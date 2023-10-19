https://ria.ru/20231019/bayden-1903746088.html
Байден в четверг выступит с обращением к нации об Израиле и Украине
Байден в четверг выступит с обращением к нации об Израиле и Украине - РИА Новости, 19.10.2023
Байден в четверг выступит с обращением к нации об Израиле и Украине
Президент США Джо Байден в четверг выступит с обращением к американцам о ситуации в Израиле и конфликте вокруг Украины, сообщил Белый дом. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T08:32
2023-10-19T08:32
2023-10-19T08:56
в мире
израиль
сша
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джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг выступит с обращением к американцам о ситуации в Израиле и конфликте вокруг Украины, сообщил Белый дом. "Выступление пройдет в Овальном кабинете в 20.00 (3.00 мск пятницы)", - говорится в сообщении. Речь Байдена будет посвящена обострению на Ближнем Востоке и конфликту вокруг Украины.
https://ria.ru/20231019/bayd-1903729447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, украина, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Украина, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден в четверг выступит с обращением к нации об Израиле и Украине
Байден 19 октября обратится к нации по ситуации в Израиле и на Украине