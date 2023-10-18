https://ria.ru/20231018/vsu-1903636814.html
Пленный рассказал, как в ВСУ берут на должности офицеров без боевого опыта
Пленный рассказал, как в ВСУ берут на должности офицеров без боевого опыта - РИА Новости, 18.10.2023
Пленный рассказал, как в ВСУ берут на должности офицеров без боевого опыта
В украинских войсках на офицерские должности берут без боевого опыта, достаточно иметь высшее образование и пройти ускоренные курсы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:00
2023-10-18T16:00
2023-10-18T18:09
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. В украинских войсках на офицерские должности берут без боевого опыта, достаточно иметь высшее образование и пройти ускоренные курсы, рассказал РИА Новости попавший в российский плен младший лейтенант ВСУ Андрей Сакара. Мужчина был взят в плен во время штурма украинского укрепрайона на запорожском направлении. "Мобилизован 12 декабря и после учебки зачислен в 82-ю бригаду. Там был солдатом в разведвзводе. Первого августа уехал на курсы офицеров. Почти два месяца (там был – ред.). Тринадцатого сентября мне присвоили звание офицера, но потом еще на две недели отправили на подготовку в Житомир. Наличие боевого опыта не обязательно… (Обучали – ред.) тактике, управлению огнем, топографии, учеба была достаточно тяжелая: с утра до позднего вечера", - рассказал Сакара. В плен он попал с осколочным ранением. "Написали - открытый перелом пальца лучевой кости. Что-то такое. Те, кто нас пленил, очень хорошо к нам отнеслись, оказали первую помощь, поили и кормили. Мы сутки с ними были", - отметил собеседник. Сакара добавил, что ранения получили еще 4-5 его сослуживцев, "всем была оказана первая помощь".
https://ria.ru/20231013/plennye-1902672800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903646707_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1b9a5b5d101fe55c7f3c2c0f97d09a1e.jpg
Украинский пленный об отсутствии боевого опыта у офицеров ВСУ
В украинских войсках на офицерские должности берут без боевого опыта, достаточно иметь высшее образование и пройти ускоренные курсы, рассказал РИА Новости попавший в российский плен младший лейтенант ВСУ Андрей Сакара
2023-10-18T16:00
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пленный рассказал, как в ВСУ берут на должности офицеров без боевого опыта
Пленный украинский военный: в ВСУ берут на должности офицеров без боевого опыта
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. В украинских войсках на офицерские должности берут без боевого опыта, достаточно иметь высшее образование и пройти ускоренные курсы, рассказал РИА Новости попавший в российский плен младший лейтенант ВСУ Андрей Сакара.
Мужчина был взят в плен во время штурма украинского укрепрайона на запорожском направлении.
"Мобилизован 12 декабря и после учебки зачислен в 82-ю бригаду. Там был солдатом в разведвзводе. Первого августа уехал на курсы офицеров. Почти два месяца (там был – ред.). Тринадцатого сентября мне присвоили звание офицера, но потом еще на две недели отправили на подготовку в Житомир
. Наличие боевого опыта не обязательно… (Обучали – ред.) тактике, управлению огнем, топографии, учеба была достаточно тяжелая: с утра до позднего вечера", - рассказал Сакара.
В плен он попал с осколочным ранением. "Написали - открытый перелом пальца лучевой кости. Что-то такое. Те, кто нас пленил, очень хорошо к нам отнеслись, оказали первую помощь, поили и кормили. Мы сутки с ними были", - отметил собеседник. Сакара добавил, что ранения получили еще 4-5 его сослуживцев, "всем была оказана первая помощь".
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