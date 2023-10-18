https://ria.ru/20231018/yuan-1903553913.html

Юань впервые стал второй главной валютой в мировой торговле через SWIFT

Юань впервые стал второй главной валютой в мировой торговле через SWIFT - РИА Новости, 18.10.2023

Юань впервые стал второй главной валютой в мировой торговле через SWIFT

Доля китайского юаня в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT в сентябре выросла до максимальных за всю историю 5,8%, что позволило ему... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T11:53

2023-10-18T11:53

2023-10-18T11:53

экономика

россия

китай

индия

swift

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575837971_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14795a9b26f65d0de1a3ff3db75ab2c4.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Доля китайского юаня в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT в сентябре выросла до максимальных за всю историю 5,8%, что позволило ему обогнать евро и стать второй основной валютой в торговле, следует из анализа РИА Новости данных системы. Главной торговой валютой в сентябре оставался доллар с долей в 84,15%. При этом "американец" с декабря прошлого года стабильно находится ниже 85%, чего не случалось с начала 2018 года. На второе место впервые поднялся юань, доля которого за месяц подскочила сразу на 1 процентный пункт - до 5,8%, что стало абсолютным рекордом для этой валюты. Евро в этом рейтинге упал на одну позицию: его удельный вес в торговых расчетах сократился на 1 процентный пункт - до 5,43%. В топ-5 также входят японская иена (1,4%) и саудовский риал (0,56%). Одновременно доля юаня в международных расчетах в сентябре достигла рекордных 3,71%, увеличившись по сравнению с августом на 0,24 процентного пункта. Доля доллара за месяц снизилась на 1,45 процентного пункта, до 46,58%, а евро за месяц, напротив, укрепил позиции: его доля увеличилась на 0,38 процентного пункта, до 23,6%. Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.

https://ria.ru/20231011/ukaz-1902138742.html

https://ria.ru/20231001/yuan-1899703192.html

россия

китай

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, китай, индия, swift