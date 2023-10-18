https://ria.ru/20231018/yazyk-1903715315.html

Киев решил не признавать молдавский язык, заявил премьер Румынии

Киев решил не признавать молдавский язык, заявил премьер Румынии - РИА Новости, 18.10.2023

Киев решил не признавать молдавский язык, заявил премьер Румынии

Премьер Румынии Марчел Чолаку в ходе визита в Киев заявил, что Киев решил не признавать молдавский язык. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T22:50

2023-10-18T22:50

2023-10-18T22:50

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку в ходе визита в Киев заявил, что Киев решил не признавать молдавский язык. Ранее в среду премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Киеве прошло совместное заседание правительств Украины и Румынии. По его итогам подписан ряд документов. Среди них меморандум об усилении сотрудничества по обеспечению надежного транзита украинской продукции. На совместном заседании правительств Украины и Румынии участники приняли решение не признавать молдавский язык. Вместо этого официальным будет только румынский. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на совместном с украинским коллегой Денисом Шмыгалем брифинге в Киеве. "На совместном заседании было принято решение, что отныне будет признаваться только румынский язык, как единственный официальный язык. Я знаю, что надо еще сделать некоторые законодательные шаги, в том числе надо сообщить об этом Европейскому совету, но вместе мы сегодня договорились об этом; это решение было сегодня принято", - приводит слова Чолаку сайт украинского телеканала "Прямой". Он поблагодарил Шмыгаля за такое решение, отметив, что теперь существует только один официальный язык - румынский. Парламент Молдавии в марте одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.

https://ria.ru/20231016/yazyk-1903097901.html

https://ria.ru/20230818/rumyniya-1890881640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, румыния, украина, денис шмыгаль, европейский совет