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Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США Эт-Танф - РИА Новости, 19.10.2023
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16:55 19.10.2023 (обновлено: 16:57 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/baza-1903898246.html
Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США Эт-Танф
Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США Эт-Танф - РИА Новости, 19.10.2023
Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США Эт-Танф
Исламское сопротивление Ирака, в которое входят шиитские вооруженные формирования, объявило, что обстреляло при помощи беспилотников американскую базу Эт-Танф в РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:55
2023-10-19T16:57
в мире
эт-танф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ирак
сирия
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ТУНИС, 19 окт - РИА Новости. Исламское сопротивление Ирака, в которое входят шиитские вооруженные формирования, объявило, что обстреляло при помощи беспилотников американскую базу Эт-Танф в Сирии, сообщает телеканал Al-Mayadeen. Ранее телеканал сообщал об обстреле базы США Эт-Танф расположенной вблизи месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. "Исламское сопротивление в Ираке объявляет об ответственности за атаку на американские силы у газового месторождения Коноко… Наши борцы за веру атаковали при помощи трех беспилотников базу Эт-Танф, которые прямо и точно достигли своих целей", - передает телеканал заявление вооруженной группировки.
https://ria.ru/20231019/signaly-1903883015.html
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ирак
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в мире, эт-танф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ирак, сирия
В мире, Эт-Танф, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ирак, Сирия
Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США Эт-Танф

Al-Mayadeen: шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США Эт-Танф

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. William HowardВоенноая база Эт-Танф в Сирии
Военноая база Эт-Танф в Сирии - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. William Howard
Военноая база Эт-Танф в Сирии. Архивное фото
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ТУНИС, 19 окт - РИА Новости. Исламское сопротивление Ирака, в которое входят шиитские вооруженные формирования, объявило, что обстреляло при помощи беспилотников американскую базу Эт-Танф в Сирии, сообщает телеканал Al-Mayadeen.
Ранее телеканал сообщал об обстреле базы США Эт-Танф расположенной вблизи месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
«
"Исламское сопротивление в Ираке объявляет об ответственности за атаку на американские силы у газового месторождения Коноко… Наши борцы за веру атаковали при помощи трех беспилотников базу Эт-Танф, которые прямо и точно достигли своих целей", - передает телеканал заявление вооруженной группировки.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
СМИ: США посылают сигналы о намерении применить силу на Ближнем Востоке
Вчера, 16:03
 
В миреЭт-ТанфОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИракСирия
 
 
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