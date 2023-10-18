https://ria.ru/20231018/zemletryasenie-1903497369.html

На Сахалине произошло землетрясение

На Сахалине произошло землетрясение - РИА Новости, 18.10.2023

На Сахалине произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,2 зарегистрировали сейсмологи в среду на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T05:26

2023-10-18T05:26

2023-10-18T05:26

происшествия

сахалин

холмский район

чехов

елена семенова

российская академия наук

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,2 зарегистрировали сейсмологи в среду на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 3,2 произошло 18 октября в 11.25 (03.25 мск - ред.). Эпицентр находился в 10 километрах северо-восточнее села Пионеры в Холмском районе. Очаг подземных толчков располагался на глубине 12 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По информации собеседницы, подземные толчки силой до трёх баллов могли ощутить жители сёл Чехов, Костромское, Пионеры, Садовники в Холмском районе.

https://ria.ru/20231015/zemletryasenie-1902940882.html

сахалин

холмский район

чехов

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происшествия, сахалин, холмский район, чехов, елена семенова, российская академия наук