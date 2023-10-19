https://ria.ru/20231019/belgorod-1903841259.html

Координационный совет профсоюзов Белгорода передал бойцам 50 печек-буржуек

Координационный совет профсоюзов Белгорода передал бойцам 50 печек-буржуек - РИА Новости, 19.10.2023

Координационный совет профсоюзов Белгорода передал бойцам 50 печек-буржуек

В адрес военнослужащих были переданы 50 уникальных печек-буржуек, которые отличаются прочностью и компактностью, рассказала РИА Новости председатель... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:13

2023-10-19T14:13

2023-10-19T14:24

надежные люди

белгород

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 19 окт - РИА Новости. В адрес военнослужащих были переданы 50 уникальных печек-буржуек, которые отличаются прочностью и компактностью, рассказала РИА Новости председатель Координационного совета организаций профсоюзов Белгорода Людмила Потатушкина. По ее словам, профсоюзные организации Белгородской области всегда стремятся оказать максимальную помощь армии и заботиться о здоровье и благополучии военных. Они предоставляют дополнительную теплую одежду и бытовые принадлежности, чтобы обеспечить комфортные условия пребывания военнослужащих на передовой. Во время Великой Отечественной войны профсоюзные организации играли важную роль в оказании помощи армии. Белгородские профсоюзы продолжают эту традицию, стремясь поддержать военных в достижении поставленных целей. "Совсем недавно в адрес наших защитников, участников специальной военной операции, были переданы 50 уникальных печек-буржуек. Добротные буржуйки, сделаны с душой и на века: толстый металл, крепкая сварка. При этом печки компактные и достаточно легкие, чтобы их можно было переносить с места на место", - рассказала Потатушкина. Она отметила, что приближается холодная погода, и когда солдаты находятся в окопах и блиндажах, печки становятся для них крайне необходимыми. Профсоюз обратился к директору абразивного завода имени Сафонова Анатолию Сафонову с просьбой "оказать содействие и оплатить изготовление печек по очень скромной цене". Людмила Николаевна уточнила, что груз был доставлен военнослужащим во вторник. Она также добавила, что солдаты выразили свою искреннюю благодарность всем людям, которые приняли участие в этом важном деле. "Желание оказать помощь военным — это наше общее желание. Вся Белгородская область гордится каждым их подвигом и ждет их возвращения с победой", - подчеркнула председатель.

https://ria.ru/20231017/pomosch-1903272009.html

https://ria.ru/20231011/pomosch-1902017131.html

белгород

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, белгородская область