https://ria.ru/20231018/vzryv-1903718206.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 18.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв раздался в Сумах на севере Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T23:18

2023-10-18T23:18

2023-10-18T23:18

в мире

вооруженные силы рф

сумская область

украина

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрыв раздался в Сумах на севере Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Сразу после этого в Сумской области объявили воздушную тревогу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231018/vzryvy-1903713876.html

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сумская область

украина

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в мире, вооруженные силы рф, сумская область, украина