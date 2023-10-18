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Вучич назвал странным введение Болгарией акциза на транзит российского газа - РИА Новости, 18.10.2023
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10:22 18.10.2023 (обновлено: 11:03 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/vuchich-1903532156.html
Вучич назвал странным введение Болгарией акциза на транзит российского газа
Вучич назвал странным введение Болгарией акциза на транзит российского газа - РИА Новости, 18.10.2023
Вучич назвал странным введение Болгарией акциза на транзит российского газа
На европейском рынке энергоносителей "происходят странные вещи", заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя введение Болгарией акциза на транзит... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:22
2023-10-18T11:03
экономика
сербия
венгрия
болгария
петер сийярто
александр вучич
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БЕЛГРАД, 18 окт — РИА Новости. На европейском рынке энергоносителей "происходят странные вещи", заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя введение Болгарией акциза на транзит российского газа, его цитирует агентство Танюг."Мы и венгры вчера отреагировали совместным сообщением, Синиша Мали подписал решение с Сийярто, Орбан и я одобрили. Странные вещи происходят — газ опять подскочил, нефть подскочила. За день после начала конфликта Израиля и Палестины мы договорились, что не дадим дизелю расти дальше, вне зависимости от того, сколько за это должны будем платить", — сказал глава сербского государства на саммите "Один пояс, один путь" в КНР.София 13 октября установила акциз в размере 20 левов (десять евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает десяти процентов от фактической стоимости энергоносителя. Болгарский премьер Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из России, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке. Как уточнил Вучич, запасов дизеля в Сербии хватит на 65 дней снабжения, нефти — на 73 дня. Газа же в хранилищах Сербии и Венгрии находится около 700 миллионов кубометров. "Если нам кто-то перекроет поставки газа, у нас будут проблемы. Но мы подготовлены лучше других", — отметил сербский президент.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали накануне в совместной декларации заявили, что решение властей Болгарии поднять плату за транзит российского газа угрожает энергоснабжению двух стран, а также "противоречит европейской солидарности".
https://ria.ru/20231017/vuchich-1903371535.html
https://ria.ru/20231017/deklaratsiya-1903461958.html
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экономика, сербия, венгрия, болгария, петер сийярто, александр вучич
Экономика, Сербия, Венгрия, Болгария, Петер Сийярто, Александр Вучич
Вучич назвал странным введение Болгарией акциза на транзит российского газа

Вучич назвал странным введение Болгарией акциза на транзит российского газа

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 18 окт — РИА Новости. На европейском рынке энергоносителей "происходят странные вещи", заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя введение Болгарией акциза на транзит российского газа, его цитирует агентство Танюг.
"Мы и венгры вчера отреагировали совместным сообщением, Синиша Мали подписал решение с Сийярто, Орбан и я одобрили. Странные вещи происходят — газ опять подскочил, нефть подскочила. За день после начала конфликта Израиля и Палестины мы договорились, что не дадим дизелю расти дальше, вне зависимости от того, сколько за это должны будем платить", — сказал глава сербского государства на саммите "Один пояс, один путь" в КНР.
Президент Сербии Александр Вучич с супругой Тамарой Вучич на церемонии встречи председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций - участников III Международного форума Один пояс, один путь в Пекине. 17 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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Вчера, 16:21
София 13 октября установила акциз в размере 20 левов (десять евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает десяти процентов от фактической стоимости энергоносителя. Болгарский премьер Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из России, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке.
Как уточнил Вучич, запасов дизеля в Сербии хватит на 65 дней снабжения, нефти — на 73 дня. Газа же в хранилищах Сербии и Венгрии находится около 700 миллионов кубометров.
"Если нам кто-то перекроет поставки газа, у нас будут проблемы. Но мы подготовлены лучше других", — отметил сербский президент.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали накануне в совместной декларации заявили, что решение властей Болгарии поднять плату за транзит российского газа угрожает энергоснабжению двух стран, а также "противоречит европейской солидарности".
Газоприемная станция в Венгрии - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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Вчера, 21:14
 
ЭкономикаСербияВенгрияБолгарияПетер СийяртоАлександр Вучич
 
 
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