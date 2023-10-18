Рейтинг@Mail.ru
В одном из вузов КЧР открылся первый военный учебный центр имени Героя СВО - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
 
20:39 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/vuzy-1903701450.html
В одном из вузов КЧР открылся первый военный учебный центр имени Героя СВО
В одном из вузов КЧР открылся первый военный учебный центр имени Героя СВО - РИА Новости, 18.10.2023
В одном из вузов КЧР открылся первый военный учебный центр имени Героя СВО
На базе Северо-Кавказской государственной академии открылся первый в КЧР военный учебный центр имени Героя России, военного летчика, совершившего подвиг в зоне... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T20:39
2023-10-18T20:39
карачаево-черкесская республика
карачаево-черкесская республика (кчр)
вузы
сво
герои
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903700146_0:179:1280:899_1920x0_80_0_0_32d58b53f311cc79ac671707dc2a7162.jpg
ЧЕРКЕССК, 18 окт – РИА Новости. На базе Северо-Кавказской государственной академии открылся первый в КЧР военный учебный центр имени Героя России, военного летчика, совершившего подвиг в зоне СВО, Канамата Боташева, сообщил в своем телеграм-канале глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Летчик-ас погиб в прошлом году во время выполнения боевой задачи в небе над Донбассом. Первых обучающихся центр начнет принимать уже весной 2024 года. "Идея вуза об открытии центра по военной подготовке студентов в Карачаево-Черкесии была одобрена в прошлом году министром обороны РФ. Теперь студенты на добровольной основе смогут освоить воинскую специальность без отрыва от учебы и получить военный билет наряду с дипломом о высшем образовании", - написал Темрезов.Он выразил уверенность, что открытие центра станет отличной возможностью для каждого юноши познакомиться с военной службой, получить необходимые знания и навыки, стать достойными патриотами и научиться служить стране.
https://ria.ru/20231002/biblioteka-1899995667.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903700146_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_72fadf3d86bc3a473160bea5cb7af017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
карачаево-черкесская республика (кчр), вузы, сво, герои
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Вузы, СВО, герои

В одном из вузов КЧР открылся первый военный учебный центр имени Героя СВО

© Фото : Рашид Темрезов/TelegramПервый в КЧР военный учебный центр имени Героя России Канамата Боташева
Первый в КЧР военный учебный центр имени Героя России Канамата Боташева - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Рашид Темрезов/Telegram
Первый в КЧР военный учебный центр имени Героя России Канамата Боташева
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 18 окт – РИА Новости. На базе Северо-Кавказской государственной академии открылся первый в КЧР военный учебный центр имени Героя России, военного летчика, совершившего подвиг в зоне СВО, Канамата Боташева, сообщил в своем телеграм-канале глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
Летчик-ас погиб в прошлом году во время выполнения боевой задачи в небе над Донбассом.
Первых обучающихся центр начнет принимать уже весной 2024 года.
"Идея вуза об открытии центра по военной подготовке студентов в Карачаево-Черкесии была одобрена в прошлом году министром обороны РФ. Теперь студенты на добровольной основе смогут освоить воинскую специальность без отрыва от учебы и получить военный билет наряду с дипломом о высшем образовании", - написал Темрезов.
Он выразил уверенность, что открытие центра станет отличной возможностью для каждого юноши познакомиться с военной службой, получить необходимые знания и навыки, стать достойными патриотами и научиться служить стране.
Библиотека нового поколения открылась в Карачаево-Черкесской Республике
Темрезов: третья библиотека нового поколения открылась в КЧР
2 октября, 16:18
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаКарачаево-Черкесская республика (КЧР)ВузыСВОгерои
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала