https://ria.ru/20231018/vzyatka-1903714246.html

Экс-замглавы Минздрава Дагестана стал фигурантом дела о взятке

Экс-замглавы Минздрава Дагестана стал фигурантом дела о взятке - РИА Новости, 18.10.2023

Экс-замглавы Минздрава Дагестана стал фигурантом дела о взятке

Бывший заместитель министра здравоохранения Дагестана стал фигурантом уголовного дела по подозрению в получении взяток на сумму не менее 87,7 миллиона рублей,... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T22:33

2023-10-18T22:33

2023-10-18T22:33

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 18 окт - РИА Новости. Бывший заместитель министра здравоохранения Дагестана стал фигурантом уголовного дела по подозрению в получении взяток на сумму не менее 87,7 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по республике. Источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что подозреваемый – это Мазай Рамазанов, который был освобожден от должности замминистра здравоохранения региона в январе 2022 года. "Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан … возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Республики Дагестан, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), – говорится в сообщении. По версии следствия, с января 2019 по декабрь 2021 года подозреваемый в Махачкале через посредника получал от индивидуального предпринимателя взятки в 10% от общей суммы каждого госконтракта, заключенного в этот период минздравом республики на поставку медицинского оборудования. Всего, по данным следствия, он "получил не менее 87,7 миллиона рублей". Против посредника и взяткодателя также возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") и ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. В СУ СК РФ по Дагестану уточнили РИА Новости, что бывший замминистра задержан.

https://ria.ru/20231002/vzyatki-1899846317.html

https://ria.ru/20230930/vzyatka-1899626438.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика дагестан