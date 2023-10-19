Рейтинг@Mail.ru
Маск обсуждал возможность блокировки X в ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/blokirovka-1903731343.html
Маск обсуждал возможность блокировки X в ЕС, сообщили СМИ
Маск обсуждал возможность блокировки X в ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2023
Маск обсуждал возможность блокировки X в ЕС, сообщили СМИ
Американский предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск обсуждал возможность ее блокировки в Европе из-за нового закона о цифровых услугах, сообщает издание... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T03:22
2023-10-19T03:22
илон маск
politico
евросоюз
европа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887568659_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_23cfb21db32738feec88af5f7e660b16.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск обсуждал возможность ее блокировки в Европе из-за нового закона о цифровых услугах, сообщает издание Business Insider с ссылкой на источник. "Маск все больше разочаровывается из-за необходимости соблюдать закон о цифровых услугах... Миллиардер… обсуждал возможность просто сделать приложения недоступными в регионе или заблокировать доступ пользователей в Европейском союзе к нему", - сообщает издание, ссылаясь на человека, близкого к компании. Издание пишет с ссылкой на источник, что хотя Маск "как минимум дважды" в 2023 году встречался с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном для обсуждения того, что необходимо сделать X для соблюдения закона о цифровых услугах, предприниматель "потерял терпение". Ранее газета Politico сообщала, что Европейский союз начал расследование в отношении социальной сети X после утверждений о том, что она распространяет дезинформацию на тему израильско-палестинского конфликта. Издание отмечало, что X был направлен официальный запрос с требованием предоставить информацию о том, как соцсеть обрабатывает проблемный контент, что является предварительным шагом для начала официального расследования. В октябре Бретон направил Маску письмо о том, что соцсеть X якобы распространяет "незаконный контент и дезинформацию" относительно израильско-палестинского конфликта. В письме содержалось требование к Маску ответить и связаться с "соответствующими правоохранительными органами" в течение 24 часов. Маск ответил в комментариях к письму еврокомиссара в соцсети X и предложил перечислить нарушения, на которые Бретон ссылается, "чтобы общественность могла их увидеть". Позднее он написал, что в Евросоюзе до сих пор не предоставили никаких доказательств того, что Х распространяет дезинформацию о конфликте. В августе этого года в Евросоюзе вступил в силу новый закон о цифровых услугах (Digital Services Act), который нацелен на ужесточение контроля в интернете. В случае несоблюдения закона крупнейшим цифровым игрокам грозят штрафы размером до 6% мирового оборота компании. При повторном нарушении деятельность компании может быть временно запрещена на территории ЕС.
https://ria.ru/20231013/mask-1902445700.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887568659_539:0:3270:2048_1920x0_80_0_0_d3a52efcf9f8eec9ccae0988a2648329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
илон маск, politico, евросоюз, европа, в мире
Илон Маск, Politico, Евросоюз, Европа, В мире
Маск обсуждал возможность блокировки X в ЕС, сообщили СМИ

Business Insider: Маск обсуждал блокировку X в ЕС из-за закона об услугах

© AP Photo / Noah BergerГигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско
Гигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Noah Berger
Гигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск обсуждал возможность ее блокировки в Европе из-за нового закона о цифровых услугах, сообщает издание Business Insider с ссылкой на источник.
«
"Маск все больше разочаровывается из-за необходимости соблюдать закон о цифровых услугах... Миллиардер… обсуждал возможность просто сделать приложения недоступными в регионе или заблокировать доступ пользователей в Европейском союзе к нему", - сообщает издание, ссылаясь на человека, близкого к компании.
Издание пишет с ссылкой на источник, что хотя Маск "как минимум дважды" в 2023 году встречался с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном для обсуждения того, что необходимо сделать X для соблюдения закона о цифровых услугах, предприниматель "потерял терпение".
Ранее газета Politico сообщала, что Европейский союз начал расследование в отношении социальной сети X после утверждений о том, что она распространяет дезинформацию на тему израильско-палестинского конфликта. Издание отмечало, что X был направлен официальный запрос с требованием предоставить информацию о том, как соцсеть обрабатывает проблемный контент, что является предварительным шагом для начала официального расследования.
В октябре Бретон направил Маску письмо о том, что соцсеть X якобы распространяет "незаконный контент и дезинформацию" относительно израильско-палестинского конфликта. В письме содержалось требование к Маску ответить и связаться с "соответствующими правоохранительными органами" в течение 24 часов. Маск ответил в комментариях к письму еврокомиссара в соцсети X и предложил перечислить нарушения, на которые Бретон ссылается, "чтобы общественность могла их увидеть". Позднее он написал, что в Евросоюзе до сих пор не предоставили никаких доказательств того, что Х распространяет дезинформацию о конфликте.
В августе этого года в Евросоюзе вступил в силу новый закон о цифровых услугах (Digital Services Act), который нацелен на ужесточение контроля в интернете. В случае несоблюдения закона крупнейшим цифровым игрокам грозят штрафы размером до 6% мирового оборота компании. При повторном нарушении деятельность компании может быть временно запрещена на территории ЕС.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Маск ответил на обвинения ЕС из-за "дезинформации" в соцсети X
13 октября, 10:27
 
Илон МаскPoliticoЕвросоюзЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала