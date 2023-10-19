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В Курской области в среду сбили 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 19.10.2023
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11:25 19.10.2023 (обновлено: 11:54 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/bespilotniki-1903780662.html
В Курской области в среду сбили 14 украинских беспилотников
В Курской области в среду сбили 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 19.10.2023
В Курской области в среду сбили 14 украинских беспилотников
Сразу шесть украинских беспилотников самолетного типа удалось сбить накануне из стрелкового оружия в Курской области, что стало рекордом, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:25
2023-10-19T11:54
происшествия
курская область
курский район
украина
роман старовойт
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сразу шесть украинских беспилотников самолетного типа удалось сбить накануне из стрелкового оружия в Курской области, что стало рекордом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор региона Роман Старовойт заявил, что 18 октября около 5 утра в Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито шесть беспилотников самолетного типа, четыре - подавлены средствами РЭБ. "Утром 18 октября в Курском районе со стороны Украины пресечена атака возле деревни Постоялые Дворы сразу 14 беспилотников самолетного типа", - сказал собеседник агентства, добавив, что шесть из них были сбиты из стрелкового оружия. Ранее о таком количестве сбитых из стрелкового оружия дронов не сообщалось. Он уточнил, что остальные восемь БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате массового налета дронов нет.
https://ria.ru/20231018/bespilotnik-1903705537.html
https://ria.ru/20231018/shkola-1903531235.html
курская область
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происшествия, курская область, курский район, украина, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Курский район, Украина, Роман Старовойт
В Курской области в среду сбили 14 украинских беспилотников

В Курской области стрелковым оружием сбили шесть украинских беспилотников

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиПоследствия падения беспилотника
Последствия падения беспилотника - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Последствия падения беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сразу шесть украинских беспилотников самолетного типа удалось сбить накануне из стрелкового оружия в Курской области, что стало рекордом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее губернатор региона Роман Старовойт заявил, что 18 октября около 5 утра в Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито шесть беспилотников самолетного типа, четыре - подавлены средствами РЭБ.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
18 октября, 20:59
"Утром 18 октября в Курском районе со стороны Украины пресечена атака возле деревни Постоялые Дворы сразу 14 беспилотников самолетного типа", - сказал собеседник агентства, добавив, что шесть из них были сбиты из стрелкового оружия. Ранее о таком количестве сбитых из стрелкового оружия дронов не сообщалось.
Он уточнил, что остальные восемь БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате массового налета дронов нет.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В Курской области здание школы повреждено осколками беспилотника
18 октября, 10:18
 
ПроисшествияКурская областьКурский районУкраинаРоман Старовойт
 
 
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