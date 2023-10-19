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В Берлине при ночных беспорядках пострадали не менее 65 полицейских - РИА Новости, 19.10.2023
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10:07 19.10.2023 (обновлено: 14:24 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/berlin-1903759747.html
В Берлине при ночных беспорядках пострадали не менее 65 полицейских
В Берлине при ночных беспорядках пострадали не менее 65 полицейских - РИА Новости, 19.10.2023
В Берлине при ночных беспорядках пострадали не менее 65 полицейских
Не менее 65 полицейских пострадали в Берлине в ночь на четверг в результате переросших в беспорядки пропалестинских митингов, заявил пресс-секретарь профсоюза... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:07
2023-10-19T14:24
в мире
израиль
берлин (город)
палестина
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Не менее 65 полицейских пострадали в Берлине в ночь на четверг в результате переросших в беспорядки пропалестинских митингов, заявил пресс-секретарь профсоюза берлинской полиции Беньямин Йендро. "Вчера вечером на пропалестинских собраниях в результате бросания камней и пиротехнических средств, а также физического насилия пострадали не менее 65 полицейских - а всего за два дня у нас таких уже более 80", - написал Йендро на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Он добавил, что в ужасе от происходящего, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Беспорядки захлестнули Берлин прошлой ночью после удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231019/ukraina-1903723827.html
https://ria.ru/20231019/katastrofa-1903751187.html
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берлин (город)
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в мире, израиль, берлин (город), палестина, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Берлин (город), Палестина, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Берлине при ночных беспорядках пострадали не менее 65 полицейских

В Берлине во время пропалестинских митингов пострадали не менее 65 полицейских

© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLПолицейские во время пропалестинской акции в Берлине. 18 октября 2023
Полицейские во время пропалестинской акции в Берлине. 18 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
Полицейские во время пропалестинской акции в Берлине. 18 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Не менее 65 полицейских пострадали в Берлине в ночь на четверг в результате переросших в беспорядки пропалестинских митингов, заявил пресс-секретарь профсоюза берлинской полиции Беньямин Йендро.
"Вчера вечером на пропалестинских собраниях в результате бросания камней и пиротехнических средств, а также физического насилия пострадали не менее 65 полицейских - а всего за два дня у нас таких уже более 80", - написал Йендро на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).
Он добавил, что в ужасе от происходящего, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Беспорядки захлестнули Берлин прошлой ночью после удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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