https://ria.ru/20231018/vsu-1903540830.html
ВСУ нанесли ракетный удар по районной больнице в Алешках Херсонской области
ВСУ нанесли ракетный удар по районной больнице в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 18.10.2023
ВСУ нанесли ракетный удар по районной больнице в Алешках Херсонской области
Украинские войска ночью нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках в Херсонской области, уничтожен весь медицинский транспорт, сообщил... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:05
2023-10-18T11:05
2023-10-18T12:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
здоровье - общество
андрей алексеенко
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках в Херсонской области, уничтожен весь медицинский транспорт, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале."Сегодня, в ночь после трагедии с уничтожением больницы в Газе, нацисты из ВСУ нанесли одновременные прицельные удары по центральной районной больнице Алешек и сельской амбулатории в поселке Новая Маячка того же Алешкинского района", — отметил политик.По его словам, удар пришелся по парковке медицинского транспорта. В результате полностью уничтожены восемь машин скорой помощи."Медтранспорта для помощи людям в больнице теперь нет", — написал Алексеенко.В Новой Маячке снаряд разрушил здание сельской амбулатории, жертв и пострадавших нет.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20231018/kherson-1903535781.html
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РИА Новости
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ВСУ нанесли ракетный удар по районной больнице в Алешках Херсонской области
ВСУ нанесли ракетный удар по районной больнице в херсонских Алешках