https://ria.ru/20231018/zdravookhranenie-1903603634.html

Артамонов: направим в здравоохранение региона значительные инвестиции

Артамонов: направим в здравоохранение региона значительные инвестиции - РИА Новости, 18.10.2023

Артамонов: направим в здравоохранение региона значительные инвестиции

Власти Липецкой области планируют инвестировать значительные средства в развитие регионального здравоохранения, чтобы закрепить положительные тенденции, которые РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:14

2023-10-18T14:14

2023-10-18T14:14

липецкая область

игорь артамонов

здравоохранение

инвестиции

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ЛИПЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Власти Липецкой области планируют инвестировать значительные средства в развитие регионального здравоохранения, чтобы закрепить положительные тенденции, которые наметились в этом году, и реализовать новые проекты, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, подводя итоги работы отрасли за 9 месяцев 2023 года. В частности, он отметил, что смертность населения Липецкой области в целом снизилась на 10,2%, а по причинам болезней системы кровообращения – на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Липецкая область по этому показателю занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области. По словам Артамонова, сокращению смертности от болезней системы кровообращения способствовала отлаженная и системная работа сети первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров по оказанию помощи больным с инфарктом и инсультом, увеличение объема высокотехнологичных сосудистых операций, а также активное диспансерное наблюдение, бесплатное лекарственное обеспечение больных, перенесших острое нарушение кровообращения или операции на сердце и сосудах. Весь 2023 год был посвящен профилактике артериальной гипертонии. Следующий год в Липецкой области пройдет под знаком рационального питания. Глава региона также отметил, что будет усилена работа по взаимодействию с пациентами и обеспечению доступности в государственных медучреждениях всех необходимых услуг, в том числе и тех, что предлагают частные клиники. Для этого власти региона планируют провести серьезную инвестиционную работу, началом которой стали недавние кадровые перестановки в региональном управлении здравоохранения. "Ротация будет проводиться и дальше – будем смотреть эффективность работы руководителей. Мы планируем инвестировать значительные средства в липецкое здравоохранение, поэтому нам важно, чтобы изменения в этой сфере были заметны жителям и имели положительный отклик", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20231016/remont-1903047317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, здравоохранение, инвестиции