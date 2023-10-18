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В США заявили, что Вашингтон и Тель-Авив не знают число жертв удара в Газе

В США заявили, что Вашингтон и Тель-Авив не знают число жертв удара в Газе - РИА Новости, 18.10.2023

В США заявили, что Вашингтон и Тель-Авив не знают число жертв удара в Газе

В США заявили, что Вашингтон и Тель-Авив не знают точное число жертв удара по больнице в секторе Газа, но их "максимум несколько десятков". РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T21:58

2023-10-18T21:58

2023-10-18T21:58

в мире

палестина

израиль

сша

айман ас-сафади

исламский джихад

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В США заявили, что Вашингтон и Тель-Авив не знают точное число жертв удара по больнице в секторе Газа, но их "максимум несколько десятков". Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади объявил, что королевство отменило четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров Иордании, Египта, США и Палестины. "Мы не знаем, сколько людей умерли, Израиль тоже не знает. Но разведка, наша и израильская, предполагают, что несколько десятков максимум", - приводит издание Newsweek слова офицера ВВС США. По его мнению, речь идет о преувеличении и лжи со стороны палестинского движения ХАМАС.

палестина

израиль

сша

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Эксклюзивные кадры РИА Новости с территории больницы "Аль-Ахли" после обстрела По последним данным Минздрава Газы, при ударе по госпиталю погиб 471 человек, пострадали более 300, в большинстве это женщины и дети. Разбор завалов продолжается. 2023-10-18T21:58 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, палестина, израиль, сша, айман ас-сафади, исламский джихад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году