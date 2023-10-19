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Жители Марий Эл отправят бойцам в зону СВО пять автомобилей - РИА Новости, 19.10.2023
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17:33 19.10.2023 (обновлено: 17:35 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/avtomobili-1903908394.html
Жители Марий Эл отправят бойцам в зону СВО пять автомобилей
Жители Марий Эл отправят бойцам в зону СВО пять автомобилей - РИА Новости, 19.10.2023
Жители Марий Эл отправят бойцам в зону СВО пять автомобилей
Бойцам из Марий Эл в зону специальной военной операции отправят пять автомобилей, более тысячи спальных мешков, технику и оборудование, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:33
2023-10-19T17:35
надежные люди
ульяновский автомобильный завод (уаз)
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Бойцам из Марий Эл в зону специальной военной операции отправят пять автомобилей, более тысячи спальных мешков, технику и оборудование, сообщает пресс-служба главы республики. Отмечается, что в сборе гуманитарной помощи принимают активное участие жители всех муниципальных образований республики. "В зону СВО для бойцов будут направлены пять автомобилей, в том числе УАЗ "Буханка", автомобиль "Нива", строительные материалы, генераторы, квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, более тысячи спальных мешков и дождевиков. Волонтерами подготовлены предметы бытового назначения - окопные свечи, влажные салфетки, средства личной гигиены, маскировочные сети, лекарственные препараты и многое другое", - говорится в сообщении. Глава Марий Эл Юрий Зайцев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что поддерживает связь со всеми подразделениями, где служат бойцы из Марий Эл, и контролирует, чтобы по запросам адресно направлялась гуманитарная помощь. "Грузы уходят систематически, гуманитарная помощь формируется, исходя из потребностей военнослужащих. Помощь оказывают органы власти республики, частные лица. Сейчас сформирован груз, который отправится уже завтра. Здесь есть все для защиты от погодных условий и многое другое. Работа по поддержке наших бойцов будет обязательно продолжена", - сообщил Зайцев.
https://ria.ru/20231019/general-1903726098.html
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ульяновский автомобильный завод (уаз), республика марий эл
Надежные люди, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Республика Марий Эл
Жители Марий Эл отправят бойцам в зону СВО пять автомобилей

Марий Эл отправит бойцам в зону СВО пять автомобилей и спальные мешки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Бойцам из Марий Эл в зону специальной военной операции отправят пять автомобилей, более тысячи спальных мешков, технику и оборудование, сообщает пресс-служба главы республики.
Отмечается, что в сборе гуманитарной помощи принимают активное участие жители всех муниципальных образований республики.
«
"В зону СВО для бойцов будут направлены пять автомобилей, в том числе УАЗ "Буханка", автомобиль "Нива", строительные материалы, генераторы, квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, более тысячи спальных мешков и дождевиков. Волонтерами подготовлены предметы бытового назначения - окопные свечи, влажные салфетки, средства личной гигиены, маскировочные сети, лекарственные препараты и многое другое", - говорится в сообщении.
Глава Марий Эл Юрий Зайцев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что поддерживает связь со всеми подразделениями, где служат бойцы из Марий Эл, и контролирует, чтобы по запросам адресно направлялась гуманитарная помощь.
"Грузы уходят систематически, гуманитарная помощь формируется, исходя из потребностей военнослужащих. Помощь оказывают органы власти республики, частные лица. Сейчас сформирован груз, который отправится уже завтра. Здесь есть все для защиты от погодных условий и многое другое. Работа по поддержке наших бойцов будет обязательно продолжена", - сообщил Зайцев.
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Надежные людиУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Республика Марий Эл
 
 
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