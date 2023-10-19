https://ria.ru/20231019/bolnitsa-1903944336.html

Американская разведка увидела только "легкие" повреждения в больнице в Газе

Американская разведка увидела только "легкие" повреждения в больнице в Газе - РИА Новости, 19.10.2023

Американская разведка увидела только "легкие" повреждения в больнице в Газе

Разведывательное сообщество США в ходе оценки увидело только "легкие повреждения" в попавшей под удар больнице в секторе Газа без видимого урона главному... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T20:28

2023-10-19T20:28

2023-10-19T20:41

сша

в мире

израиль

джо байден

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Разведывательное сообщество США в ходе оценки увидело только "легкие повреждения" в попавшей под удар больнице в секторе Газа без видимого урона главному зданию, полагает, что в результате удара погибли от 100 до 300 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на предварительные данные."Разведывательное сообщество США оценивает, что, вероятно, от 100 до 300 человек погибли при взрыве в больнице "Аль-Ахли" в Газе", - говорится в сообщении телеканала.В разведке отметили, что продолжают оценку и данные могут измениться. Работы по определению того, стал ли взрыв результатом якобы неудачного пуска ракеты "Исламским джихадом", как заявляет Израиль, также продолжаются."Мы увидели только легкие повреждения на крышах двух сооружений у основного здания больницы, но оба сооружения сохранились", - говорится в оценке разведки.Ранее вице-председатель комитета Сената США по разведке Марко Рубио сообщал, что комитет изучил разведданные об ударе по больнице в секторе Газа и пришел к выводу, что атака была совершена не военными Израиля. Ранее президент США Джо Байден в ходе конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что, похоже, удар по больнице в Газе был нанесен "другой командой".Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

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Эксклюзивные кадры РИА Новости с территории больницы "Аль-Ахли" после обстрела По последним данным Минздрава Газы, при ударе по госпиталю погиб 471 человек, пострадали более 300, в большинстве это женщины и дети. Разбор завалов продолжается. 2023-10-19T20:28 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, израиль, джо байден, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году