https://ria.ru/20231018/vsu-1903636814.html

Пленный рассказал, как в ВСУ берут на должности офицеров без боевого опыта

Пленный рассказал, как в ВСУ берут на должности офицеров без боевого опыта - РИА Новости, 18.10.2023

Пленный рассказал, как в ВСУ берут на должности офицеров без боевого опыта

В украинских войсках на офицерские должности берут без боевого опыта, достаточно иметь высшее образование и пройти ускоренные курсы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T16:00

2023-10-18T16:00

2023-10-18T18:09

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. В украинских войсках на офицерские должности берут без боевого опыта, достаточно иметь высшее образование и пройти ускоренные курсы, рассказал РИА Новости попавший в российский плен младший лейтенант ВСУ Андрей Сакара. Мужчина был взят в плен во время штурма украинского укрепрайона на запорожском направлении. "Мобилизован 12 декабря и после учебки зачислен в 82-ю бригаду. Там был солдатом в разведвзводе. Первого августа уехал на курсы офицеров. Почти два месяца (там был – ред.). Тринадцатого сентября мне присвоили звание офицера, но потом еще на две недели отправили на подготовку в Житомир. Наличие боевого опыта не обязательно… (Обучали – ред.) тактике, управлению огнем, топографии, учеба была достаточно тяжелая: с утра до позднего вечера", - рассказал Сакара. В плен он попал с осколочным ранением. "Написали - открытый перелом пальца лучевой кости. Что-то такое. Те, кто нас пленил, очень хорошо к нам отнеслись, оказали первую помощь, поили и кормили. Мы сутки с ними были", - отметил собеседник. Сакара добавил, что ранения получили еще 4-5 его сослуживцев, "всем была оказана первая помощь".

https://ria.ru/20231013/plennye-1902672800.html

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Украинский пленный об отсутствии боевого опыта у офицеров ВСУ В украинских войсках на офицерские должности берут без боевого опыта, достаточно иметь высшее образование и пройти ускоренные курсы, рассказал РИА Новости попавший в российский плен младший лейтенант ВСУ Андрей Сакара 2023-10-18T16:00 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр