Разведка США считает, что на больницу в Газе упала палестинская ракета

Госдеп: взрыв в больнице в Газе стал результатом падения палестинской ракеты
Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.
Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.
Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.
Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.
Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.
В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.
В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.
Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.
Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.
Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.
Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.
Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.
В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.
Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.