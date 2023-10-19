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В Таиланде нашли новый вид вымершего аллигатора времен ледникового периода - РИА Новости, 19.10.2023
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Наука
 
19:51 19.10.2023 (обновлено: 19:55 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/alligator-1903940296.html
В Таиланде нашли новый вид вымершего аллигатора времен ледникового периода
В Таиланде нашли новый вид вымершего аллигатора времен ледникового периода - РИА Новости, 19.10.2023
В Таиланде нашли новый вид вымершего аллигатора времен ледникового периода
Палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид древнего аллигатора, который жил во времена ледникового периода, следует из данных министерства природных ресурсов РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T19:51
2023-10-19T19:55
таиланд
scientific reports
наука
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид древнего аллигатора, который жил во времена ледникового периода, следует из данных министерства природных ресурсов и окружающей среды Таиланда. Сообщается, что окаменелые останки аллигатора найдены в 2005 году в районе Нон Сунг провинции Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. В течение 13 лет объединенная группа таиландских и германских ученых исследовала скелет и пришла к выводу, что это новый вид древнего аллигатора. Он получил название Alligator munensis (аллигатор реки Мун) в честь реки, рядом с которой были обнаружены останки. Согласно результатам исследования, опубликованным в научном журнале Scientific Reports, этот вид аллигатора мог существовать примерно 230 тысяч лет назад - в эпоху среднего плейстоцена, который также называют ледниковым периодом.
https://ria.ru/20231019/kalendar-1903915688.html
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таиланд, scientific reports
Таиланд, Scientific Reports, Наука
В Таиланде нашли новый вид вымершего аллигатора времен ледникового периода

В Таиланде нашли новый вид вымершего аллигатора возрастом около 230 тысяч лет

© Фото : Ministry of Natural Resources and Environment (Thailand)Палеонтологи обнаружили неизвестный вид древнего аллигатора, который жил во времена ледникового периода в Таиланде
Палеонтологи обнаружили неизвестный вид древнего аллигатора, который жил во времена ледникового периода в Таиланде - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : Ministry of Natural Resources and Environment (Thailand)
Палеонтологи обнаружили неизвестный вид древнего аллигатора, который жил во времена ледникового периода в Таиланде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид древнего аллигатора, который жил во времена ледникового периода, следует из данных министерства природных ресурсов и окружающей среды Таиланда.
Сообщается, что окаменелые останки аллигатора найдены в 2005 году в районе Нон Сунг провинции Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. В течение 13 лет объединенная группа таиландских и германских ученых исследовала скелет и пришла к выводу, что это новый вид древнего аллигатора. Он получил название Alligator munensis (аллигатор реки Мун) в честь реки, рядом с которой были обнаружены останки.
Согласно результатам исследования, опубликованным в научном журнале Scientific Reports, этот вид аллигатора мог существовать примерно 230 тысяч лет назад - в эпоху среднего плейстоцена, который также называют ледниковым периодом.
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