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ВСУ нанесли ракетный удар по районной больнице в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 18.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:05 18.10.2023 (обновлено: 12:00 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/vsu-1903540830.html
ВСУ нанесли ракетный удар по районной больнице в Алешках Херсонской области
ВСУ нанесли ракетный удар по районной больнице в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 18.10.2023
ВСУ нанесли ракетный удар по районной больнице в Алешках Херсонской области
Украинские войска ночью нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках в Херсонской области, уничтожен весь медицинский транспорт, сообщил... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:05
2023-10-18T12:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
здоровье - общество
андрей алексеенко
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках в Херсонской области, уничтожен весь медицинский транспорт, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале."Сегодня, в ночь после трагедии с уничтожением больницы в Газе, нацисты из ВСУ нанесли одновременные прицельные удары по центральной районной больнице Алешек и сельской амбулатории в поселке Новая Маячка того же Алешкинского района", — отметил политик.По его словам, удар пришелся по парковке медицинского транспорта. В результате полностью уничтожены восемь машин скорой помощи."Медтранспорта для помощи людям в больнице теперь нет", — написал Алексеенко.В Новой Маячке снаряд разрушил здание сельской амбулатории, жертв и пострадавших нет.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20231018/kherson-1903535781.html
https://ria.ru/20231017/navodchik-1903286338.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, здоровье - общество, андрей алексеенко, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия, Здоровье - Общество, Андрей Алексеенко, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ нанесли ракетный удар по районной больнице в Алешках Херсонской области

ВСУ нанесли ракетный удар по районной больнице в херсонских Алешках

© Фото : Андрей Алексеенко/TelegramСгоревший медтранспорт после удара ВСУ по больнице в Алешкинском районе
Сгоревший медтранспорт после удара ВСУ по больнице в Алешкинском районе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Андрей Алексеенко/Telegram
Сгоревший медтранспорт после удара ВСУ по больнице в Алешкинском районе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках в Херсонской области, уничтожен весь медицинский транспорт, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
"Сегодня, в ночь после трагедии с уничтожением больницы в Газе, нацисты из ВСУ нанесли одновременные прицельные удары по центральной районной больнице Алешек и сельской амбулатории в поселке Новая Маячка того же Алешкинского района", — отметил политик.
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По его словам, удар пришелся по парковке медицинского транспорта. В результате полностью уничтожены восемь машин скорой помощи.
"Медтранспорта для помощи людям в больнице теперь нет", — написал Алексеенко.
В Новой Маячке снаряд разрушил здание сельской амбулатории, жертв и пострадавших нет.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияЗдоровье - ОбществоАндрей АлексеенкоРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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