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СМИ: США призвали Израиль не начинать войну с "Хезболла"

СМИ: США призвали Израиль не начинать войну с "Хезболла" - РИА Новости, 18.10.2023

СМИ: США призвали Израиль не начинать войну с "Хезболла"

США в частном порядке призывает Израиль не начинать военную кампанию против движения "Хезболлах", поскольку ошибка израильской армии привела бы к гораздо более... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T23:51

2023-10-18T23:51

2023-10-18T23:52

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. США в частном порядке призывает Израиль не начинать военную кампанию против движения "Хезболлах", поскольку ошибка израильской армии привела бы к гораздо более масштабной войне, сообщает газета Times of Israel. "Администрация Байдена в частном порядке призывает Израиль не начинать военную кампанию против "Хезболлах", в то время как Вашингтон работает над недопущением распространения продолжающейся войны за пределы Газы… США предостерегли Израиль, что нужно быть осторожным с его военными ответами на обстрелы "Хезболлах", поясняя, что ошибка армии обороны Израиля в Ливане могла бы разжечь намного более масштабную войну", - сообщает издание со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ситуацией. По данным Times of Israel, чиновники объяснили, что США "осознают, что Израиль "должен ответить на возрастающие обстрелы его северной границы "Хезболлах" с нападения ХАМАС 7 октября". Газета сообщает со ссылкой на чиновников, что США выразили готовность присоединиться к израильской армии в борьбе против "Хезболлах", если движение "инициирует войну против Израиля". В ночь на среду ливанское движение "Хезболлах" в связи с ударом по больнице в секторе Газа объявило среду "Днем гнева" и призвало своих сторонников к массовым демонстрациям. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231018/khirosima-1903713386.html

https://ria.ru/20231018/deystviya-1903694480.html

https://ria.ru/20231018/nebenzya-1903697713.html

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в мире, израиль, сша, палестина, владимир путин, хезболла, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году