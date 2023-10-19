Пушки начала XVII века нашли в Орле
© Фото : институт археологии РАН/Олег РадюшПушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
© Фото : институт археологии РАН/Олег Радюш
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Две пушки начала XVII века нашли в среду российские ученые на раскопках в городе Орле. Об этом заявил научный сотрудник отдела археологии Института археологии РАН Олег Радюш во время пресс-конференции "Большая засечная стена: российские археологи – на пороге открытий" в МИА "Россия сегодня".
По словам эксперта, 18 октября исследователи нашли одну целую пушку, одну разбитую и ядра разного калибра.
© Фото : институт археологии РАН/Олег РадюшПушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
© Фото : институт археологии РАН/Олег Радюш
Пушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
«
"Орудие длиной примерно 1 метр 86 сантиметров, диаметром порядка 37 миллиметров. Это небольшие мелкокалиберные пушки. По определению нашего известного специалиста Алексея Лобина, относятся к типу вальконеек. Это небольшие полевые орудия, чугунные, украшенные орнаментом ствола в виде змеиной головы. Вторая – это неорнаментированный обломок. Видимо, (орудие) разорвало, так как вырез ствола был не отцентрован. Скорее всего, произошел разрыв ствола", – объяснил Радюш.
© Фото : институт археологии РАН/Олег РадюшПушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
Пушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
© Фото : институт археологии РАН/Олег Радюш
1 из 3
© Фото : институт археологии РАН/Олег РадюшПушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
Пушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
© Фото : институт археологии РАН/Олег Радюш
2 из 3
© Фото : институт археологии РАН/Олег РадюшПушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
Пушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
© Фото : институт археологии РАН/Олег Радюш
3 из 3
Пушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
© Фото : институт археологии РАН/Олег Радюш
1 из 3
Пушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
© Фото : институт археологии РАН/Олег Радюш
2 из 3
Пушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
© Фото : институт археологии РАН/Олег Радюш
3 из 3
Он добавил, что там, возможно, были еще какие-то другие пушки, так как найденные ядра предназначены под другие калибры – 50 и 60 миллиметров.