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Кулеба выразил надежду на постоянные поставки ракет ATACMS - РИА Новости, 19.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/atacms-1903856472.html
Кулеба выразил надежду на постоянные поставки ракет ATACMS
Кулеба выразил надежду на постоянные поставки ракет ATACMS - РИА Новости, 19.10.2023
Кулеба выразил надежду на постоянные поставки ракет ATACMS
Киев рассчитывает на постоянные поставки американских ракет большой дальности ATACMS, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:50
2023-10-19T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
мид украины
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Киев рассчитывает на постоянные поставки американских ракет большой дальности ATACMS, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В интервью в эфире украинского телеканала "1+1", прозвучал вопрос, означают ли первые поставки Украине ракет ATACMS дальнейшее снабжение Киева подобным вооружением "на постоянной основе". "Означает. Это прямой результат договоренностей Владимира Зеленского и президента Байдена", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос журналистки. Как подчеркнул Кулеба, для Киева являлось главным разблокировать поставки ракет в любом исполнении, после чего появится возможность расширять количество и перечень модификаций поставляемых ракет. Ранее представитель Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон подтвердила, что Вашингтон недавно передал Киеву ракеты ATACMS с дальностью до 165 километров. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что на Украину были отправлены "менее дюжины" ракет, которые могут запускаться с установок РСЗО HIMARS. Поставки ракет с сокращенной дальностью в 165 километров предварительно не анонсировались. Журнал New Yorker ранее писал, что президент США Джо Байден утвердил передачу ATACMS еще в августе. Кассетные боеприпасы М74 от американских баллистических ракет ATACMS обнаружены в Бердянске Запорожской области после ночных ударов ВСУ, рассказывал ранее РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Во вторник депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко утверждал, что ракеты ATACMS использовали ВСУ при ударе по Бердянску. Накануне президент России Владимир Путин, комментируя решение США передать Украине ракеты ATACMS заявил, что РФ сможет отражать эти атаки. Российский лидер добавил, что такое решение - очередная ошибка США, оно не сможет изменить ситуацию на линии соприкосновения. Посол РФ в США Анатолий Антонов в связи с передачей Украине оперативно-тактических ракет ATACMS заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией.
https://ria.ru/20231019/otrk-1903675068.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, мид украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Кулеба, Ситуация в ДНР и ЛНР, МИД Украины
Кулеба выразил надежду на постоянные поставки ракет ATACMS

Кулеба: Украина рассчитывает на постоянные поставки ракет ATACMS

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS
Пуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Киев рассчитывает на постоянные поставки американских ракет большой дальности ATACMS, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В интервью в эфире украинского телеканала "1+1", прозвучал вопрос, означают ли первые поставки Украине ракет ATACMS дальнейшее снабжение Киева подобным вооружением "на постоянной основе". "Означает. Это прямой результат договоренностей Владимира Зеленского и президента Байдена", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос журналистки. Как подчеркнул Кулеба, для Киева являлось главным разблокировать поставки ракет в любом исполнении, после чего появится возможность расширять количество и перечень модификаций поставляемых ракет.
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Ранее представитель Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон подтвердила, что Вашингтон недавно передал Киеву ракеты ATACMS с дальностью до 165 километров. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что на Украину были отправлены "менее дюжины" ракет, которые могут запускаться с установок РСЗО HIMARS.
Поставки ракет с сокращенной дальностью в 165 километров предварительно не анонсировались. Журнал New Yorker ранее писал, что президент США Джо Байден утвердил передачу ATACMS еще в августе. Кассетные боеприпасы М74 от американских баллистических ракет ATACMS обнаружены в Бердянске Запорожской области после ночных ударов ВСУ, рассказывал ранее РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Во вторник депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко утверждал, что ракеты ATACMS использовали ВСУ при ударе по Бердянску.
Накануне президент России Владимир Путин, комментируя решение США передать Украине ракеты ATACMS заявил, что РФ сможет отражать эти атаки. Российский лидер добавил, что такое решение - очередная ошибка США, оно не сможет изменить ситуацию на линии соприкосновения. Посол РФ в США Анатолий Антонов в связи с передачей Украине оперативно-тактических ракет ATACMS заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией.
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17 октября, 18:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДмитрий КулебаСитуация в ДНР и ЛНРМИД Украины
 
 
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