татарстан, Москва и Санкт-Петербург, Новосибирская, Иркутская и Московская области).

https://ria.ru/20231012/sotrudnichestvo-1902329540.html

https://ria.ru/20231011/puteprovod-1902092083.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

челябинск, жкх, алексей текслер, сергей иванов (политик)