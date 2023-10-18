https://ria.ru/20231018/vsu-1903540830.html

ВСУ нанесли ракетный удар по районной больнице в Алешках Херсонской области

ВСУ нанесли ракетный удар по районной больнице в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 18.10.2023

ВСУ нанесли ракетный удар по районной больнице в Алешках Херсонской области

Украинские войска ночью нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках в Херсонской области, уничтожен весь медицинский транспорт, сообщил... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T11:05

2023-10-18T11:05

2023-10-18T12:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

здоровье - общество

андрей алексеенко

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках в Херсонской области, уничтожен весь медицинский транспорт, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале."Сегодня, в ночь после трагедии с уничтожением больницы в Газе, нацисты из ВСУ нанесли одновременные прицельные удары по центральной районной больнице Алешек и сельской амбулатории в поселке Новая Маячка того же Алешкинского района", — отметил политик.По его словам, удар пришелся по парковке медицинского транспорта. В результате полностью уничтожены восемь машин скорой помощи."Медтранспорта для помощи людям в больнице теперь нет", — написал Алексеенко.В Новой Маячке снаряд разрушил здание сельской амбулатории, жертв и пострадавших нет.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20231018/kherson-1903535781.html

https://ria.ru/20231017/navodchik-1903286338.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, здоровье - общество, андрей алексеенко, россия, украина, ситуация в днр и лнр