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Киев заверил США в использовании ATACMS только по территории Украины - РИА Новости, 19.10.2023
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23:43 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/atacms-1903965918.html
Киев заверил США в использовании ATACMS только по территории Украины
Киев заверил США в использовании ATACMS только по территории Украины - РИА Новости, 19.10.2023
Киев заверил США в использовании ATACMS только по территории Украины
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США получили заверения от Киева, что переданные ему тактические ракеты ATACMS будут использоваться РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T23:43
2023-10-19T23:43
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США получили заверения от Киева, что переданные ему тактические ракеты ATACMS будут использоваться только на территории Украины. Представитель совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон 17 октября подтвердила, что Вашингтон недавно передал Киеву ракеты ATACMS с дальностью до 165 километров. По данным американских СМИ, Украина получила 10-20 ракет. Президент Владимир Путин 18 октября заявил, что Россия сможет отражать атаки ракетами ATACMS, а решение передать их Украине – очередная ошибка США, оно не сможет изменить ситуацию на линии соприкосновения. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией. "Передача сопровождалась получением заверений, что они будут использоваться только по Украине", - сказал Райдер журналистам. Он отказался назвать точное число переданных ракет. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231019/pomosch-1903961943.html
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россия, украина, сша, патрик райдер, владимир путин, нато, министерство обороны сша, сергей лавров
Россия, Украина, США, Патрик Райдер, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США, Сергей Лавров
Киев заверил США в использовании ATACMS только по территории Украины

Пентагон: Киев заверил в использовании ATACMS только по территории Украины

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США получили заверения от Киева, что переданные ему тактические ракеты ATACMS будут использоваться только на территории Украины.
Представитель совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон 17 октября подтвердила, что Вашингтон недавно передал Киеву ракеты ATACMS с дальностью до 165 километров. По данным американских СМИ, Украина получила 10-20 ракет. Президент Владимир Путин 18 октября заявил, что Россия сможет отражать атаки ракетами ATACMS, а решение передать их Украине – очередная ошибка США, оно не сможет изменить ситуацию на линии соприкосновения. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
США уверены, что смогут оказывать военную помощь и Израилю, и Украине
Вчера, 23:11
«
"Передача сопровождалась получением заверений, что они будут использоваться только по Украине", - сказал Райдер журналистам.
Он отказался назвать точное число переданных ракет.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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"Путин знает". В США заявили о близкой катастрофе для Украины
Вчера, 09:20
 
РоссияУкраинаСШАПатрик РайдерВладимир ПутинНАТОМинистерство обороны СШАСергей Лавров
 
 
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