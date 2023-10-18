https://ria.ru/20231018/vsu-1903497158.html

"Прямо сейчас": в США раскрыли, что Россия делает с ВСУ

"Прямо сейчас": в США раскрыли, что Россия делает с ВСУ - РИА Новости, 18.10.2023

"Прямо сейчас": в США раскрыли, что Россия делает с ВСУ

Вооруженные силы Украины потеряли две армии и сейчас теряют третью в боях за прорыв российской обороны, в то время как Россия готовит наступление, такое мнение... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T05:19

2023-10-18T05:19

2023-10-18T08:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли две армии и сейчас теряют третью в боях за прорыв российской обороны, в то время как Россия готовит наступление, такое мнение выразил бывший американский дипломат Час Фриман YouTube-каналу Dialogue works."По меньшей мере две армии (ВСУ. — Прим. ред.) были уничтожены, а третья уничтожается прямо сейчас, атакуя сильно укрепленную российскую оборону. Мы вот-вот увидим наступление русских", — заявил он.По мнению Фримана, Владимир Зеленский опрометчиво верил в то, что Запад будет защищать Украину до победного конца, однако в результате получил лишь "гору трупов" и перспективу потерять выход к Черному морю.Эксперт добавил, что отсутствие желания западных стран принимать Украину в НАТО приведет к тому, что ей придется принять нейтральный статус."Украине придется сохранять нейтралитет, но это будет уже израненная Украина с меньшими территориями и населением", — заключил Фриман.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", глава государства отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

https://ria.ru/20231018/nastuplenie-1903488829.html

https://ria.ru/20231017/bayden-1903480102.html

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