https://ria.ru/20231019/byudzhet-1903938262.html

Доходы бюджета Калужской области на 2023 год увеличены на 7,9 млрд рублей

Доходы бюджета Калужской области на 2023 год увеличены на 7,9 млрд рублей - РИА Новости, 19.10.2023

Доходы бюджета Калужской области на 2023 год увеличены на 7,9 млрд рублей

Депутаты заксобрания Калужской области в четверг утвердили изменения в областной бюджет на 2023 год, согласно которым доходы казны региона увеличены на 7,9... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T19:32

2023-10-19T19:32

2023-10-19T19:32

калужская область

экономика

калужская область

иван новосельцев

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КАЛУГА, 19 окт – РИА Новости. Депутаты заксобрания Калужской области в четверг утвердили изменения в областной бюджет на 2023 год, согласно которым доходы казны региона увеличены на 7,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба заксобрания. Сообщается, что в четверг состоялась очередная сессия заксобрания. "Депутаты внесли изменения в областной бюджет на 2023 год. Доходы региональной казны увеличены на 7,895 миллиарда рублей. Расходы - на 9,942 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Председатель регионального парламента Геннадий Новосельцев пояснил, на что, в частности, будут направлены дополнительные средства: на поддержку участников спецоперации и членов их семей, здравоохранение, лекарства для льготников и систему мониторинга глюкозы для детей, переселение граждан из аварийного жилья, дороги, развитие водохозяйственного комплекса. Пресс-служба заксобрания отмечает, что с учетом изменений доходы бюджета составят 84,1 миллиарда рублей, расходы – 90,9 миллиарда рублей. Увеличение финансирования также коснется образования, культуры и спорта, транспортной инфраструктуры, жилищного строительства, модернизации коммунальной инфраструктуры, создания комфортной городской среды, информирует пресс-служба заксобрания.

https://ria.ru/20231019/finansirovanie-1903903973.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, калужская область, иван новосельцев