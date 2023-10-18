https://ria.ru/20231018/vuzy-1903701450.html

В одном из вузов КЧР открылся первый военный учебный центр имени Героя СВО

В одном из вузов КЧР открылся первый военный учебный центр имени Героя СВО - РИА Новости, 18.10.2023

В одном из вузов КЧР открылся первый военный учебный центр имени Героя СВО

На базе Северо-Кавказской государственной академии открылся первый в КЧР военный учебный центр имени Героя России, военного летчика, совершившего подвиг в зоне... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T20:39

2023-10-18T20:39

2023-10-18T20:39

карачаево-черкесская республика

карачаево-черкесская республика (кчр)

вузы

сво

герои

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ЧЕРКЕССК, 18 окт – РИА Новости. На базе Северо-Кавказской государственной академии открылся первый в КЧР военный учебный центр имени Героя России, военного летчика, совершившего подвиг в зоне СВО, Канамата Боташева, сообщил в своем телеграм-канале глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Летчик-ас погиб в прошлом году во время выполнения боевой задачи в небе над Донбассом. Первых обучающихся центр начнет принимать уже весной 2024 года. "Идея вуза об открытии центра по военной подготовке студентов в Карачаево-Черкесии была одобрена в прошлом году министром обороны РФ. Теперь студенты на добровольной основе смогут освоить воинскую специальность без отрыва от учебы и получить военный билет наряду с дипломом о высшем образовании", - написал Темрезов.Он выразил уверенность, что открытие центра станет отличной возможностью для каждого юноши познакомиться с военной службой, получить необходимые знания и навыки, стать достойными патриотами и научиться служить стране.

https://ria.ru/20231002/biblioteka-1899995667.html

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карачаево-черкесская республика (кчр), вузы, сво, герои