https://ria.ru/20231019/atacms-1903856472.html

Кулеба выразил надежду на постоянные поставки ракет ATACMS

Кулеба выразил надежду на постоянные поставки ракет ATACMS - РИА Новости, 19.10.2023

Кулеба выразил надежду на постоянные поставки ракет ATACMS

Киев рассчитывает на постоянные поставки американских ракет большой дальности ATACMS, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:50

2023-10-19T14:50

2023-10-19T14:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

дмитрий кулеба

ситуация в днр и лнр

мид украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898100417_0:0:2729:1535_1920x0_80_0_0_267a115f084afd2159e767d689ea67be.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Киев рассчитывает на постоянные поставки американских ракет большой дальности ATACMS, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В интервью в эфире украинского телеканала "1+1", прозвучал вопрос, означают ли первые поставки Украине ракет ATACMS дальнейшее снабжение Киева подобным вооружением "на постоянной основе". "Означает. Это прямой результат договоренностей Владимира Зеленского и президента Байдена", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос журналистки. Как подчеркнул Кулеба, для Киева являлось главным разблокировать поставки ракет в любом исполнении, после чего появится возможность расширять количество и перечень модификаций поставляемых ракет. Ранее представитель Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон подтвердила, что Вашингтон недавно передал Киеву ракеты ATACMS с дальностью до 165 километров. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что на Украину были отправлены "менее дюжины" ракет, которые могут запускаться с установок РСЗО HIMARS. Поставки ракет с сокращенной дальностью в 165 километров предварительно не анонсировались. Журнал New Yorker ранее писал, что президент США Джо Байден утвердил передачу ATACMS еще в августе. Кассетные боеприпасы М74 от американских баллистических ракет ATACMS обнаружены в Бердянске Запорожской области после ночных ударов ВСУ, рассказывал ранее РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Во вторник депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко утверждал, что ракеты ATACMS использовали ВСУ при ударе по Бердянску. Накануне президент России Владимир Путин, комментируя решение США передать Украине ракеты ATACMS заявил, что РФ сможет отражать эти атаки. Российский лидер добавил, что такое решение - очередная ошибка США, оно не сможет изменить ситуацию на линии соприкосновения. Посол РФ в США Анатолий Антонов в связи с передачей Украине оперативно-тактических ракет ATACMS заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией.

https://ria.ru/20231019/otrk-1903675068.html

https://ria.ru/20231017/atacms-1903423042.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, мид украины