https://ria.ru/20231019/atacms-1903786719.html

Эксперты рассказали о задаче патрулей МиГ-31К в Черном море

Эксперты рассказали о задаче патрулей МиГ-31К в Черном море - РИА Новости, 19.10.2023

Эксперты рассказали о задаче патрулей МиГ-31К в Черном море

Основной задачей патрулирования в Черном море самолетов МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" является нанесение мгновенных ударов по выявленным разведкой... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T11:46

2023-10-19T11:46

2023-10-19T11:46

безопасность

черное море

россия

алексей леонков

игорь коротченко

владимир путин

миг-31

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Основной задачей патрулирования в Черном море самолетов МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" является нанесение мгновенных ударов по выявленным разведкой установкам с американскими ракетами ATACMS, считает военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В среду президент России Владимир Путин заявил журналистам, что ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование воздушного пространства над Чёрным морем истребителями МиГ-31К, вооружёнными гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". "Данные самолеты выступают именно как платформа для гиперзвуковых "Кинжалов". Это оружие задействуется и в любой момент может быть использовано для мгновенных, фактически в режиме онлайн, ударов по выявленным целям в контексте начавшихся поставок на Украину американских ракетных комплексов ATACMS", - сказал РИА Новости Коротченко. Он добавил, что "Кинжалы" будут задействованы в рамках разведывательно-ударного контура, который будет работать именно на задачу своевременного выявления пусковых установок, огневых позиций, мест хранения ракет ATACMS. С выводами Коротченко согласен военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. "Носитель "Кинжалов" МиГ-31 – изначально высокоскоростной дальний перехватчик, его главная функция – максимально быстро выйти в район перехвата цели. В комплексе с "Кинжалом" это позволяет резко сократить время реакции на выявленные позиции пусковых установок типа MLRS, из которых запускаются ракеты ATACMS", - сказал эксперт РИА Новости. Коротченко не исключает, что здесь могут быть и иные цели. "Кинжал" в определенной степени средство передового базирования, поэтому это зримая демонстрация, что Россия не исключает для себя любые варианты реагирования в случае принятия политического или военного решения. Мы же понимаем, что "Кинжал" может использоваться как в обычном варианте, так и со спецбоеприпасом (ядерной боеголовкой – ред.)", - пояснил аналитик. Леонков в свою очередь напомнил, что первостепенной задачей "Кинжалов" при разработке ставилась борьба с американскими авианосцами. "Высокая проникающая способность даже обычной боевой части "Кинжала" позволяет несколькими ракетами потопить такой крупный корабль. В Черном море это может быть полезно в случае выявления под украинским флагом кораблей-носителей морских дронов", - уточнил собеседник.

https://ria.ru/20231019/ispug-1903769595.html

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черное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, черное море, россия, алексей леонков, игорь коротченко, владимир путин, миг-31