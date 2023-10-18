https://ria.ru/20231018/vsu-1903628554.html

Госдума приняла закон о блокировке сайтов, собирающих деньги для ВСУ

Госдума приняла закон о блокировке сайтов, собирающих деньги для ВСУ - РИА Новости, 18.10.2023

Госдума приняла закон о блокировке сайтов, собирающих деньги для ВСУ

Дума приняла в третьем чтении закон, позволяющий оперативно блокировать сайты, собирающие деньги для ВСУ. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:31

2023-10-18T15:31

2023-10-18T15:40

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Дума приняла в третьем чтении закон, позволяющий оперативно блокировать сайты, собирающие деньги для ВСУ.Инициатива вносит поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", теперь генеральный прокурор РФ и его заместители получат полномочия обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки подобных публикаций. Закон разработан комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства, сообщал ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.Что касается ответственности за такое финансирование, то она, по словам Пискарева, уже есть. Статья 275 УК РФ "Государственная измена" содержит запрет на оказание финансовой и материально-технической помощи иностранному государству, направленной против безопасности РФ, и предусматривает ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщил он. Усовершенствованы логика и структура изложения части 1 статьи 153 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Ее содержание структурировано по видам соответствующей информации, распространяемой с нарушением закона. Также по закону сайты с информацией о пожертвовании на религиозные обряды, если организация не имеет на это права, будут блокироваться."После вступления закона в силу он должен стать рабочим инструментом, позволяющим в интересах безопасности нашей страны своевременно пресекать попытки организовать финансирование боевиков киевского режима", - приводятся слова председателя комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева в Telegram-канале комиссии.Пискарев напомнил, что ответственность за оказание финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России, предусмотрена статьей 275 Уголовного кодекса РФ ("Государственная измена")".Что касается ответственности за такое финансирование, то она, по словам Пискарева, уже есть. Статья 275 УК РФ "Государственная измена" содержит запрет на оказание финансовой и материально-технической помощи иностранному государству, направленной против безопасности РФ, и предусматривает ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщил он.

https://ria.ru/20231011/relokanty-1902040953.html

https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

https://ria.ru/20231017/diversant-1903320688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, общество, технологии, россия, василий пискарев, госдума рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр