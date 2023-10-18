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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 18.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв раздался в Сумах на севере Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T23:18
2023-10-18T23:18
2023-10-18T23:18
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрыв раздался в Сумах на севере Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Сразу после этого в Сумской области объявили воздушную тревогу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, вооруженные силы рф, сумская область, украина
В мире, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное": в Сумах на севере Украины прогремел взрыв