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Байден в четверг выступит с обращением к нации об Израиле и Украине - РИА Новости, 19.10.2023
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08:32 19.10.2023 (обновлено: 08:56 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/bayden-1903746088.html
Байден в четверг выступит с обращением к нации об Израиле и Украине
Байден в четверг выступит с обращением к нации об Израиле и Украине - РИА Новости, 19.10.2023
Байден в четверг выступит с обращением к нации об Израиле и Украине
Президент США Джо Байден в четверг выступит с обращением к американцам о ситуации в Израиле и конфликте вокруг Украины, сообщил Белый дом. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T08:32
2023-10-19T08:56
в мире
израиль
сша
украина
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг выступит с обращением к американцам о ситуации в Израиле и конфликте вокруг Украины, сообщил Белый дом. "Выступление пройдет в Овальном кабинете в 20.00 (3.00 мск пятницы)", - говорится в сообщении. Речь Байдена будет посвящена обострению на Ближнем Востоке и конфликту вокруг Украины.
https://ria.ru/20231019/bayd-1903729447.html
израиль
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в мире, израиль, сша, украина, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Украина, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден в четверг выступит с обращением к нации об Израиле и Украине

Байден 19 октября обратится к нации по ситуации в Израиле и на Украине

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден выступает на заседании своего кабинета в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на заседании своего кабинета в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден выступает на заседании своего кабинета в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг выступит с обращением к американцам о ситуации в Израиле и конфликте вокруг Украины, сообщил Белый дом.
"Выступление пройдет в Овальном кабинете в 20.00 (3.00 мск пятницы)", - говорится в сообщении.
Речь Байдена будет посвящена обострению на Ближнем Востоке и конфликту вокруг Украины.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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В миреИзраильСШАУкраинаДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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