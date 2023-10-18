https://ria.ru/20231018/vuchich-1903532156.html

Вучич назвал странным введение Болгарией акциза на транзит российского газа

Вучич назвал странным введение Болгарией акциза на транзит российского газа - РИА Новости, 18.10.2023

Вучич назвал странным введение Болгарией акциза на транзит российского газа

На европейском рынке энергоносителей "происходят странные вещи", заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя введение Болгарией акциза на транзит... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T10:22

2023-10-18T10:22

2023-10-18T11:03

экономика

сербия

венгрия

болгария

петер сийярто

александр вучич

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БЕЛГРАД, 18 окт — РИА Новости. На европейском рынке энергоносителей "происходят странные вещи", заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя введение Болгарией акциза на транзит российского газа, его цитирует агентство Танюг."Мы и венгры вчера отреагировали совместным сообщением, Синиша Мали подписал решение с Сийярто, Орбан и я одобрили. Странные вещи происходят — газ опять подскочил, нефть подскочила. За день после начала конфликта Израиля и Палестины мы договорились, что не дадим дизелю расти дальше, вне зависимости от того, сколько за это должны будем платить", — сказал глава сербского государства на саммите "Один пояс, один путь" в КНР.София 13 октября установила акциз в размере 20 левов (десять евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает десяти процентов от фактической стоимости энергоносителя. Болгарский премьер Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из России, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке. Как уточнил Вучич, запасов дизеля в Сербии хватит на 65 дней снабжения, нефти — на 73 дня. Газа же в хранилищах Сербии и Венгрии находится около 700 миллионов кубометров. "Если нам кто-то перекроет поставки газа, у нас будут проблемы. Но мы подготовлены лучше других", — отметил сербский президент.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали накануне в совместной декларации заявили, что решение властей Болгарии поднять плату за транзит российского газа угрожает энергоснабжению двух стран, а также "противоречит европейской солидарности".

https://ria.ru/20231017/vuchich-1903371535.html

https://ria.ru/20231017/deklaratsiya-1903461958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сербия, венгрия, болгария, петер сийярто, александр вучич