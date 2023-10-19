https://ria.ru/20231019/baggi-1903740192.html
Общественники и предприятия Якутии доставили в зону СВО партию багги
Общественники и предприятия Якутии доставили в зону СВО партию багги - РИА Новости, 19.10.2023
Общественники и предприятия Якутии доставили в зону СВО партию багги
Общественники и предприятия Якутии доставили в зону СВО партию багги, если испытания пройдут успешно, поставки легких автомобилей продолжатся, сообщает глава... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T06:52
2023-10-19T06:52
2023-10-19T09:58
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ЯКУТСК, 19 окт - РИА Новости. Общественники и предприятия Якутии доставили в зону СВО партию багги, если испытания пройдут успешно, поставки легких автомобилей продолжатся, сообщает глава региона Айсен Николаев в Telegram. Николаев рассказал, что Якутия беспрерывно помогает военнослужащим в зоне СВО. "Отрадно, что к этой работе активно присоединяются общественные организации и предприятия нашей республики. Так, на днях представители Фонда отцов из Якутии в Москве при поддержке крупного промышленного предприятия Якутии привезли в разные подразделения, где служат наши ребята, партию багги. Это небольшие, легкие автомобили высокой проходимости для езды по бездорожью. Бойцы остались очень довольны новой техникой. Если багги пройдут испытания, их будут поставлять и дальше", - отметил глава региона. Он выразил благодарность всем, кто присоединяется к поддержке бойцов. Ранее сообщалось, что Якутия в конце октября планирует отправить в зону СВО осенне-зимнее обмундирование для бойцов и генераторные установки. Власти республики создали систему снабжения участников СВО, действующий единый координационный центр постоянно отслеживает заявки и оперативно их отрабатывает. Бойцам из Якутии передается техника - квадроциклы местного производства, а также котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании "Хоту тент" и беспилотные летательные аппараты от резидентов ТОР "Якутия".
https://ria.ru/20230801/baggi-1887504591.html
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айсен николаев, москва, telegram
Надежные люди, Айсен Николаев, Москва, Telegram
Общественники и предприятия Якутии доставили в зону СВО партию багги
Общественники и предприятия Якутии направили военным в зону СВО партию багги
ЯКУТСК, 19 окт - РИА Новости.
Общественники и предприятия Якутии доставили в зону СВО партию багги, если испытания пройдут успешно, поставки легких автомобилей продолжатся, сообщает глава региона Айсен Николаев в Telegram
.
Николаев рассказал, что Якутия беспрерывно помогает военнослужащим в зоне СВО.
"Отрадно, что к этой работе активно присоединяются общественные организации и предприятия нашей республики. Так, на днях представители Фонда отцов из Якутии в Москве
при поддержке крупного промышленного предприятия Якутии привезли в разные подразделения, где служат наши ребята, партию багги. Это небольшие, легкие автомобили высокой проходимости для езды по бездорожью. Бойцы остались очень довольны новой техникой. Если багги пройдут испытания, их будут поставлять и дальше", - отметил глава региона.
Он выразил благодарность всем, кто присоединяется к поддержке бойцов.
Ранее сообщалось, что Якутия в конце октября планирует отправить в зону СВО осенне-зимнее обмундирование для бойцов и генераторные установки.
Власти республики создали систему снабжения участников СВО, действующий единый координационный центр постоянно отслеживает заявки и оперативно их отрабатывает.
Бойцам из Якутии передается техника - квадроциклы местного производства, а также котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании "Хоту тент" и беспилотные летательные аппараты от резидентов ТОР "Якутия".
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