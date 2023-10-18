https://ria.ru/20231018/yuan-1903553913.html
Юань впервые стал второй главной валютой в мировой торговле через SWIFT
Юань впервые стал второй главной валютой в мировой торговле через SWIFT - РИА Новости, 18.10.2023
Юань впервые стал второй главной валютой в мировой торговле через SWIFT
Доля китайского юаня в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT в сентябре выросла до максимальных за всю историю 5,8%, что позволило ему... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:53
2023-10-18T11:53
2023-10-18T11:53
экономика
россия
китай
индия
swift
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Доля китайского юаня в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT в сентябре выросла до максимальных за всю историю 5,8%, что позволило ему обогнать евро и стать второй основной валютой в торговле, следует из анализа РИА Новости данных системы. Главной торговой валютой в сентябре оставался доллар с долей в 84,15%. При этом "американец" с декабря прошлого года стабильно находится ниже 85%, чего не случалось с начала 2018 года. На второе место впервые поднялся юань, доля которого за месяц подскочила сразу на 1 процентный пункт - до 5,8%, что стало абсолютным рекордом для этой валюты. Евро в этом рейтинге упал на одну позицию: его удельный вес в торговых расчетах сократился на 1 процентный пункт - до 5,43%. В топ-5 также входят японская иена (1,4%) и саудовский риал (0,56%). Одновременно доля юаня в международных расчетах в сентябре достигла рекордных 3,71%, увеличившись по сравнению с августом на 0,24 процентного пункта. Доля доллара за месяц снизилась на 1,45 процентного пункта, до 46,58%, а евро за месяц, напротив, укрепил позиции: его доля увеличилась на 0,38 процентного пункта, до 23,6%. Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.
https://ria.ru/20231011/ukaz-1902138742.html
https://ria.ru/20231001/yuan-1899703192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, китай, индия, swift
Экономика, Россия, Китай, Индия, SWIFT
Юань впервые стал второй главной валютой в мировой торговле через SWIFT
Юань стал второй главной валютой в мировой торговле через SWIFT, обогнав евро
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Доля китайского юаня в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT в сентябре выросла до максимальных за всю историю 5,8%, что позволило ему обогнать евро и стать второй основной валютой в торговле, следует из анализа РИА Новости данных системы.
Главной торговой валютой в сентябре оставался доллар с долей в 84,15%. При этом "американец" с декабря прошлого года стабильно находится ниже 85%, чего не случалось с начала 2018 года.
На второе место впервые поднялся юань, доля которого за месяц подскочила сразу на 1 процентный пункт - до 5,8%, что стало абсолютным рекордом для этой валюты. Евро в этом рейтинге упал на одну позицию: его удельный вес в торговых расчетах сократился на 1 процентный пункт - до 5,43%. В топ-5 также входят японская иена (1,4%) и саудовский риал (0,56%).
Одновременно доля юаня в международных расчетах в сентябре достигла рекордных 3,71%, увеличившись по сравнению с августом на 0,24 процентного пункта.
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Доля доллара за месяц снизилась на 1,45 процентного пункта, до 46,58%, а евро за месяц, напротив, укрепил позиции: его доля увеличилась на 0,38 процентного пункта, до 23,6%.
Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию
от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае
- Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии
.
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