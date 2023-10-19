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Доходы бюджета Калужской области на 2023 год увеличены на 7,9 млрд рублей - РИА Новости, 19.10.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
19:32 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/byudzhet-1903938262.html
Доходы бюджета Калужской области на 2023 год увеличены на 7,9 млрд рублей
Доходы бюджета Калужской области на 2023 год увеличены на 7,9 млрд рублей - РИА Новости, 19.10.2023
Доходы бюджета Калужской области на 2023 год увеличены на 7,9 млрд рублей
Депутаты заксобрания Калужской области в четверг утвердили изменения в областной бюджет на 2023 год, согласно которым доходы казны региона увеличены на 7,9... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T19:32
2023-10-19T19:32
калужская область
экономика
калужская область
иван новосельцев
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КАЛУГА, 19 окт – РИА Новости. Депутаты заксобрания Калужской области в четверг утвердили изменения в областной бюджет на 2023 год, согласно которым доходы казны региона увеличены на 7,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба заксобрания. Сообщается, что в четверг состоялась очередная сессия заксобрания. "Депутаты внесли изменения в областной бюджет на 2023 год. Доходы региональной казны увеличены на 7,895 миллиарда рублей. Расходы - на 9,942 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Председатель регионального парламента Геннадий Новосельцев пояснил, на что, в частности, будут направлены дополнительные средства: на поддержку участников спецоперации и членов их семей, здравоохранение, лекарства для льготников и систему мониторинга глюкозы для детей, переселение граждан из аварийного жилья, дороги, развитие водохозяйственного комплекса. Пресс-служба заксобрания отмечает, что с учетом изменений доходы бюджета составят 84,1 миллиарда рублей, расходы – 90,9 миллиарда рублей. Увеличение финансирования также коснется образования, культуры и спорта, транспортной инфраструктуры, жилищного строительства, модернизации коммунальной инфраструктуры, создания комфортной городской среды, информирует пресс-служба заксобрания.
https://ria.ru/20231019/finansirovanie-1903903973.html
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экономика, калужская область, иван новосельцев
Калужская область, Экономика, Калужская область, Иван Новосельцев

Доходы бюджета Калужской области на 2023 год увеличены на 7,9 млрд рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКалуга
Калуга - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАЛУГА, 19 окт – РИА Новости. Депутаты заксобрания Калужской области в четверг утвердили изменения в областной бюджет на 2023 год, согласно которым доходы казны региона увеличены на 7,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба заксобрания.
Сообщается, что в четверг состоялась очередная сессия заксобрания.
«
"Депутаты внесли изменения в областной бюджет на 2023 год. Доходы региональной казны увеличены на 7,895 миллиарда рублей. Расходы - на 9,942 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Председатель регионального парламента Геннадий Новосельцев пояснил, на что, в частности, будут направлены дополнительные средства: на поддержку участников спецоперации и членов их семей, здравоохранение, лекарства для льготников и систему мониторинга глюкозы для детей, переселение граждан из аварийного жилья, дороги, развитие водохозяйственного комплекса.
Пресс-служба заксобрания отмечает, что с учетом изменений доходы бюджета составят 84,1 миллиарда рублей, расходы – 90,9 миллиарда рублей.
Председатель законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
В Калужской области анонсировали рост финансирования ряда программ
Вчера, 17:17
Увеличение финансирования также коснется образования, культуры и спорта, транспортной инфраструктуры, жилищного строительства, модернизации коммунальной инфраструктуры, создания комфортной городской среды, информирует пресс-служба заксобрания.
 
Калужская областьЭкономикаКалужская областьИван Новосельцев
 
 
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