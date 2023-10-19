Рейтинг@Mail.ru
Общественники и предприятия Якутии доставили в зону СВО партию багги - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
06:52 19.10.2023 (обновлено: 09:58 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/baggi-1903740192.html
Общественники и предприятия Якутии доставили в зону СВО партию багги
Общественники и предприятия Якутии доставили в зону СВО партию багги - РИА Новости, 19.10.2023
Общественники и предприятия Якутии доставили в зону СВО партию багги
Общественники и предприятия Якутии доставили в зону СВО партию багги, если испытания пройдут успешно, поставки легких автомобилей продолжатся, сообщает глава... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T06:52
2023-10-19T09:58
надежные люди
айсен николаев
москва
telegram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903756687_217:0:3858:2048_1920x0_80_0_0_95a78d70e47feba4099d1d680c57acac.jpg
ЯКУТСК, 19 окт - РИА Новости. Общественники и предприятия Якутии доставили в зону СВО партию багги, если испытания пройдут успешно, поставки легких автомобилей продолжатся, сообщает глава региона Айсен Николаев в Telegram. Николаев рассказал, что Якутия беспрерывно помогает военнослужащим в зоне СВО. "Отрадно, что к этой работе активно присоединяются общественные организации и предприятия нашей республики. Так, на днях представители Фонда отцов из Якутии в Москве при поддержке крупного промышленного предприятия Якутии привезли в разные подразделения, где служат наши ребята, партию багги. Это небольшие, легкие автомобили высокой проходимости для езды по бездорожью. Бойцы остались очень довольны новой техникой. Если багги пройдут испытания, их будут поставлять и дальше", - отметил глава региона. Он выразил благодарность всем, кто присоединяется к поддержке бойцов. Ранее сообщалось, что Якутия в конце октября планирует отправить в зону СВО осенне-зимнее обмундирование для бойцов и генераторные установки. Власти республики создали систему снабжения участников СВО, действующий единый координационный центр постоянно отслеживает заявки и оперативно их отрабатывает. Бойцам из Якутии передается техника - квадроциклы местного производства, а также котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании "Хоту тент" и беспилотные летательные аппараты от резидентов ТОР "Якутия".
https://ria.ru/20230801/baggi-1887504591.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903756687_1127:0:3858:2048_1920x0_80_0_0_8f9da67eb956543d84e4d322ee83347d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
айсен николаев, москва, telegram
Надежные люди, Айсен Николаев, Москва, Telegram
Общественники и предприятия Якутии доставили в зону СВО партию багги

Общественники и предприятия Якутии направили военным в зону СВО партию багги

© Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия)/TelegramПредставители Фонда отцов из Якутии в Москве при поддержке крупного промышленного предприятия Якутии доставили в зону СВО партию багги
Представители Фонда отцов из Якутии в Москве при поддержке крупного промышленного предприятия Якутии доставили в зону СВО партию багги
© Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия)/Telegram
Представители Фонда отцов из Якутии в Москве при поддержке крупного промышленного предприятия Якутии доставили в зону СВО партию багги
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 19 окт - РИА Новости. Общественники и предприятия Якутии доставили в зону СВО партию багги, если испытания пройдут успешно, поставки легких автомобилей продолжатся, сообщает глава региона Айсен Николаев в Telegram.
Николаев рассказал, что Якутия беспрерывно помогает военнослужащим в зоне СВО.
"Отрадно, что к этой работе активно присоединяются общественные организации и предприятия нашей республики. Так, на днях представители Фонда отцов из Якутии в Москве при поддержке крупного промышленного предприятия Якутии привезли в разные подразделения, где служат наши ребята, партию багги. Это небольшие, легкие автомобили высокой проходимости для езды по бездорожью. Бойцы остались очень довольны новой техникой. Если багги пройдут испытания, их будут поставлять и дальше", - отметил глава региона.
Он выразил благодарность всем, кто присоединяется к поддержке бойцов.
Ранее сообщалось, что Якутия в конце октября планирует отправить в зону СВО осенне-зимнее обмундирование для бойцов и генераторные установки.
Власти республики создали систему снабжения участников СВО, действующий единый координационный центр постоянно отслеживает заявки и оперативно их отрабатывает.
Бойцам из Якутии передается техника - квадроциклы местного производства, а также котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании "Хоту тент" и беспилотные летательные аппараты от резидентов ТОР "Якутия".
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В Хабаровском крае в 2024 году запустят конвейерную сборку багги "Ерофей"
1 августа, 06:06
 
Надежные людиАйсен НиколаевМоскваTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала