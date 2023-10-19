https://ria.ru/20231019/bayden-1903732318.html

Байден может запросить для Киева 60 миллиардов долларов, сообщили СМИ

Байден может запросить для Киева 60 миллиардов долларов, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2023

Байден может запросить для Киева 60 миллиардов долларов, сообщили СМИ

Президент США Джо Байден, как ожидается, запросит у конгресса 60 миллиардов долларов для Украины и еще около 40 миллиардов долларов для Израиля, Тайваня, а... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T03:53

2023-10-19T03:53

2023-10-19T03:55

украина

сша

россия

джо байден

сергей лавров

нато

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572239160_138:0:2965:1590_1920x0_80_0_0_d5365f1a81a9df6ccba28683bc0b7b28.jpg

ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден, как ожидается, запросит у конгресса 60 миллиардов долларов для Украины и еще около 40 миллиардов долларов для Израиля, Тайваня, а также для охраны границы между США и Мексикой, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Байден планирует запросить у американского конгресса дополнительно 100 миллиардов долларов, которые пойдут в том числе на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. "Как сообщил законодатель и два источника, осведомленные о запросе, хотя пакет дополнительного финансирования еще не доработан, он, скорее всего, потребует 60 миллиардов долларов для Украины. Остальная часть запроса будет включать примерно 40 миллиардов долларов для помощи Израилю, Тайваню и границе между США и Мексикой", - передает телеканал. Отмечается, что администрация Байдена может официально подать запрос в пятницу. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231018/pomosch-1903495374.html

https://ria.ru/20231014/ukraina-1902783264.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире