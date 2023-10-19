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Путин провел встречу с генеральным конструктором бюро "ОДК-Авиадвигатель" - РИА Новости, 19.10.2023
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17:59 19.10.2023 (обновлено: 18:20 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/aviadvigatel-1903919198.html
Путин провел встречу с генеральным конструктором бюро "ОДК-Авиадвигатель"
Путин провел встречу с генеральным конструктором бюро "ОДК-Авиадвигатель" - РИА Новости, 19.10.2023
Путин провел встречу с генеральным конструктором бюро "ОДК-Авиадвигатель"
Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Пермь встретился с генеральным конструктором "ОДК-Авиадвигатель" Александром Иноземцевым, они обсудили... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:59
2023-10-19T18:20
объединенная двигателестроительная корпорация
экономика
россия
владимир путин
александр иноземцев
ростех
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ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Пермь встретился с генеральным конструктором "ОДК-Авиадвигатель" Александром Иноземцевым, они обсудили производство двигателей ПД-14 и ПД-35.Иноземцев доложил Путину, что на двигателях ПД-14 сейчас летают три самолета МС-21."Всего мы их сделали восемь штук, на будущий год у нас план 12 штук, потом 24, а дальше темпы такие, что глаза боятся - руки делают. Очень серьезно развивается", - сообщил Иноземцев. Он отметил, что сейчас стоит задача начать эксплуатацию двигателей, устранять возникающие на начальном этапе проблемы, наращивая объем производства. "Ну а теперь, как я сказал, ПД-35 и поручения. Готовность полная", - продолжил беседу Путин.Госкорпорация "Ростех", куда входит конструкторское бюро, 16 октября сообщила о первых испытаниях газогенератора авиадвигателя большой тяги ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров.Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе российского конгресса двигателестроителей сообщал, что к 2030 году в РФ планируется разработать тяжелый авиадвигатель тягой от 26 до 35 тонн, его прототип ожидается к марту 2024 года. Российский двигатель ПД-35 планируется устанавливать на военно-транспортные самолеты и дальнемагистральный российско-китайский лайнер.Двигатели ПД-14 установлены на российские самолеты МС-21. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что в 2024 году будет создано 15 двигателей ПД-14.
https://ria.ru/20230719/samolet-1884971819.html
https://ria.ru/20230817/odk-1890604996.html
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объединенная двигателестроительная корпорация, экономика, россия, владимир путин, александр иноземцев, ростех
Объединенная двигателестроительная корпорация, Экономика, Россия, Владимир Путин, Александр Иноземцев, Ростех
Путин провел встречу с генеральным конструктором бюро "ОДК-Авиадвигатель"

Путин обсудил с генконструктором "ОДК-Авиадвигатель" двигатели ПД-14 и ПД-35

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Пермь встретился с генеральным конструктором "ОДК-Авиадвигатель" Александром Иноземцевым, они обсудили производство двигателей ПД-14 и ПД-35.
Иноземцев доложил Путину, что на двигателях ПД-14 сейчас летают три самолета МС-21."Всего мы их сделали восемь штук, на будущий год у нас план 12 штук, потом 24, а дальше темпы такие, что глаза боятся - руки делают. Очень серьезно развивается", - сообщил Иноземцев. Он отметил, что сейчас стоит задача начать эксплуатацию двигателей, устранять возникающие на начальном этапе проблемы, наращивая объем производства. "Ну а теперь, как я сказал, ПД-35 и поручения. Готовность полная", - продолжил беседу Путин.
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Госкорпорация "Ростех", куда входит конструкторское бюро, 16 октября сообщила о первых испытаниях газогенератора авиадвигателя большой тяги ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров.
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе российского конгресса двигателестроителей сообщал, что к 2030 году в РФ планируется разработать тяжелый авиадвигатель тягой от 26 до 35 тонн, его прототип ожидается к марту 2024 года. Российский двигатель ПД-35 планируется устанавливать на военно-транспортные самолеты и дальнемагистральный российско-китайский лайнер.
Двигатели ПД-14 установлены на российские самолеты МС-21. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что в 2024 году будет создано 15 двигателей ПД-14.
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