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Байден может запросить для Киева 60 миллиардов долларов, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2023
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03:53 19.10.2023 (обновлено: 03:55 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/bayden-1903732318.html
Байден может запросить для Киева 60 миллиардов долларов, сообщили СМИ
Байден может запросить для Киева 60 миллиардов долларов, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2023
Байден может запросить для Киева 60 миллиардов долларов, сообщили СМИ
Президент США Джо Байден, как ожидается, запросит у конгресса 60 миллиардов долларов для Украины и еще около 40 миллиардов долларов для Израиля, Тайваня, а... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T03:53
2023-10-19T03:55
украина
сша
россия
джо байден
сергей лавров
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден, как ожидается, запросит у конгресса 60 миллиардов долларов для Украины и еще около 40 миллиардов долларов для Израиля, Тайваня, а также для охраны границы между США и Мексикой, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Байден планирует запросить у американского конгресса дополнительно 100 миллиардов долларов, которые пойдут в том числе на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. "Как сообщил законодатель и два источника, осведомленные о запросе, хотя пакет дополнительного финансирования еще не доработан, он, скорее всего, потребует 60 миллиардов долларов для Украины. Остальная часть запроса будет включать примерно 40 миллиардов долларов для помощи Израилю, Тайваню и границе между США и Мексикой", - передает телеканал. Отмечается, что администрация Байдена может официально подать запрос в пятницу. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231018/pomosch-1903495374.html
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украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Украина, США, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Байден может запросить для Киева 60 миллиардов долларов, сообщили СМИ

NBC: Байден может запросить у конгресса 60 миллиардов долларов для Киева

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДенежная купюра долларов США и монета гривны Украины
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден, как ожидается, запросит у конгресса 60 миллиардов долларов для Украины и еще около 40 миллиардов долларов для Израиля, Тайваня, а также для охраны границы между США и Мексикой, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Байден планирует запросить у американского конгресса дополнительно 100 миллиардов долларов, которые пойдут в том числе на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня.
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"Как сообщил законодатель и два источника, осведомленные о запросе, хотя пакет дополнительного финансирования еще не доработан, он, скорее всего, потребует 60 миллиардов долларов для Украины. Остальная часть запроса будет включать примерно 40 миллиардов долларов для помощи Израилю, Тайваню и границе между США и Мексикой", - передает телеканал.
Отмечается, что администрация Байдена может официально подать запрос в пятницу.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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УкраинаСШАРоссияДжо БайденСергей ЛавровНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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