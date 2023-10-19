https://ria.ru/20231019/abonenty-1903963302.html

Минцифры оценило риски при проверке операторов связи

Минцифры оценило риски при проверке операторов связи - РИА Новости, 19.10.2023

Минцифры оценило риски при проверке операторов связи

Минцифры РФ предлагает учитывать при проверке операторов связи еще один индикатор риска - прирост телефонных номеров, по которым не подтвердилась достоверность... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T23:27

2023-10-19T23:27

2023-10-19T23:30

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает учитывать при проверке операторов связи еще один индикатор риска - прирост телефонных номеров, по которым не подтвердилась достоверность данных абонента, более чем на 40% за месяц, соответствующий проект приказа опубликован министерством на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В соответствии с законом "О связи" в РФ операторы должны подтверждать достоверность данных своих абонентов. С января по август 2023 года им нужно было подключиться к информационной системе, разработанной Роскомнадзором для мониторинга соблюдения требований, предъявляемых к операторам. В пояснительной записке к законопроекту Минцифры напоминает, что если по результатам проверки Роскомнадзором достоверность данных абонентов не подтверждается, то оператор связи получает запрос от РКН, согласно которому он должен в течение 15 суток исправить сведения или приостановить оказание услуг связи. "Увеличение более чем на 40% количества абонентских номеров, указанных в запросах операторам связи Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, сформированных по результатам мониторинга соблюдения операторами связи обязанности ‎по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя за 1 календарный месяц подряд по сравнению с предшествующим календарным месяцем", - сказано в законопроекте Минцифры. В пояснительной записке уточняется, что причиной увеличения числа таких абонентских номеров может быть передача оператором связи недостоверных сведений, передача сведений не в полном объеме или возможный технический сбой программы. При этом не уточняется, какие меры необходимо предпринять, если у оператора зафиксирован такой сильный прирост. В августе Роскомнадзор предупредил, что операторы должны будут заблокировать сим-карты абонентов, которые не подтвердили свои данные, сами компании могут быть привлечены к ответственности за неисполнение требований, установленных законодательством.

https://ria.ru/20231019/mintsifry-1903905891.html

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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)