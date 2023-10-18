Жительница Москвы во время уборки нашла дома змею
Москвичка во время уборки нашла дома змею и передала ее в центр реабилитации
© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыЭкзотическая змея, найденная москвичкой. Центр реабилитации диких животных
Экзотическая змея, найденная москвичкой. Центр реабилитации диких животных
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Центр реабилитации диких животных передали экзотическую змею, которую москвичка нашла во время уборки в квартире, в дальнейшем рептилия может найти новый дом в одном из зоопарков страны, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Во время уборки квартиры москвичка нашла за диваном экзотическую змею, которую специалисты предварительно идентифицировали как маисового полоза...Сейчас маисовый полоз передан в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, специалисты окажут ему необходимую помощь и обеспечат достойные условия содержания. В дальнейшем рептилия может найти дом в одном из зоопарков страны", - рассказали в пресс-службе.
В депатраменте напомнили, что маисовые полозы не ядовиты и не представляют угрозы для человека, а при обнаружении экзотического животного в неестественной для него среде обитания, необходимо позвонить на горячую линию единой справочной службы правительства Москвы.