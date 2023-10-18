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Жительница Москвы во время уборки нашла дома змею - РИА Новости, 18.10.2023
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17:37 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/zmeyu-1903665227.html
Жительница Москвы во время уборки нашла дома змею
Жительница Москвы во время уборки нашла дома змею - РИА Новости, 18.10.2023
Жительница Москвы во время уборки нашла дома змею
В Центр реабилитации диких животных передали экзотическую змею, которую москвичка нашла во время уборки в квартире, в дальнейшем рептилия может найти новый дом... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:37
2023-10-18T17:37
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903662107_135:0:1415:720_1920x0_80_0_0_ab0367717b0333fdbf87364967aeefcb.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Центр реабилитации диких животных передали экзотическую змею, которую москвичка нашла во время уборки в квартире, в дальнейшем рептилия может найти новый дом в одном из зоопарков страны, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Во время уборки квартиры москвичка нашла за диваном экзотическую змею, которую специалисты предварительно идентифицировали как маисового полоза...Сейчас маисовый полоз передан в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, специалисты окажут ему необходимую помощь и обеспечат достойные условия содержания. В дальнейшем рептилия может найти дом в одном из зоопарков страны", - рассказали в пресс-службе. В депатраменте напомнили, что маисовые полозы не ядовиты и не представляют угрозы для человека, а при обнаружении экзотического животного в неестественной для него среде обитания, необходимо позвонить на горячую линию единой справочной службы правительства Москвы.
https://ria.ru/20231018/kunitsa-1903617582.html
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москва
Москва
Жительница Москвы во время уборки нашла дома змею

Москвичка во время уборки нашла дома змею и передала ее в центр реабилитации

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыЭкзотическая змея, найденная москвичкой. Центр реабилитации диких животных
Экзотическая змея, найденная москвичкой. Центр реабилитации диких животных - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Экзотическая змея, найденная москвичкой. Центр реабилитации диких животных
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Центр реабилитации диких животных передали экзотическую змею, которую москвичка нашла во время уборки в квартире, в дальнейшем рептилия может найти новый дом в одном из зоопарков страны, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Во время уборки квартиры москвичка нашла за диваном экзотическую змею, которую специалисты предварительно идентифицировали как маисового полоза...Сейчас маисовый полоз передан в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, специалисты окажут ему необходимую помощь и обеспечат достойные условия содержания. В дальнейшем рептилия может найти дом в одном из зоопарков страны", - рассказали в пресс-службе.
В депатраменте напомнили, что маисовые полозы не ядовиты и не представляют угрозы для человека, а при обнаружении экзотического животного в неестественной для него среде обитания, необходимо позвонить на горячую линию единой справочной службы правительства Москвы.
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