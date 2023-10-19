https://ria.ru/20231019/baza-1903898246.html
Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США Эт-Танф
Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США Эт-Танф - РИА Новости, 19.10.2023
Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США Эт-Танф
Исламское сопротивление Ирака, в которое входят шиитские вооруженные формирования, объявило, что обстреляло при помощи беспилотников американскую базу Эт-Танф в РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:55
2023-10-19T16:55
2023-10-19T16:57
в мире
эт-танф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ирак
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851612345_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c07902f4cfe88d3dc743b0d01cff4ad4.jpg
ТУНИС, 19 окт - РИА Новости. Исламское сопротивление Ирака, в которое входят шиитские вооруженные формирования, объявило, что обстреляло при помощи беспилотников американскую базу Эт-Танф в Сирии, сообщает телеканал Al-Mayadeen. Ранее телеканал сообщал об обстреле базы США Эт-Танф расположенной вблизи месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. "Исламское сопротивление в Ираке объявляет об ответственности за атаку на американские силы у газового месторождения Коноко… Наши борцы за веру атаковали при помощи трех беспилотников базу Эт-Танф, которые прямо и точно достигли своих целей", - передает телеканал заявление вооруженной группировки.
https://ria.ru/20231019/signaly-1903883015.html
эт-танф
ирак
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851612345_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4129bae0bcab23dde775d77903b858e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эт-танф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ирак, сирия
В мире, Эт-Танф, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ирак, Сирия
Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США Эт-Танф
Al-Mayadeen: шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США Эт-Танф