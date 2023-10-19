Байден может запросить для Киева 60 миллиардов долларов, сообщили СМИ
NBC: Байден может запросить у конгресса 60 миллиардов долларов для Киева
© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДенежная купюра долларов США и монета гривны Украины
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден, как ожидается, запросит у конгресса 60 миллиардов долларов для Украины и еще около 40 миллиардов долларов для Израиля, Тайваня, а также для охраны границы между США и Мексикой, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Байден планирует запросить у американского конгресса дополнительно 100 миллиардов долларов, которые пойдут в том числе на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня.
"Как сообщил законодатель и два источника, осведомленные о запросе, хотя пакет дополнительного финансирования еще не доработан, он, скорее всего, потребует 60 миллиардов долларов для Украины. Остальная часть запроса будет включать примерно 40 миллиардов долларов для помощи Израилю, Тайваню и границе между США и Мексикой", - передает телеканал.
Отмечается, что администрация Байдена может официально подать запрос в пятницу.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".