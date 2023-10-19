В Таиланде нашли новый вид вымершего аллигатора времен ледникового периода
В Таиланде нашли новый вид вымершего аллигатора возрастом около 230 тысяч лет
© Фото : Ministry of Natural Resources and Environment (Thailand)Палеонтологи обнаружили неизвестный вид древнего аллигатора, который жил во времена ледникового периода в Таиланде
© Фото : Ministry of Natural Resources and Environment (Thailand)
Палеонтологи обнаружили неизвестный вид древнего аллигатора, который жил во времена ледникового периода в Таиланде
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид древнего аллигатора, который жил во времена ледникового периода, следует из данных министерства природных ресурсов и окружающей среды Таиланда.
Сообщается, что окаменелые останки аллигатора найдены в 2005 году в районе Нон Сунг провинции Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. В течение 13 лет объединенная группа таиландских и германских ученых исследовала скелет и пришла к выводу, что это новый вид древнего аллигатора. Он получил название Alligator munensis (аллигатор реки Мун) в честь реки, рядом с которой были обнаружены останки.
Согласно результатам исследования, опубликованным в научном журнале Scientific Reports, этот вид аллигатора мог существовать примерно 230 тысяч лет назад - в эпоху среднего плейстоцена, который также называют ледниковым периодом.