Рейтинг@Mail.ru
Более 90 новых трамваев появится на дорогах Челябинска до конца 2024 года - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
 
18:13 19.10.2023 (обновлено: 18:14 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/chelyabinsk-1903923486.html
Более 90 новых трамваев появится на дорогах Челябинска до конца 2024 года
Более 90 новых трамваев появится на дорогах Челябинска до конца 2024 года - РИА Новости, 19.10.2023
Более 90 новых трамваев появится на дорогах Челябинска до конца 2024 года
Более 100 новых низкопольных трамваев уже вышли на дороги Челябинска в 2023 года, еще до конца года в городе появится 44 трамвая, а в 2024 году – более 50, в... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T18:13
2023-10-19T18:14
челябинская область
челябинск
жкх
алексей текслер
сергей иванов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590745718_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_efcf6148b44abfac92dba5fc46e490a3.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости. Более 100 новых низкопольных трамваев уже вышли на дороги Челябинска в 2023 года, еще до конца года в городе появится 44 трамвая, а в 2024 году – более 50, в связи с этим проводится модернизация рельсов, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер. В Челябинске 19 октября открылся первый Всероссийский детский экологический форум, где выступил Текслер. "За последние 5 лет в регионе на 23% увеличилось количество автотранспорта, это серьезная экологическая нагрузка, поэтому одна из задач, которые мы себе поставили, – это обновление общественного транспорта в целом, во всем регионе. Около 300 новых экологически чистых газомоторных автобусов, более 100 трамваев в Челябинске уже здесь, мы видим их на дорогах, еще 44 до конца года, еще 50 с небольшим в следующем году. Модернизация инфраструктуры трамвайной… низкопольные трамваи по старым рельсам у нас не очень ходят. Поэтому вы видите, сколько в этом году и следующем будет сделано в этой части", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера. Также, по словам Текслера, в Челябинске организовано производство новых троллейбусов, которые могут работать в двух режимах (от контактной сети и аккумуляторной батареи). "Со следующего года будем и электробусы производить, и в Магнитогорск они поедут, и в другие наши города. И порядка 200 троллейбусов мы обновим в ближайшее время – это все экологически чистый транспорт, который я перечислил", - сказал он. Большая часть средств на реализацию этих проектов, пояснил глава региона, была направлена из федерального бюджета, в том числе инвестиционные бюджетные кредиты, которые были даны. "Но потребность, востребованность налицо, поэтому нам пошли навстречу, поэтому мы смогли такими серьезными темпами реализовывать проекты", - сказал Текслер. Спецпредставитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на форуме сообщил, что в последние годы очень много сделано руководством Челябинской области для того, чтобы воздух в городе стал чище. Также Иванов отметил работу в регионе, направленную на развитие электротранспорта. "То, что появляется электротранспорт в Челябинске – электробусы новые – это совершенно конкретный шаг к чистому воздуху. Челябинск у нас числится в неблагополучных городах, но, действительно, за последнее время здесь сделано очень много. Это очевидно, это вам любой житель Челябинска объективно подтвердит. Это надо развивать. В Челябинской области еще и производятся современные трамваи, трамвай – это тоже экологически чистый транспорт, потому что он работает на электротяге", - цитирует пресс-служба слова Иванова. По данным минэкологии региона, в Челябинске 19 октября стартовал первый Всероссийский детский экологический форум. Форум соберет 2,5 тысячи школьников из 18 регионов России (Челябинская, Свердловская, Курганская, Тюменская области, ЛНР и ДНР, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, Оренбургская, Омская область, Пермский край, Республики Башкортостан и Татарстан, Москва и Санкт-Петербург, Новосибирская, Иркутская и Московская области).
https://ria.ru/20231012/sotrudnichestvo-1902329540.html
https://ria.ru/20231011/puteprovod-1902092083.html
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590745718_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7b611d5930cb3f0dda2a5d9a649655b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинск, жкх, алексей текслер, сергей иванов (политик)
Челябинская область, Челябинск, ЖКХ, Алексей Текслер, Сергей Иванов (политик)

Более 90 новых трамваев появится на дорогах Челябинска до конца 2024 года

© РИА Новости / Андрей Попов | Перейти в медиабанкГорода России. Челябинск
Города России. Челябинск - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Андрей Попов
Перейти в медиабанк
Города России. Челябинск
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости. Более 100 новых низкопольных трамваев уже вышли на дороги Челябинска в 2023 года, еще до конца года в городе появится 44 трамвая, а в 2024 году – более 50, в связи с этим проводится модернизация рельсов, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.
В Челябинске 19 октября открылся первый Всероссийский детский экологический форум, где выступил Текслер.
Города России. Челябинск - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Челябинская область предложила Белоруссии расширять сотрудничество
12 октября, 17:33
"За последние 5 лет в регионе на 23% увеличилось количество автотранспорта, это серьезная экологическая нагрузка, поэтому одна из задач, которые мы себе поставили, – это обновление общественного транспорта в целом, во всем регионе. Около 300 новых экологически чистых газомоторных автобусов, более 100 трамваев в Челябинске уже здесь, мы видим их на дорогах, еще 44 до конца года, еще 50 с небольшим в следующем году. Модернизация инфраструктуры трамвайной… низкопольные трамваи по старым рельсам у нас не очень ходят. Поэтому вы видите, сколько в этом году и следующем будет сделано в этой части", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.
Также, по словам Текслера, в Челябинске организовано производство новых троллейбусов, которые могут работать в двух режимах (от контактной сети и аккумуляторной батареи).
"Со следующего года будем и электробусы производить, и в Магнитогорск они поедут, и в другие наши города. И порядка 200 троллейбусов мы обновим в ближайшее время – это все экологически чистый транспорт, который я перечислил", - сказал он.
Большая часть средств на реализацию этих проектов, пояснил глава региона, была направлена из федерального бюджета, в том числе инвестиционные бюджетные кредиты, которые были даны.
"Но потребность, востребованность налицо, поэтому нам пошли навстречу, поэтому мы смогли такими серьезными темпами реализовывать проекты", - сказал Текслер.
Автомобиль на шоссе - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Новый путепровод со спиральным съездом открыли в челябинском Бакале
11 октября, 17:53
Спецпредставитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на форуме сообщил, что в последние годы очень много сделано руководством Челябинской области для того, чтобы воздух в городе стал чище. Также Иванов отметил работу в регионе, направленную на развитие электротранспорта.
"То, что появляется электротранспорт в Челябинске – электробусы новые – это совершенно конкретный шаг к чистому воздуху. Челябинск у нас числится в неблагополучных городах, но, действительно, за последнее время здесь сделано очень много. Это очевидно, это вам любой житель Челябинска объективно подтвердит. Это надо развивать. В Челябинской области еще и производятся современные трамваи, трамвай – это тоже экологически чистый транспорт, потому что он работает на электротяге", - цитирует пресс-служба слова Иванова.
По данным минэкологии региона, в Челябинске 19 октября стартовал первый Всероссийский детский экологический форум. Форум соберет 2,5 тысячи школьников из 18 регионов России (Челябинская, Свердловская, Курганская, Тюменская области, ЛНР и ДНР, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, Оренбургская, Омская область, Пермский край, Республики Башкортостан и Татарстан, Москва и Санкт-Петербург, Новосибирская, Иркутская и Московская области).
 
Челябинская областьЧелябинскЖКХАлексей ТекслерСергей Иванов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала