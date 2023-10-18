Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили назначить уполномоченного по вопросам животных - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/zhivotnye-1903647300.html
В Госдуме предложили назначить уполномоченного по вопросам животных
В Госдуме предложили назначить уполномоченного по вопросам животных - РИА Новости, 18.10.2023
В Госдуме предложили назначить уполномоченного по вопросам животных
Необходимо назначить уполномоченного по вопросам животных, заявил первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:41
2023-10-18T16:41
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225256_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_b5f0cd5cb13f980e1ecd10fb1d4522d1.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Необходимо назначить уполномоченного по вопросам животных, заявил первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). "Мое личное предложение, которое зреет у нас во фракции, сделать уполномоченного по вопросам животных. Этот уполномоченный может быть как при министерстве сельского хозяйства, так и при министерстве природных ресурсов", - сказал Гусев на круглом столе "Нормативное регулирование гуманного отношения к животным в цирковой индустрии". Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев поддержал эту идею и добавил, что сейчас искусство меняется, многие люди уже не поддерживают выступления с дикими животными в цирке.
https://ria.ru/20231008/kinolog-1901248891.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225256_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_84a65cbc77748e0daaba07fb7d5e9d44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф, общество
Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили назначить уполномоченного по вопросам животных

Депутат от эсеров Гусев предложил назначить уполномоченного по вопросам животных

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Необходимо назначить уполномоченного по вопросам животных, заявил первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").
"Мое личное предложение, которое зреет у нас во фракции, сделать уполномоченного по вопросам животных. Этот уполномоченный может быть как при министерстве сельского хозяйства, так и при министерстве природных ресурсов", - сказал Гусев на круглом столе "Нормативное регулирование гуманного отношения к животным в цирковой индустрии".
Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев поддержал эту идею и добавил, что сейчас искусство меняется, многие люди уже не поддерживают выступления с дикими животными в цирке.
Собака с хозяйкой - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Кинолог рассказал, как вернуть доверие собаки
8 октября, 03:05
 
Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала