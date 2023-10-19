https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903748343.html

Посол России в Австралии надеется, что русофобия там не приживется

Посол России в Австралии надеется, что русофобия там не приживется - РИА Новости, 19.10.2023

Посол России в Австралии надеется, что русофобия там не приживется

Посол России в Австралии Алексей Павловский в интервью РИА Новости выразил надежду, что русофобия не приживется на австралийской почве. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T09:01

2023-10-19T09:01

2023-10-19T09:01

австралия

россия

южная австралия

алексей павловский

российская академия наук

в мире

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Посол России в Австралии Алексей Павловский в интервью РИА Новости выразил надежду, что русофобия не приживется на австралийской почве. "Хочется думать, что, несмотря на потуги русофобов и их пособников в органах власти, заимствованная у киевского режима токсичная идеология этнической вражды не приживется на австралийской почве", - отметил Павловский. По его словам, "это было бы разрушительно прежде всего для самого здешнего общества". "Хотя здешний истеблишмент исторически всегда был настроен антироссийски, русофобия не свойственна австралийскому обществу. Австралия вообще чрезвычайно многонациональна и многоконфессиональна. Почти половина жителей или родились за рубежом, или являются иммигрантами во втором поколении. Страна гордится своей политикой мультикультурализма и толерантности", - пояснил посол. Он напомнил, что в Австралии "официально поощряется, в том числе и законодательно, право граждан различного происхождения сохранять и развивать свою культуру, язык, традиции". "Вопреки всему этому в последнее время предпринимаются попытки насаждать русофобские настроения. Неприглядную роль играют структуры украинской диаспоры, зараженные бандеровской идеологией. Достаточно упомянуть, что лидер местной украинской общины Стефан Романив не стесняется воспроизводить на своих страницах в соцсетях посты, прославляющие дивизию СС "Галичина", - сообщил Павловский. По его словам, "на фоне раздуваемой политиками и СМИ антироссийской истерии такого рода люди чувствуют себя "на коне". "Недавно украинские активисты заявили, что их "травмирует" русский фольклор, после чего правительство штата Южная Австралия исключило из программы традиционного мультиэтнического фестиваля в городе Аделаиде выступление ансамбля "Калинка", состоящего из австралийских детей с российскими корнями", - рассказал посол. "Должен сказать, что это вызвало здесь большое возмущение, причем не только со стороны наших соотечественников. С критикой выступил ряд австралийских политиков, включая некоторых действующих парламентариев", - отметил Павловский. По его словам, "в правовом плане очевидно, что речь идет о грубом нарушении как внутреннего законодательства, так и международных обязательств Австралии по ооновским конвенциям о ликвидации всех форм расовой дискриминации и о правах ребенка". "Посольство дало принципиальную оценку этому безобразию в специальном заявлении; сделали соответствующее представление внешнеполитическому ведомству", - напомнил Павловский. "Рад, что довелось познакомиться с участниками экспедиции "По пути русских кругосветных мореплавателей" Евгением Ковалевским, Станиславом Березкиным и Юлией Калюжной. Это увлеченные люди, которые выполняют благородную научно-просветительскую миссию и вносят вклад в "народную дипломатию", - отметил Павловский.По его словам, обстоятельства появления российских путешественников на Зеленом континенте драматичны. Их надувное судно было атаковано акулами в Коралловом море и затонуло. В срочной спасательной операции, напомнил посол, приняли участие австралийские службы, экипаж панамского сухогруза и, не в последнюю очередь, соотечественники, проживающие в портовом городе Кэрнс."Хочу выразить глубокую благодарность всем участникам спасения отважных путешественников", - заявил Павловский.Отрадно, добавил посол, что "российская диаспора живо откликнулась на призыв посольства поддержать попавших в беду соотечественников"."Помогают всем миром, дали в пользование машину, предоставили кров, собирают средства. Пока идет поиск нового судна, моряки ведут здесь активную просветительскую работу - выступают перед школьниками, в клубах, православных приходах, дают интервью", - рассказал Павловский.Посол подчеркнул, что они желанные гости и на мероприятиях в российских загранучреждениях."Символичной мне показалась встреча наших океанских исследователей и выдающегося австралийского палеонтолога профессора Патриции Виккерс-Рич на недавнем приеме в посольстве по случаю вручения ей диплома иностранного члена Российской академии наук", - подчеркнул дипломат.Павловский ожидает, что "скоро участники экспедиции смогут продолжить кругосветку". "Пожелаем им попутного ветра!" - заключил он.

https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903747356.html

https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903731640.html

https://ria.ru/20231019/avstraliya-1903742489.html

австралия

россия

южная австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

австралия, россия, южная австралия, алексей павловский, российская академия наук, в мире