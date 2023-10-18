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В США заявили, что Вашингтон и Тель-Авив не знают число жертв удара в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
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21:58 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/zhertvy-1903711753.html
В США заявили, что Вашингтон и Тель-Авив не знают число жертв удара в Газе
В США заявили, что Вашингтон и Тель-Авив не знают число жертв удара в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
В США заявили, что Вашингтон и Тель-Авив не знают число жертв удара в Газе
В США заявили, что Вашингтон и Тель-Авив не знают точное число жертв удара по больнице в секторе Газа, но их "максимум несколько десятков". РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T21:58
2023-10-18T21:58
в мире
палестина
израиль
сша
айман ас-сафади
исламский джихад
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В США заявили, что Вашингтон и Тель-Авив не знают точное число жертв удара по больнице в секторе Газа, но их "максимум несколько десятков". Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади объявил, что королевство отменило четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров Иордании, Египта, США и Палестины. "Мы не знаем, сколько людей умерли, Израиль тоже не знает. Но разведка, наша и израильская, предполагают, что несколько десятков максимум", - приводит издание Newsweek слова офицера ВВС США. По его мнению, речь идет о преувеличении и лжи со стороны палестинского движения ХАМАС.
палестина
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Эксклюзивные кадры РИА Новости с территории больницы "Аль-Ахли" после обстрела
По последним данным Минздрава Газы, при ударе по госпиталю погиб 471 человек, пострадали более 300, в большинстве это женщины и дети. Разбор завалов продолжается.
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в мире, палестина, израиль, сша, айман ас-сафади, исламский джихад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, США, Айман ас-Сафади, Исламский джихад, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США заявили, что Вашингтон и Тель-Авив не знают число жертв удара в Газе

США уверены, что при ударе по больнице в Газе погибли несколько десятков человек

© AFP 2023 / SHADI AL-TABATIBIТерритория больницы Ахли-Араб в центре Газы после попадания ракеты
Территория больницы Ахли-Араб в центре Газы после попадания ракеты - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / SHADI AL-TABATIBI
Территория больницы Ахли-Араб в центре Газы после попадания ракеты
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В США заявили, что Вашингтон и Тель-Авив не знают точное число жертв удара по больнице в секторе Газа, но их "максимум несколько десятков".
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади объявил, что королевство отменило четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров Иордании, Египта, США и Палестины.
«
"Мы не знаем, сколько людей умерли, Израиль тоже не знает. Но разведка, наша и израильская, предполагают, что несколько десятков максимум", - приводит издание Newsweek слова офицера ВВС США.
По его мнению, речь идет о преувеличении и лжи со стороны палестинского движения ХАМАС.
 
В миреПалестинаИзраильСШААйман ас-СафадиИсламский джихадХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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