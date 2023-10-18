https://ria.ru/20231018/zoopolitsiya-1903661287.html

Депутат предложил создать зоополицию для помощи животным с курортов Кубани

Депутат предложил создать зоополицию для помощи животным с курортов Кубани - РИА Новости, 18.10.2023

Депутат предложил создать зоополицию для помощи животным с курортов Кубани

Создание уполномоченного органа, так называемой зоополиции, сможет улучшить условия содержания как домашних, так и экзотических животных, которых фотографы... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T17:40

2023-10-18T17:40

2023-10-18T18:00

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Создание уполномоченного органа, так называемой зоополиции, сможет улучшить условия содержания как домашних, так и экзотических животных, которых фотографы незаконно содержат на курортах Кубани, считает депутат законодательного собрания Краснодарского края Андрей Булдин. Как рассказал он РИА Новости, для Кубани специфична ситуация с нарушением правил содержания животных и птиц на курортных территориях региона, где фотографы предлагают туристам кадры с экзотическими обитателями. "Ситуация продолжает оставаться не самой лучшей. В Гуамском ущелье (Апшеронский район - прим.) я увидел двух орлов, с которыми предлагают сняться. Начинаю звонить министерствам, но они говорят, что фотографов уже штрафовали несколько раз. А они через 15 минут вернулись на свое же место, потому что за день зарабатывают значительно больше, чем административный штраф. У Росприроднадзора и Минприроды есть свой основной функционал, а так был бы орган, который конкретно этим занимался", – считает Булдин. "Мы ввели сейчас правила содержания: на балконе держать животное нельзя. Но кто должен прийти, оштрафовать и, может быть, изъять животное? Зоополиция – это форма, которая уже есть в ряде стран. Все равно, как она будет называться, даже если просто на полицию возложат эти отношения", – заключил Булдин. Согласно исследованию сервиса SuperJob, большинство краснодарцев поддерживают создание зоополиции. Законопроект об организации органа, который бы контролировал домашних питомцев, занимался устройством бездомных животных в приюты и рассматривал жалобы о нападении животных на людей, дорабатывается и будет внесен в Госдуму до конца года.

https://ria.ru/20230811/puteshestviya-1889359619.html

краснодарский край

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новости - туризм, туризм, туристы, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), краснодарский край