https://ria.ru/20231018/vsu-1903631789.html

"Большой маневр". В Британии раскрыли, к чему готовят ВСУ в ближайшее время

"Большой маневр". В Британии раскрыли, к чему готовят ВСУ в ближайшее время - РИА Новости, 18.10.2023

"Большой маневр". В Британии раскрыли, к чему готовят ВСУ в ближайшее время

Украинская армия зашла в тупик после летнего наступления, и поставки F-16 не помогут изменить ситуацию на поле боя, заявили британские эксперты изданию... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:40

2023-10-18T15:40

2023-10-18T16:28

политика

сша

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

нато

f-16

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Украинская армия зашла в тупик после летнего наступления, и поставки F-16 не помогут изменить ситуацию на поле боя, заявили британские эксперты изданию Independent.Как напомнили специалисты, США должны начать экспорт истребителей F-16 ВСУ в следующем году, однако завоевать воздух только этими самолетами будет сложно из-за того, что в регионе действуют российские ВКС. Уровень их развития высок, уточнили они."Вам действительно нужно превосходство в воздухе, чтобы получить шанс на проведение широкомасштабного маневра", — рассуждает один из опрошенных аналитиков Патрик Бьюри.По его словам, летняя наступательная кампания ВСУ показала, что украинские военные могут проводить операции только соединениями не больше роты (около ста человек) — их действия перестают быть слаженными и скоординированными, как только им приходится вести общевойсковой бой.Опрошенные изданием эксперты убеждены, что украинская армия зашла в тупик, а такое положение на фронте может сохраниться для нее и в течение 2024 года, если не будут предприняты экстраординарные меры.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.Западные СМИ неоднократно отмечали, что существенную роль в разгроме украинских войск сыграли мощные фортификации и минные поля, которые россияне построили на всем протяжении фронта.

https://ria.ru/20231015/ukraina-1902900945.html

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политика, сша, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, нато, f-16