https://ria.ru/20231018/vsu-1903696273.html

"Готовьтесь". В Киеве раскрыли, что скоро начнется на передовой в зоне СВО

"Готовьтесь". В Киеве раскрыли, что скоро начнется на передовой в зоне СВО - РИА Новости, 18.10.2023

"Готовьтесь". В Киеве раскрыли, что скоро начнется на передовой в зоне СВО

Боевые действия в зоне спецоперации практически прекратятся уже в ноябре, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T20:09

2023-10-18T20:09

2023-10-18T21:29

политика

украина

олег соскин

леонид кучма

рустем умеров

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Боевые действия в зоне спецоперации практически прекратятся уже в ноябре, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Где-то еще две недели. С ноября окончательно наступит замораживание конфликта. Готовьтесь", — спрогнозировал эксперт.По его мнению, заявления министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что ВСУ будут проводить какие-то операции или наступать осенью, — это глупости."Откуда взялся этот человек? Он к этому причастен, имеет какой-то опыт? Кто он такой вообще?" — задался вопросом Соскин.Как считает бывший советник, Умеров — случайная фигура на посту военного министра, поскольку он не обладает соответствующим опытом для управления ведомством.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.

https://ria.ru/20231018/bayden-1903680398.html

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политика, украина, олег соскин, леонид кучма, рустем умеров, вооруженные силы украины, нато