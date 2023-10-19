Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали о задаче патрулей МиГ-31К в Черном море - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/atacms-1903786719.html
Эксперты рассказали о задаче патрулей МиГ-31К в Черном море
Эксперты рассказали о задаче патрулей МиГ-31К в Черном море - РИА Новости, 19.10.2023
Эксперты рассказали о задаче патрулей МиГ-31К в Черном море
Основной задачей патрулирования в Черном море самолетов МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" является нанесение мгновенных ударов по выявленным разведкой... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:46
2023-10-19T11:46
безопасность
черное море
россия
алексей леонков
игорь коротченко
владимир путин
миг-31
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/09/1531960928_0:821:1501:1665_1920x0_80_0_0_9f2ad24f487ba5f0c01b224df0770b2f.jpg
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Основной задачей патрулирования в Черном море самолетов МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" является нанесение мгновенных ударов по выявленным разведкой установкам с американскими ракетами ATACMS, считает военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В среду президент России Владимир Путин заявил журналистам, что ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование воздушного пространства над Чёрным морем истребителями МиГ-31К, вооружёнными гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". "Данные самолеты выступают именно как платформа для гиперзвуковых "Кинжалов". Это оружие задействуется и в любой момент может быть использовано для мгновенных, фактически в режиме онлайн, ударов по выявленным целям в контексте начавшихся поставок на Украину американских ракетных комплексов ATACMS", - сказал РИА Новости Коротченко. Он добавил, что "Кинжалы" будут задействованы в рамках разведывательно-ударного контура, который будет работать именно на задачу своевременного выявления пусковых установок, огневых позиций, мест хранения ракет ATACMS. С выводами Коротченко согласен военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. "Носитель "Кинжалов" МиГ-31 – изначально высокоскоростной дальний перехватчик, его главная функция – максимально быстро выйти в район перехвата цели. В комплексе с "Кинжалом" это позволяет резко сократить время реакции на выявленные позиции пусковых установок типа MLRS, из которых запускаются ракеты ATACMS", - сказал эксперт РИА Новости. Коротченко не исключает, что здесь могут быть и иные цели. "Кинжал" в определенной степени средство передового базирования, поэтому это зримая демонстрация, что Россия не исключает для себя любые варианты реагирования в случае принятия политического или военного решения. Мы же понимаем, что "Кинжал" может использоваться как в обычном варианте, так и со спецбоеприпасом (ядерной боеголовкой – ред.)", - пояснил аналитик. Леонков в свою очередь напомнил, что первостепенной задачей "Кинжалов" при разработке ставилась борьба с американскими авианосцами. "Высокая проникающая способность даже обычной боевой части "Кинжала" позволяет несколькими ракетами потопить такой крупный корабль. В Черном море это может быть полезно в случае выявления под украинским флагом кораблей-носителей морских дронов", - уточнил собеседник.
https://ria.ru/20231019/ispug-1903769595.html
https://ria.ru/20231018/more-1903580673.html
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/09/1531960928_0:680:1501:1805_1920x0_80_0_0_d5ec382b70cca243f286a9a269a09afa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, черное море, россия, алексей леонков, игорь коротченко, владимир путин, миг-31
Безопасность, Черное море, Россия, Алексей Леонков, Игорь Коротченко, Владимир Путин, МиГ-31
Эксперты рассказали о задаче патрулей МиГ-31К в Черном море

Эксперты: МиГ-31К в Черном море должны будут нанести удары по пусковым ATACMS

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Основной задачей патрулирования в Черном море самолетов МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" является нанесение мгновенных ударов по выявленным разведкой установкам с американскими ракетами ATACMS, считает военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
В среду президент России Владимир Путин заявил журналистам, что ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование воздушного пространства над Чёрным морем истребителями МиГ-31К, вооружёнными гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание, на котором обсуждается ход специальной военной операции, а также ситуация в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
"Сложно перехватить". В США испугались хода Путина в Черном море
Вчера, 10:41
"Данные самолеты выступают именно как платформа для гиперзвуковых "Кинжалов". Это оружие задействуется и в любой момент может быть использовано для мгновенных, фактически в режиме онлайн, ударов по выявленным целям в контексте начавшихся поставок на Украину американских ракетных комплексов ATACMS", - сказал РИА Новости Коротченко.
Он добавил, что "Кинжалы" будут задействованы в рамках разведывательно-ударного контура, который будет работать именно на задачу своевременного выявления пусковых установок, огневых позиций, мест хранения ракет ATACMS.
С выводами Коротченко согласен военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
"Носитель "Кинжалов" МиГ-31 – изначально высокоскоростной дальний перехватчик, его главная функция – максимально быстро выйти в район перехвата цели. В комплексе с "Кинжалом" это позволяет резко сократить время реакции на выявленные позиции пусковых установок типа MLRS, из которых запускаются ракеты ATACMS", - сказал эксперт РИА Новости.
Коротченко не исключает, что здесь могут быть и иные цели. "Кинжал" в определенной степени средство передового базирования, поэтому это зримая демонстрация, что Россия не исключает для себя любые варианты реагирования в случае принятия политического или военного решения. Мы же понимаем, что "Кинжал" может использоваться как в обычном варианте, так и со спецбоеприпасом (ядерной боеголовкой – ред.)", - пояснил аналитик.
Леонков в свою очередь напомнил, что первостепенной задачей "Кинжалов" при разработке ставилась борьба с американскими авианосцами.
"Высокая проникающая способность даже обычной боевой части "Кинжала" позволяет несколькими ракетами потопить такой крупный корабль. В Черном море это может быть полезно в случае выявления под украинским флагом кораблей-носителей морских дронов", - уточнил собеседник.
Путин: ВКС России начинают патрулирование воздушного пространства над Черным морем - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
ВКС начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем
18 октября, 12:57
 
БезопасностьЧерное мореРоссияАлексей ЛеонковИгорь КоротченкоВладимир ПутинМиГ-31
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала