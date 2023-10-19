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"Уходит в астрал": Пушков разоблачил опасную фантазию Байдена
"Уходит в астрал": Пушков разоблачил опасную фантазию Байдена - РИА Новости, 19.10.2023
"Уходит в астрал": Пушков разоблачил опасную фантазию Байдена
Склонность президента США Джо Байдена пребывать в вымышленной реальности заставляет его не замечать удар Израиля по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, такое... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T02:52
2023-10-19T02:52
2023-10-19T02:52
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Склонность президента США Джо Байдена пребывать в вымышленной реальности заставляет его не замечать удар Израиля по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Президент Байден уходит в политический астрал, суть которого - не видеть реальности. В виртуальном мире Байдена Израиль не наносил удар по больнице в Газе, хотя об этом говорит весь мир", — написал политик.По словам Пушкова, склонность главы Белого дома конструировать приятную для себя, но вымышленную реальность приводит также к фантазиям о военных успехах Украины, которых никто, кроме него, не видит."Что еще происходит и не происходит в виртуальной вселенной Джозефа Байдена? Легко догадаться: происходит только то, что нужно, приятно и выгодно администрации США. Но политика, как известно, жестче", — отметил сенатор.Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга. Президент США Джо Байден заявил, что, по его данным, Израиль не причастен к этому инциденту.
https://ria.ru/20231019/ukraina-1903723827.html
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в мире, сша, израиль, украина, джо байден, алексей пушков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Украина, Джо Байден, Алексей Пушков, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Уходит в астрал": Пушков разоблачил опасную фантазию Байдена
Пушков: в виртуальном мире Байдена Израиль не наносил удар по больнице в Газе