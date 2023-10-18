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Экс-замглавы Минздрава Дагестана стал фигурантом дела о взятке
Экс-замглавы Минздрава Дагестана стал фигурантом дела о взятке - РИА Новости, 18.10.2023
Экс-замглавы Минздрава Дагестана стал фигурантом дела о взятке
Бывший заместитель министра здравоохранения Дагестана стал фигурантом уголовного дела по подозрению в получении взяток на сумму не менее 87,7 миллиона рублей,... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T22:33
2023-10-18T22:33
2023-10-18T22:33
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 18 окт - РИА Новости. Бывший заместитель министра здравоохранения Дагестана стал фигурантом уголовного дела по подозрению в получении взяток на сумму не менее 87,7 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по республике. Источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что подозреваемый – это Мазай Рамазанов, который был освобожден от должности замминистра здравоохранения региона в январе 2022 года. "Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан … возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Республики Дагестан, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), – говорится в сообщении. По версии следствия, с января 2019 по декабрь 2021 года подозреваемый в Махачкале через посредника получал от индивидуального предпринимателя взятки в 10% от общей суммы каждого госконтракта, заключенного в этот период минздравом республики на поставку медицинского оборудования. Всего, по данным следствия, он "получил не менее 87,7 миллиона рублей". Против посредника и взяткодателя также возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") и ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. В СУ СК РФ по Дагестану уточнили РИА Новости, что бывший замминистра задержан.
https://ria.ru/20231002/vzyatki-1899846317.html
https://ria.ru/20230930/vzyatka-1899626438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
Экс-замглавы Минздрава Дагестана стал фигурантом дела о взятке
Экс-замглавы Минздрава Дагестана задержали за взятку в 87,7 миллиона рублей
МАХАЧКАЛА, 18 окт - РИА Новости. Бывший заместитель министра здравоохранения Дагестана стал фигурантом уголовного дела по подозрению в получении взяток на сумму не менее 87,7 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по республике.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что подозреваемый – это Мазай Рамазанов, который был освобожден от должности замминистра здравоохранения региона в январе 2022 года.
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"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан … возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Республики Дагестан, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), – говорится в сообщении.
По версии следствия, с января 2019 по декабрь 2021 года подозреваемый в Махачкале через посредника получал от индивидуального предпринимателя взятки в 10% от общей суммы каждого госконтракта, заключенного в этот период минздравом республики на поставку медицинского оборудования. Всего, по данным следствия, он "получил не менее 87,7 миллиона рублей".
Против посредника и взяткодателя также возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") и ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
В СУ СК РФ по Дагестану уточнили РИА Новости, что бывший замминистра задержан.
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