Американская разведка увидела только "легкие" повреждения в больнице в Газе
CNN: в США считают, что при ударе по больнице в Газе погибли до 300 человек
© AP Photo / Abed KhaledЖертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
© AP Photo / Abed Khaled
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Разведывательное сообщество США в ходе оценки увидело только "легкие повреждения" в попавшей под удар больнице в секторе Газа без видимого урона главному зданию, полагает, что в результате удара погибли от 100 до 300 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на предварительные данные.
"Разведывательное сообщество США оценивает, что, вероятно, от 100 до 300 человек погибли при взрыве в больнице "Аль-Ахли" в Газе", - говорится в сообщении телеканала.
В разведке отметили, что продолжают оценку и данные могут измениться. Работы по определению того, стал ли взрыв результатом якобы неудачного пуска ракеты "Исламским джихадом", как заявляет Израиль, также продолжаются.
"Мы увидели только легкие повреждения на крышах двух сооружений у основного здания больницы, но оба сооружения сохранились", - говорится в оценке разведки.
Ранее вице-председатель комитета Сената США по разведке Марко Рубио сообщал, что комитет изучил разведданные об ударе по больнице в секторе Газа и пришел к выводу, что атака была совершена не военными Израиля. Ранее президент США Джо Байден в ходе конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что, похоже, удар по больнице в Газе был нанесен "другой командой".
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".