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Япония нарастила экспорт легковушек в Россию на 27,1 процента - РИА Новости, 19.10.2023
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03:59 19.10.2023 (обновлено: 04:04 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/avtomobili-1903733016.html
Япония нарастила экспорт легковушек в Россию на 27,1 процента
Япония нарастила экспорт легковушек в Россию на 27,1 процента - РИА Новости, 19.10.2023
Япония нарастила экспорт легковушек в Россию на 27,1 процента
Япония в апреле-сентябре 2023 года увеличила экспорт в Россию легковых автомобилей на 27,1%, сообщило министерство финансов страны. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T03:59
2023-10-19T04:04
россия
япония
экономика
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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Япония в апреле-сентябре 2023 года увеличила экспорт в Россию легковых автомобилей на 27,1%, сообщило министерство финансов страны. При этом по данным за сентябрь, после введения санкций на экспорт в Россию электромобилей и машин с объемом двигателя более 1,9 литра экспорт этого вида товаров сократился на 51,8%. За период апреля–сентября сократился экспорт в Россию компьютеров на 91,9%, деталей к ним – на 27%.
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879966949.html
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россия, япония, экономика
Россия, Япония, Экономика
Япония нарастила экспорт легковушек в Россию на 27,1 процента

Япония в апреле-сентябре нарастила экспорт легковушек в Россию на 27,1 процента

© AP Photo / Koji SasaharaАвтомобили в порту Йокогама, Япония
Автомобили в порту Йокогама, Япония - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Koji Sasahara
Автомобили в порту Йокогама, Япония. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Япония в апреле-сентябре 2023 года увеличила экспорт в Россию легковых автомобилей на 27,1%, сообщило министерство финансов страны.
При этом по данным за сентябрь, после введения санкций на экспорт в Россию электромобилей и машин с объемом двигателя более 1,9 литра экспорт этого вида товаров сократился на 51,8%.
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За период апреля–сентября сократился экспорт в Россию компьютеров на 91,9%, деталей к ним – на 27%.
 
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