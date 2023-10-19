https://ria.ru/20231019/avtomobili-1903733016.html

Япония нарастила экспорт легковушек в Россию на 27,1 процента

Япония нарастила экспорт легковушек в Россию на 27,1 процента - РИА Новости, 19.10.2023

Япония нарастила экспорт легковушек в Россию на 27,1 процента

Япония в апреле-сентябре 2023 года увеличила экспорт в Россию легковых автомобилей на 27,1%, сообщило министерство финансов страны. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T03:59

2023-10-19T03:59

2023-10-19T04:04

россия

япония

экономика

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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Япония в апреле-сентябре 2023 года увеличила экспорт в Россию легковых автомобилей на 27,1%, сообщило министерство финансов страны. При этом по данным за сентябрь, после введения санкций на экспорт в Россию электромобилей и машин с объемом двигателя более 1,9 литра экспорт этого вида товаров сократился на 51,8%. За период апреля–сентября сократился экспорт в Россию компьютеров на 91,9%, деталей к ним – на 27%.

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879966949.html

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2023

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россия, япония, экономика