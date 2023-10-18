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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 18.10.2023
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23:18 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/vzryv-1903718206.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 18.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв раздался в Сумах на севере Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T23:18
2023-10-18T23:18
в мире
вооруженные силы рф
сумская область
украина
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрыв раздался в Сумах на севере Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Сразу после этого в Сумской области объявили воздушную тревогу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231018/vzryvy-1903713876.html
https://ria.ru/20231018/kharkov-1903559966.html
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в мире, вооруженные силы рф, сумская область, украина
В мире, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

"Общественное": в Сумах на севере Украины прогремел взрыв

© iStock.com / Daria RozsokhaВид на Сумы
Вид на Сумы - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© iStock.com / Daria Rozsokha
Вид на Сумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрыв раздался в Сумах на севере Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное".
«
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы
Вчера, 22:31
Сразу после этого в Сумской области объявили воздушную тревогу.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Улица в районе Салтовка в Харькове - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Вчера, 12:14
 
В миреВооруженные силы РФСумская областьУкраина
 
 
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