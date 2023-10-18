https://ria.ru/20231018/zdravookhranenie-1903603634.html
Артамонов: направим в здравоохранение региона значительные инвестиции
Артамонов: направим в здравоохранение региона значительные инвестиции - РИА Новости, 18.10.2023
Артамонов: направим в здравоохранение региона значительные инвестиции
Власти Липецкой области планируют инвестировать значительные средства в развитие регионального здравоохранения, чтобы закрепить положительные тенденции, которые РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:14
2023-10-18T14:14
2023-10-18T14:14
липецкая область
игорь артамонов
здравоохранение
инвестиции
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ЛИПЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Власти Липецкой области планируют инвестировать значительные средства в развитие регионального здравоохранения, чтобы закрепить положительные тенденции, которые наметились в этом году, и реализовать новые проекты, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, подводя итоги работы отрасли за 9 месяцев 2023 года. В частности, он отметил, что смертность населения Липецкой области в целом снизилась на 10,2%, а по причинам болезней системы кровообращения – на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Липецкая область по этому показателю занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области. По словам Артамонова, сокращению смертности от болезней системы кровообращения способствовала отлаженная и системная работа сети первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров по оказанию помощи больным с инфарктом и инсультом, увеличение объема высокотехнологичных сосудистых операций, а также активное диспансерное наблюдение, бесплатное лекарственное обеспечение больных, перенесших острое нарушение кровообращения или операции на сердце и сосудах. Весь 2023 год был посвящен профилактике артериальной гипертонии. Следующий год в Липецкой области пройдет под знаком рационального питания. Глава региона также отметил, что будет усилена работа по взаимодействию с пациентами и обеспечению доступности в государственных медучреждениях всех необходимых услуг, в том числе и тех, что предлагают частные клиники. Для этого власти региона планируют провести серьезную инвестиционную работу, началом которой стали недавние кадровые перестановки в региональном управлении здравоохранения. "Ротация будет проводиться и дальше – будем смотреть эффективность работы руководителей. Мы планируем инвестировать значительные средства в липецкое здравоохранение, поэтому нам важно, чтобы изменения в этой сфере были заметны жителям и имели положительный отклик", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20231016/remont-1903047317.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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игорь артамонов, здравоохранение, инвестиции
Липецкая область, Игорь Артамонов, Здравоохранение, Инвестиции
ЛИПЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Власти Липецкой области планируют инвестировать значительные средства в развитие регионального здравоохранения, чтобы закрепить положительные тенденции, которые наметились в этом году, и реализовать новые проекты, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, подводя итоги работы отрасли за 9 месяцев 2023 года.
В частности, он отметил, что смертность населения Липецкой области в целом снизилась на 10,2%, а по причинам болезней системы кровообращения – на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Липецкая область по этому показателю занимает третье место в ЦФО после Москвы
и Московской области
.
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По словам Артамонова, сокращению смертности от болезней системы кровообращения способствовала отлаженная и системная работа сети первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров по оказанию помощи больным с инфарктом и инсультом, увеличение объема высокотехнологичных сосудистых операций, а также активное диспансерное наблюдение, бесплатное лекарственное обеспечение больных, перенесших острое нарушение кровообращения или операции на сердце и сосудах. Весь 2023 год был посвящен профилактике артериальной гипертонии. Следующий год в Липецкой области пройдет под знаком рационального питания.
Глава региона также отметил, что будет усилена работа по взаимодействию с пациентами и обеспечению доступности в государственных медучреждениях всех необходимых услуг, в том числе и тех, что предлагают частные клиники. Для этого власти региона планируют провести серьезную инвестиционную работу, началом которой стали недавние кадровые перестановки в региональном управлении здравоохранения.
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"Ротация будет проводиться и дальше – будем смотреть эффективность работы руководителей. Мы планируем инвестировать значительные средства в липецкое здравоохранение, поэтому нам важно, чтобы изменения в этой сфере были заметны жителям и имели положительный отклик", – подчеркнул Артамонов.