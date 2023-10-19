https://ria.ru/20231019/baza-1903898246.html

Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США Эт-Танф

Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США Эт-Танф - РИА Новости, 19.10.2023

Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США Эт-Танф

Исламское сопротивление Ирака, в которое входят шиитские вооруженные формирования, объявило, что обстреляло при помощи беспилотников американскую базу Эт-Танф в РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T16:55

2023-10-19T16:55

2023-10-19T16:57

в мире

эт-танф

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ирак

сирия

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ТУНИС, 19 окт - РИА Новости. Исламское сопротивление Ирака, в которое входят шиитские вооруженные формирования, объявило, что обстреляло при помощи беспилотников американскую базу Эт-Танф в Сирии, сообщает телеканал Al-Mayadeen. Ранее телеканал сообщал об обстреле базы США Эт-Танф расположенной вблизи месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. "Исламское сопротивление в Ираке объявляет об ответственности за атаку на американские силы у газового месторождения Коноко… Наши борцы за веру атаковали при помощи трех беспилотников базу Эт-Танф, которые прямо и точно достигли своих целей", - передает телеканал заявление вооруженной группировки.

https://ria.ru/20231019/signaly-1903883015.html

эт-танф

ирак

сирия

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в мире, эт-танф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ирак, сирия