https://ria.ru/20231019/bespilotniki-1903780662.html

В Курской области в среду сбили 14 украинских беспилотников

В Курской области в среду сбили 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 19.10.2023

В Курской области в среду сбили 14 украинских беспилотников

Сразу шесть украинских беспилотников самолетного типа удалось сбить накануне из стрелкового оружия в Курской области, что стало рекордом, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T11:25

2023-10-19T11:25

2023-10-19T11:54

происшествия

курская область

курский район

украина

роман старовойт

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сразу шесть украинских беспилотников самолетного типа удалось сбить накануне из стрелкового оружия в Курской области, что стало рекордом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор региона Роман Старовойт заявил, что 18 октября около 5 утра в Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито шесть беспилотников самолетного типа, четыре - подавлены средствами РЭБ. "Утром 18 октября в Курском районе со стороны Украины пресечена атака возле деревни Постоялые Дворы сразу 14 беспилотников самолетного типа", - сказал собеседник агентства, добавив, что шесть из них были сбиты из стрелкового оружия. Ранее о таком количестве сбитых из стрелкового оружия дронов не сообщалось. Он уточнил, что остальные восемь БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате массового налета дронов нет.

https://ria.ru/20231018/bespilotnik-1903705537.html

https://ria.ru/20231018/shkola-1903531235.html

курская область

курский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область, курский район, украина, роман старовойт