https://ria.ru/20231019/avtomobili-1903908394.html

Жители Марий Эл отправят бойцам в зону СВО пять автомобилей

Жители Марий Эл отправят бойцам в зону СВО пять автомобилей - РИА Новости, 19.10.2023

Жители Марий Эл отправят бойцам в зону СВО пять автомобилей

Бойцам из Марий Эл в зону специальной военной операции отправят пять автомобилей, более тысячи спальных мешков, технику и оборудование, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T17:33

2023-10-19T17:33

2023-10-19T17:35

надежные люди

ульяновский автомобильный завод (уаз)

республика марий эл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_777d150f4259838d79b7d322683d8e3d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Бойцам из Марий Эл в зону специальной военной операции отправят пять автомобилей, более тысячи спальных мешков, технику и оборудование, сообщает пресс-служба главы республики. Отмечается, что в сборе гуманитарной помощи принимают активное участие жители всех муниципальных образований республики. "В зону СВО для бойцов будут направлены пять автомобилей, в том числе УАЗ "Буханка", автомобиль "Нива", строительные материалы, генераторы, квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, более тысячи спальных мешков и дождевиков. Волонтерами подготовлены предметы бытового назначения - окопные свечи, влажные салфетки, средства личной гигиены, маскировочные сети, лекарственные препараты и многое другое", - говорится в сообщении. Глава Марий Эл Юрий Зайцев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что поддерживает связь со всеми подразделениями, где служат бойцы из Марий Эл, и контролирует, чтобы по запросам адресно направлялась гуманитарная помощь. "Грузы уходят систематически, гуманитарная помощь формируется, исходя из потребностей военнослужащих. Помощь оказывают органы власти республики, частные лица. Сейчас сформирован груз, который отправится уже завтра. Здесь есть все для защиты от погодных условий и многое другое. Работа по поддержке наших бойцов будет обязательно продолжена", - сообщил Зайцев.

https://ria.ru/20231019/general-1903726098.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ульяновский автомобильный завод (уаз), республика марий эл