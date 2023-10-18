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Депутат предложил создать зоополицию для помощи животным с курортов Кубани - РИА Новости, 18.10.2023
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Туризм
 
17:40 18.10.2023 (обновлено: 18:00 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/zoopolitsiya-1903661287.html
Депутат предложил создать зоополицию для помощи животным с курортов Кубани
Депутат предложил создать зоополицию для помощи животным с курортов Кубани - РИА Новости, 18.10.2023
Депутат предложил создать зоополицию для помощи животным с курортов Кубани
Создание уполномоченного органа, так называемой зоополиции, сможет улучшить условия содержания как домашних, так и экзотических животных, которых фотографы... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:40
2023-10-18T18:00
туризм
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туризм
туристы
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Создание уполномоченного органа, так называемой зоополиции, сможет улучшить условия содержания как домашних, так и экзотических животных, которых фотографы незаконно содержат на курортах Кубани, считает депутат законодательного собрания Краснодарского края Андрей Булдин. Как рассказал он РИА Новости, для Кубани специфична ситуация с нарушением правил содержания животных и птиц на курортных территориях региона, где фотографы предлагают туристам кадры с экзотическими обитателями. "Ситуация продолжает оставаться не самой лучшей. В Гуамском ущелье (Апшеронский район - прим.) я увидел двух орлов, с которыми предлагают сняться. Начинаю звонить министерствам, но они говорят, что фотографов уже штрафовали несколько раз. А они через 15 минут вернулись на свое же место, потому что за день зарабатывают значительно больше, чем административный штраф. У Росприроднадзора и Минприроды есть свой основной функционал, а так был бы орган, который конкретно этим занимался", – считает Булдин. "Мы ввели сейчас правила содержания: на балконе держать животное нельзя. Но кто должен прийти, оштрафовать и, может быть, изъять животное? Зоополиция – это форма, которая уже есть в ряде стран. Все равно, как она будет называться, даже если просто на полицию возложат эти отношения", – заключил Булдин. Согласно исследованию сервиса SuperJob, большинство краснодарцев поддерживают создание зоополиции. Законопроект об организации органа, который бы контролировал домашних питомцев, занимался устройством бездомных животных в приюты и рассматривал жалобы о нападении животных на людей, дорабатывается и будет внесен в Госдуму до конца года.
https://ria.ru/20230811/puteshestviya-1889359619.html
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новости - туризм, туризм, туристы, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), краснодарский край
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Краснодарский край
Депутат предложил создать зоополицию для помощи животным с курортов Кубани

Депутат: создание зоополиции пресечет незаконные фотосессии с дикими животными

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДевушка фотографирует лебедей на пляже в Евпатории
Девушка фотографирует лебедей на пляже в Евпатории - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Создание уполномоченного органа, так называемой зоополиции, сможет улучшить условия содержания как домашних, так и экзотических животных, которых фотографы незаконно содержат на курортах Кубани, считает депутат законодательного собрания Краснодарского края Андрей Булдин.
Как рассказал он РИА Новости, для Кубани специфична ситуация с нарушением правил содержания животных и птиц на курортных территориях региона, где фотографы предлагают туристам кадры с экзотическими обитателями.
"Ситуация продолжает оставаться не самой лучшей. В Гуамском ущелье (Апшеронский район - прим.) я увидел двух орлов, с которыми предлагают сняться. Начинаю звонить министерствам, но они говорят, что фотографов уже штрафовали несколько раз. А они через 15 минут вернулись на свое же место, потому что за день зарабатывают значительно больше, чем административный штраф. У Росприроднадзора и Минприроды есть свой основной функционал, а так был бы орган, который конкретно этим занимался", – считает Булдин.
"Мы ввели сейчас правила содержания: на балконе держать животное нельзя. Но кто должен прийти, оштрафовать и, может быть, изъять животное? Зоополиция – это форма, которая уже есть в ряде стран. Все равно, как она будет называться, даже если просто на полицию возложат эти отношения", – заключил Булдин.
Согласно исследованию сервиса SuperJob, большинство краснодарцев поддерживают создание зоополиции. Законопроект об организации органа, который бы контролировал домашних питомцев, занимался устройством бездомных животных в приюты и рассматривал жалобы о нападении животных на людей, дорабатывается и будет внесен в Госдуму до конца года.
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