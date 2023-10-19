https://ria.ru/20231019/arkheologiya-1903872288.html

Пушки начала XVII века нашли в Орле

Пушки начала XVII века нашли в Орле - РИА Новости, 19.10.2023

Пушки начала XVII века нашли в Орле

Две пушки начала XVII века нашли в среду российские ученые на раскопках в городе Орле. Об этом заявил научный сотрудник отдела археологии Института археологии... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T16:07

2023-10-19T16:07

2023-10-19T19:11

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Две пушки начала XVII века нашли в среду российские ученые на раскопках в городе Орле. Об этом заявил научный сотрудник отдела археологии Института археологии РАН Олег Радюш во время пресс-конференции "Большая засечная стена: российские археологи – на пороге открытий" в МИА "Россия сегодня".По словам эксперта, 18 октября исследователи нашли одну целую пушку, одну разбитую и ядра разного калибра."Орудие длиной примерно 1 метр 86 сантиметров, диаметром порядка 37 миллиметров. Это небольшие мелкокалиберные пушки. По определению нашего известного специалиста Алексея Лобина, относятся к типу вальконеек. Это небольшие полевые орудия, чугунные, украшенные орнаментом ствола в виде змеиной головы. Вторая – это неорнаментированный обломок. Видимо, (орудие) разорвало, так как вырез ствола был не отцентрован. Скорее всего, произошел разрыв ствола", – объяснил Радюш.Он добавил, что там, возможно, были еще какие-то другие пушки, так как найденные ядра предназначены под другие калибры – 50 и 60 миллиметров.

https://ria.ru/20231019/nauka-1903281563.html

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наука, социальный навигатор, орел, российская академия наук, что не найдешь в учебнике, общество