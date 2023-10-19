Путин провел встречу с генеральным конструктором бюро "ОДК-Авиадвигатель"
Путин обсудил с генконструктором "ОДК-Авиадвигатель" двигатели ПД-14 и ПД-35
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Пермь встретился с генеральным конструктором "ОДК-Авиадвигатель" Александром Иноземцевым, они обсудили производство двигателей ПД-14 и ПД-35.
Иноземцев доложил Путину, что на двигателях ПД-14 сейчас летают три самолета МС-21."Всего мы их сделали восемь штук, на будущий год у нас план 12 штук, потом 24, а дальше темпы такие, что глаза боятся - руки делают. Очень серьезно развивается", - сообщил Иноземцев. Он отметил, что сейчас стоит задача начать эксплуатацию двигателей, устранять возникающие на начальном этапе проблемы, наращивая объем производства. "Ну а теперь, как я сказал, ПД-35 и поручения. Готовность полная", - продолжил беседу Путин.
Госкорпорация "Ростех", куда входит конструкторское бюро, 16 октября сообщила о первых испытаниях газогенератора авиадвигателя большой тяги ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров.
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе российского конгресса двигателестроителей сообщал, что к 2030 году в РФ планируется разработать тяжелый авиадвигатель тягой от 26 до 35 тонн, его прототип ожидается к марту 2024 года. Российский двигатель ПД-35 планируется устанавливать на военно-транспортные самолеты и дальнемагистральный российско-китайский лайнер.
Двигатели ПД-14 установлены на российские самолеты МС-21. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что в 2024 году будет создано 15 двигателей ПД-14.