https://ria.ru/20231018/zmeyu-1903665227.html

Жительница Москвы во время уборки нашла дома змею

Жительница Москвы во время уборки нашла дома змею - РИА Новости, 18.10.2023

Жительница Москвы во время уборки нашла дома змею

В Центр реабилитации диких животных передали экзотическую змею, которую москвичка нашла во время уборки в квартире, в дальнейшем рептилия может найти новый дом... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T17:37

2023-10-18T17:37

2023-10-18T17:37

москва

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Центр реабилитации диких животных передали экзотическую змею, которую москвичка нашла во время уборки в квартире, в дальнейшем рептилия может найти новый дом в одном из зоопарков страны, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Во время уборки квартиры москвичка нашла за диваном экзотическую змею, которую специалисты предварительно идентифицировали как маисового полоза...Сейчас маисовый полоз передан в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, специалисты окажут ему необходимую помощь и обеспечат достойные условия содержания. В дальнейшем рептилия может найти дом в одном из зоопарков страны", - рассказали в пресс-службе. В депатраменте напомнили, что маисовые полозы не ядовиты и не представляют угрозы для человека, а при обнаружении экзотического животного в неестественной для него среде обитания, необходимо позвонить на горячую линию единой справочной службы правительства Москвы.

https://ria.ru/20231018/kunitsa-1903617582.html

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