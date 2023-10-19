https://ria.ru/20231019/bespilotniki-1903780662.html
В Курской области в среду сбили 14 украинских беспилотников
В Курской области в среду сбили 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 19.10.2023
В Курской области в среду сбили 14 украинских беспилотников
Сразу шесть украинских беспилотников самолетного типа удалось сбить накануне из стрелкового оружия в Курской области, что стало рекордом, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:25
2023-10-19T11:25
2023-10-19T11:54
происшествия
курская область
курский район
украина
роман старовойт
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сразу шесть украинских беспилотников самолетного типа удалось сбить накануне из стрелкового оружия в Курской области, что стало рекордом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор региона Роман Старовойт заявил, что 18 октября около 5 утра в Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито шесть беспилотников самолетного типа, четыре - подавлены средствами РЭБ. "Утром 18 октября в Курском районе со стороны Украины пресечена атака возле деревни Постоялые Дворы сразу 14 беспилотников самолетного типа", - сказал собеседник агентства, добавив, что шесть из них были сбиты из стрелкового оружия. Ранее о таком количестве сбитых из стрелкового оружия дронов не сообщалось. Он уточнил, что остальные восемь БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате массового налета дронов нет.
https://ria.ru/20231018/bespilotnik-1903705537.html
https://ria.ru/20231018/shkola-1903531235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, курский район, украина, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Курский район, Украина, Роман Старовойт
В Курской области в среду сбили 14 украинских беспилотников
В Курской области стрелковым оружием сбили шесть украинских беспилотников