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"Большой маневр". В Британии раскрыли, к чему готовят ВСУ в ближайшее время
"Большой маневр". В Британии раскрыли, к чему готовят ВСУ в ближайшее время - РИА Новости, 18.10.2023
"Большой маневр". В Британии раскрыли, к чему готовят ВСУ в ближайшее время
Украинская армия зашла в тупик после летнего наступления, и поставки F-16 не помогут изменить ситуацию на поле боя, заявили британские эксперты изданию... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:40
2023-10-18T15:40
2023-10-18T16:28
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Украинская армия зашла в тупик после летнего наступления, и поставки F-16 не помогут изменить ситуацию на поле боя, заявили британские эксперты изданию Independent.Как напомнили специалисты, США должны начать экспорт истребителей F-16 ВСУ в следующем году, однако завоевать воздух только этими самолетами будет сложно из-за того, что в регионе действуют российские ВКС. Уровень их развития высок, уточнили они."Вам действительно нужно превосходство в воздухе, чтобы получить шанс на проведение широкомасштабного маневра", — рассуждает один из опрошенных аналитиков Патрик Бьюри.По его словам, летняя наступательная кампания ВСУ показала, что украинские военные могут проводить операции только соединениями не больше роты (около ста человек) — их действия перестают быть слаженными и скоординированными, как только им приходится вести общевойсковой бой.Опрошенные изданием эксперты убеждены, что украинская армия зашла в тупик, а такое положение на фронте может сохраниться для нее и в течение 2024 года, если не будут предприняты экстраординарные меры.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.Западные СМИ неоднократно отмечали, что существенную роль в разгроме украинских войск сыграли мощные фортификации и минные поля, которые россияне построили на всем протяжении фронта.
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902900945.html
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политика, сша, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, нато, f-16
Политика, США, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, НАТО, F-16
"Большой маневр". В Британии раскрыли, к чему готовят ВСУ в ближайшее время
The Independent: ВСУ не смогут проводить масштабные маневры в зоне СВО
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Украинская армия зашла в тупик после летнего наступления, и поставки F-16 не помогут изменить ситуацию на поле боя, заявили британские эксперты изданию Independent
.
Как напомнили специалисты, США должны начать экспорт истребителей F-16 ВСУ в следующем году, однако завоевать воздух только этими самолетами будет сложно из-за того, что в регионе действуют российские ВКС. Уровень их развития высок, уточнили они.
«
"Вам действительно нужно превосходство в воздухе, чтобы получить шанс на проведение широкомасштабного маневра", — рассуждает один из опрошенных аналитиков Патрик Бьюри.
По его словам, летняя наступательная кампания ВСУ показала, что украинские военные могут проводить операции только соединениями не больше роты (около ста человек) — их действия перестают быть слаженными и скоординированными, как только им приходится вести общевойсковой бой.
Опрошенные изданием эксперты убеждены, что украинская армия зашла в тупик, а такое положение на фронте может сохраниться для нее и в течение 2024 года, если не будут предприняты экстраординарные меры.
"Разорвут на куски". В США заговорили о смертоносном ударе по Украине
ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин
заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай
", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
Западные СМИ неоднократно отмечали, что существенную роль в разгроме украинских войск сыграли мощные фортификации и минные поля, которые россияне построили на всем протяжении фронта.
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