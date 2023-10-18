https://ria.ru/20231018/zhivotnye-1903647300.html

В Госдуме предложили назначить уполномоченного по вопросам животных

В Госдуме предложили назначить уполномоченного по вопросам животных - РИА Новости, 18.10.2023

В Госдуме предложили назначить уполномоченного по вопросам животных

Необходимо назначить уполномоченного по вопросам животных, заявил первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T16:41

2023-10-18T16:41

2023-10-18T16:41

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

госдума рф

общество

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Необходимо назначить уполномоченного по вопросам животных, заявил первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). "Мое личное предложение, которое зреет у нас во фракции, сделать уполномоченного по вопросам животных. Этот уполномоченный может быть как при министерстве сельского хозяйства, так и при министерстве природных ресурсов", - сказал Гусев на круглом столе "Нормативное регулирование гуманного отношения к животным в цирковой индустрии". Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев поддержал эту идею и добавил, что сейчас искусство меняется, многие люди уже не поддерживают выступления с дикими животными в цирке.

https://ria.ru/20231008/kinolog-1901248891.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф, общество