https://ria.ru/20231019/aviadvigatel-1903919198.html

Путин провел встречу с генеральным конструктором бюро "ОДК-Авиадвигатель"

Путин провел встречу с генеральным конструктором бюро "ОДК-Авиадвигатель" - РИА Новости, 19.10.2023

Путин провел встречу с генеральным конструктором бюро "ОДК-Авиадвигатель"

Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Пермь встретился с генеральным конструктором "ОДК-Авиадвигатель" Александром Иноземцевым, они обсудили... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T17:59

2023-10-19T17:59

2023-10-19T18:20

объединенная двигателестроительная корпорация

экономика

россия

владимир путин

александр иноземцев

ростех

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ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Пермь встретился с генеральным конструктором "ОДК-Авиадвигатель" Александром Иноземцевым, они обсудили производство двигателей ПД-14 и ПД-35.Иноземцев доложил Путину, что на двигателях ПД-14 сейчас летают три самолета МС-21."Всего мы их сделали восемь штук, на будущий год у нас план 12 штук, потом 24, а дальше темпы такие, что глаза боятся - руки делают. Очень серьезно развивается", - сообщил Иноземцев. Он отметил, что сейчас стоит задача начать эксплуатацию двигателей, устранять возникающие на начальном этапе проблемы, наращивая объем производства. "Ну а теперь, как я сказал, ПД-35 и поручения. Готовность полная", - продолжил беседу Путин.Госкорпорация "Ростех", куда входит конструкторское бюро, 16 октября сообщила о первых испытаниях газогенератора авиадвигателя большой тяги ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров.Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе российского конгресса двигателестроителей сообщал, что к 2030 году в РФ планируется разработать тяжелый авиадвигатель тягой от 26 до 35 тонн, его прототип ожидается к марту 2024 года. Российский двигатель ПД-35 планируется устанавливать на военно-транспортные самолеты и дальнемагистральный российско-китайский лайнер.Двигатели ПД-14 установлены на российские самолеты МС-21. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что в 2024 году будет создано 15 двигателей ПД-14.

https://ria.ru/20230719/samolet-1884971819.html

https://ria.ru/20230817/odk-1890604996.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

объединенная двигателестроительная корпорация, экономика, россия, владимир путин, александр иноземцев, ростех