Рейтинг@Mail.ru
Пушки начала XVII века нашли в Орле - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
16:07 19.10.2023 (обновлено: 19:11 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/arkheologiya-1903872288.html
Пушки начала XVII века нашли в Орле
Пушки начала XVII века нашли в Орле - РИА Новости, 19.10.2023
Пушки начала XVII века нашли в Орле
Две пушки начала XVII века нашли в среду российские ученые на раскопках в городе Орле. Об этом заявил научный сотрудник отдела археологии Института археологии... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:07
2023-10-19T19:11
наука
наука
социальный навигатор
орел
российская академия наук
что не найдешь в учебнике
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903881936_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_e52def5dcc6365b0fffb3df68568df19.jpg
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Две пушки начала XVII века нашли в среду российские ученые на раскопках в городе Орле. Об этом заявил научный сотрудник отдела археологии Института археологии РАН Олег Радюш во время пресс-конференции "Большая засечная стена: российские археологи – на пороге открытий" в МИА "Россия сегодня".По словам эксперта, 18 октября исследователи нашли одну целую пушку, одну разбитую и ядра разного калибра."Орудие длиной примерно 1 метр 86 сантиметров, диаметром порядка 37 миллиметров. Это небольшие мелкокалиберные пушки. По определению нашего известного специалиста Алексея Лобина, относятся к типу вальконеек. Это небольшие полевые орудия, чугунные, украшенные орнаментом ствола в виде змеиной головы. Вторая – это неорнаментированный обломок. Видимо, (орудие) разорвало, так как вырез ствола был не отцентрован. Скорее всего, произошел разрыв ствола", – объяснил Радюш.Он добавил, что там, возможно, были еще какие-то другие пушки, так как найденные ядра предназначены под другие калибры – 50 и 60 миллиметров.
https://ria.ru/20231019/nauka-1903281563.html
орел
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903881936_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_f448f377044eaf536b3513914fc0a632.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, социальный навигатор, орел, российская академия наук, что не найдешь в учебнике, общество
Наука, Наука, Социальный навигатор, Орел, Российская академия наук, Что не найдешь в учебнике, Общество

Пушки начала XVII века нашли в Орле

© Фото : институт археологии РАН/Олег РадюшПушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
Пушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : институт археологии РАН/Олег Радюш
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Две пушки начала XVII века нашли в среду российские ученые на раскопках в городе Орле. Об этом заявил научный сотрудник отдела археологии Института археологии РАН Олег Радюш во время пресс-конференции "Большая засечная стена: российские археологи – на пороге открытий" в МИА "Россия сегодня".
По словам эксперта, 18 октября исследователи нашли одну целую пушку, одну разбитую и ядра разного калибра.
© Фото : институт археологии РАН/Олег РадюшПушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
Пушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : институт археологии РАН/Олег Радюш
Пушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
«
"Орудие длиной примерно 1 метр 86 сантиметров, диаметром порядка 37 миллиметров. Это небольшие мелкокалиберные пушки. По определению нашего известного специалиста Алексея Лобина, относятся к типу вальконеек. Это небольшие полевые орудия, чугунные, украшенные орнаментом ствола в виде змеиной головы. Вторая – это неорнаментированный обломок. Видимо, (орудие) разорвало, так как вырез ствола был не отцентрован. Скорее всего, произошел разрыв ствола", – объяснил Радюш.
© Фото : институт археологии РАН/Олег РадюшПушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
Пушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
Пушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
© Фото : институт археологии РАН/Олег Радюш
1 из 3
© Фото : институт археологии РАН/Олег РадюшПушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
Пушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
Пушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
© Фото : институт археологии РАН/Олег Радюш
2 из 3
© Фото : институт археологии РАН/Олег РадюшПушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
Пушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
Пушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
© Фото : институт археологии РАН/Олег Радюш
3 из 3
Пушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
© Фото : институт археологии РАН/Олег Радюш
1 из 3
Пушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
© Фото : институт археологии РАН/Олег Радюш
2 из 3
Пушки начала XVII века, найденные на раскопках в Орле
© Фото : институт археологии РАН/Олег Радюш
3 из 3
Он добавил, что там, возможно, были еще какие-то другие пушки, так как найденные ядра предназначены под другие калибры – 50 и 60 миллиметров.
Стальной клевец конца XVI–начала XVII веков
В России нашли уникальное оружие Смутного времени
Вчера, 03:00
 
НаукаНаукаСоциальный навигаторОрелРоссийская академия наукЧто не найдешь в учебникеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала