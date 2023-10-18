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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 18.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы слышны в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T20:45
2023-10-18T20:45
2023-10-18T20:45
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днепропетровская область
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрывы слышны в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.Ранее в четверг в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу. "В Николаеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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николаев (украина), днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
"Общественное": в Николаеве слышны взрывы