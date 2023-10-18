https://ria.ru/20231018/zhivotnye-1903647300.html
В Госдуме предложили назначить уполномоченного по вопросам животных
В Госдуме предложили назначить уполномоченного по вопросам животных - РИА Новости, 18.10.2023
В Госдуме предложили назначить уполномоченного по вопросам животных
Необходимо назначить уполномоченного по вопросам животных, заявил первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:41
2023-10-18T16:41
2023-10-18T16:41
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
госдума рф
общество
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Необходимо назначить уполномоченного по вопросам животных, заявил первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). "Мое личное предложение, которое зреет у нас во фракции, сделать уполномоченного по вопросам животных. Этот уполномоченный может быть как при министерстве сельского хозяйства, так и при министерстве природных ресурсов", - сказал Гусев на круглом столе "Нормативное регулирование гуманного отношения к животным в цирковой индустрии". Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев поддержал эту идею и добавил, что сейчас искусство меняется, многие люди уже не поддерживают выступления с дикими животными в цирке.
https://ria.ru/20231008/kinolog-1901248891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф, общество
Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили назначить уполномоченного по вопросам животных
Депутат от эсеров Гусев предложил назначить уполномоченного по вопросам животных
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Необходимо назначить уполномоченного по вопросам животных, заявил первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").
"Мое личное предложение, которое зреет у нас во фракции, сделать уполномоченного по вопросам животных. Этот уполномоченный может быть как при министерстве сельского хозяйства, так и при министерстве природных ресурсов", - сказал Гусев на круглом столе "Нормативное регулирование гуманного отношения к животным в цирковой индустрии".
Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев поддержал эту идею и добавил, что сейчас искусство меняется, многие люди уже не поддерживают выступления с дикими животными в цирке.
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