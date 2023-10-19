https://ria.ru/20231019/bayden-1903746088.html

Байден в четверг выступит с обращением к нации об Израиле и Украине

Байден в четверг выступит с обращением к нации об Израиле и Украине - РИА Новости, 19.10.2023

Байден в четверг выступит с обращением к нации об Израиле и Украине

Президент США Джо Байден в четверг выступит с обращением к американцам о ситуации в Израиле и конфликте вокруг Украины, сообщил Белый дом. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T08:32

2023-10-19T08:32

2023-10-19T08:56

в мире

израиль

сша

украина

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг выступит с обращением к американцам о ситуации в Израиле и конфликте вокруг Украины, сообщил Белый дом. "Выступление пройдет в Овальном кабинете в 20.00 (3.00 мск пятницы)", - говорится в сообщении. Речь Байдена будет посвящена обострению на Ближнем Востоке и конфликту вокруг Украины.

https://ria.ru/20231019/bayd-1903729447.html

израиль

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, украина, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году