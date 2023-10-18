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"Прямо сейчас": в США раскрыли, что Россия делает с ВСУ - РИА Новости, 18.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 18.10.2023 (обновлено: 08:28 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/vsu-1903497158.html
"Прямо сейчас": в США раскрыли, что Россия делает с ВСУ
"Прямо сейчас": в США раскрыли, что Россия делает с ВСУ - РИА Новости, 18.10.2023
"Прямо сейчас": в США раскрыли, что Россия делает с ВСУ
Вооруженные силы Украины потеряли две армии и сейчас теряют третью в боях за прорыв российской обороны, в то время как Россия готовит наступление, такое мнение... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T05:19
2023-10-18T08:28
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
черное море
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли две армии и сейчас теряют третью в боях за прорыв российской обороны, в то время как Россия готовит наступление, такое мнение выразил бывший американский дипломат Час Фриман YouTube-каналу Dialogue works."По меньшей мере две армии (ВСУ. — Прим. ред.) были уничтожены, а третья уничтожается прямо сейчас, атакуя сильно укрепленную российскую оборону. Мы вот-вот увидим наступление русских", — заявил он.По мнению Фримана, Владимир Зеленский опрометчиво верил в то, что Запад будет защищать Украину до победного конца, однако в результате получил лишь "гору трупов" и перспективу потерять выход к Черному морю.Эксперт добавил, что отсутствие желания западных стран принимать Украину в НАТО приведет к тому, что ей придется принять нейтральный статус."Украине придется сохранять нейтралитет, но это будет уже израненная Украина с меньшими территориями и населением", — заключил Фриман.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", глава государства отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
https://ria.ru/20231018/nastuplenie-1903488829.html
https://ria.ru/20231017/bayden-1903480102.html
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в мире, сша, украина, россия, черное море, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Черное море, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Прямо сейчас": в США раскрыли, что Россия делает с ВСУ

Экс-дипломат Фриман: две армии ВСУ уничтожены, сейчас гибнет третья

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли две армии и сейчас теряют третью в боях за прорыв российской обороны, в то время как Россия готовит наступление, такое мнение выразил бывший американский дипломат Час Фриман YouTube-каналу Dialogue works.
"По меньшей мере две армии (ВСУ. — Прим. ред.) были уничтожены, а третья уничтожается прямо сейчас, атакуя сильно укрепленную российскую оборону. Мы вот-вот увидим наступление русских", — заявил он.
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По мнению Фримана, Владимир Зеленский опрометчиво верил в то, что Запад будет защищать Украину до победного конца, однако в результате получил лишь "гору трупов" и перспективу потерять выход к Черному морю.
Эксперт добавил, что отсутствие желания западных стран принимать Украину в НАТО приведет к тому, что ей придется принять нейтральный статус.
«
"Украине придется сохранять нейтралитет, но это будет уже израненная Украина с меньшими территориями и населением", — заключил Фриман.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", глава государства отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияЧерное мореВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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