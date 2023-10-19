https://ria.ru/20231019/bolnitsa-1903951582.html

Разведка США считает, что на больницу в Газе упала палестинская ракета

Разведка США считает, что на больницу в Газе упала палестинская ракета - РИА Новости, 19.10.2023

Разведка США считает, что на больницу в Газе упала палестинская ракета

Разведка США считает, что взрыв в больнице в секторе Газа стал результатом падения палестинской ракеты, которая не долетела до Израиля, заявил официальный... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T21:39

2023-10-19T21:39

2023-10-19T21:39

в мире

сша

израиль

палестина

дмитрий медведев

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Разведка США считает, что взрыв в больнице в секторе Газа стал результатом падения палестинской ракеты, которая не долетела до Израиля, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы все еще собираем информацию, но по нашей первичной оценке, и это оценка разведывательных служб правительства США, взрыв в больнице стал результатом сорвавшегося запуска ракеты боевиками в Газе", - сообщил он на брифинге. Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал произошедшее военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".

сша

израиль

палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, израиль, палестина, дмитрий медведев, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году